Covid mu vzal rodiče, válka na Ukrajině domov. Krasobruslaře adoptovala trenérka

Alžběta Marešová
  17:00
Kdybyste se koukli jen na výsledek, není 28., tedy předposlední, místo v krasobruslařské soutěži mužů pro dvacetiletého Fedirse Kulisse při olympijské premiéře kdovíjakým úspěchem. Když se ale podíváte na vše ostatní, zjistíte, že v úterý večer se na milánském ledu představil sportovec s jedním z nejsilnějších příběhů her.
Fedirs Kuliss čeká na známky po svém krátkém programu.

Fedirs Kuliss čeká na známky po svém krátkém programu. | foto: AP

Lotyšský krasobruslař Fedirs Kuliss se při krátkém programu nedržel zkrátka.
Američan Ilja Malinin během krátkého programu krasobruslařů.
Američan Ilja Malinin během krátkého programu krasobruslařů.
Americký krasobruslař Ilja Malinin se během krátkého programu ukázal i jako...
17 fotografií

Kulissův život tragicky poznamenaly obě zásadní události posledních šesti let.

Pandemie covidu mu vzala oba rodiče.

Tehdy se ale ještě podepisoval Fjodor Kuliš a žil a trénoval v Kyjevě. Když jeho město začaly před čtyřmi lety ostřelovat ruské rakety, utekl do Lotyšska. V šestnácti letech, úplně sám, bez ničeho.

„Napsal nám, že je sirotek, že nemá čím zaplatit, ale že by u nás chtěl bruslit,“ líčila šéfka bruslařského klubu v Rize Olga Kovalková.

Favorit Malinin ovládl krátký program krasobruslařů. Čtverného axela si šetří

Vzala si ho pod křídla, nakonec mladého bruslaře adoptovala.

Ten začal používat lotyšskou transkripci svého jména, ve své nové domovině zažádal o občanství. A hlavně se začal rychle zlepšovat.

„Na Ukrajině jsem neměl moc příležitostí závodit. Díky zkušenostem tady v Lotyšsku jsem se mohl rychle posouvat. Čím více závodím, tím víc se zlepšuju,“ kvitoval.

O traumatu z války ani rodinné tragédii moc mluvit nechce. Raději se zaměřuje na pozitivní zážitky. A ty mu sport v posledních letech přináší.

goldsk8

Great quad Lutz and triple Axel by Fedir Kulish and very solid skate overall! He earns 75.15
Fedir will represent Latvia at the upcoming European Championships alongside Deniss Vasiljevs

#FigureSkating

16. ledna 2025 v 18:56, příspěvek archivován: 11. února 2026 v 10:26
oblíbit odpovědět uložit

V roce 2023 získal bronz v závodě juniorské Grand Prix, o rok později už byl na lotyšském šampionátu druhý hned za Denissem Vasiljevsem.

Na loňském mistrovství Evropy skončil čtrnáctý a v březnu byl u historického okamžiku pro lotyšské krasobruslení, když na světovém šampionátu startovali dva jeho zástupci. Při své premiéře na velké akci si kromě 24. příčky vyjel také místo na olympiádě.

Poslední měsíce pro něj byly hlavně o psychice. Připravoval se na olympiádu, piloval programy, rostoucí formu potvrdil na lotyšském mistrovství, kde porazil i Vasiljevse a získal první mistrovský titul. Jenže proces s udělováním občanství se vlekl a hrozilo, že by o účast v Miláně přišel jen kvůli nekonečné administrativě.

Ukrajinec se zlobí na MOV: Zradili jste zabité sportovce. V zakázané helmě pojede

Nakonec mu dorazil lotyšský pas v prosinci, v poslední možnou chvíli.

Díky tomu mohla Kulissova spletitá cesta vyvrcholit na tom největším sportovním pódiu.

S jeho zápalem, odhodláním a nezlomností je ale téměř jisté, že 28. místo není posledním výsledkem, který ve své olympijské kariéře zapíše.

