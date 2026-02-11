Kulissův život tragicky poznamenaly obě zásadní události posledních šesti let.
Pandemie covidu mu vzala oba rodiče.
Tehdy se ale ještě podepisoval Fjodor Kuliš a žil a trénoval v Kyjevě. Když jeho město začaly před čtyřmi lety ostřelovat ruské rakety, utekl do Lotyšska. V šestnácti letech, úplně sám, bez ničeho.
„Napsal nám, že je sirotek, že nemá čím zaplatit, ale že by u nás chtěl bruslit,“ líčila šéfka bruslařského klubu v Rize Olga Kovalková.
Vzala si ho pod křídla, nakonec mladého bruslaře adoptovala.
Ten začal používat lotyšskou transkripci svého jména, ve své nové domovině zažádal o občanství. A hlavně se začal rychle zlepšovat.
„Na Ukrajině jsem neměl moc příležitostí závodit. Díky zkušenostem tady v Lotyšsku jsem se mohl rychle posouvat. Čím více závodím, tím víc se zlepšuju,“ kvitoval.
O traumatu z války ani rodinné tragédii moc mluvit nechce. Raději se zaměřuje na pozitivní zážitky. A ty mu sport v posledních letech přináší.
V roce 2023 získal bronz v závodě juniorské Grand Prix, o rok později už byl na lotyšském šampionátu druhý hned za Denissem Vasiljevsem.
Na loňském mistrovství Evropy skončil čtrnáctý a v březnu byl u historického okamžiku pro lotyšské krasobruslení, když na světovém šampionátu startovali dva jeho zástupci. Při své premiéře na velké akci si kromě 24. příčky vyjel také místo na olympiádě.
Poslední měsíce pro něj byly hlavně o psychice. Připravoval se na olympiádu, piloval programy, rostoucí formu potvrdil na lotyšském mistrovství, kde porazil i Vasiljevse a získal první mistrovský titul. Jenže proces s udělováním občanství se vlekl a hrozilo, že by o účast v Miláně přišel jen kvůli nekonečné administrativě.
Nakonec mu dorazil lotyšský pas v prosinci, v poslední možnou chvíli.
Díky tomu mohla Kulissova spletitá cesta vyvrcholit na tom největším sportovním pódiu.
S jeho zápalem, odhodláním a nezlomností je ale téměř jisté, že 28. místo není posledním výsledkem, který ve své olympijské kariéře zapíše.