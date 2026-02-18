Ani vzkaz Madonny nepomohl Glennové. Japonky řádí, Ruska bydlí mimo vesnici

Tomáš Macek
  12:52
Od našeho zpravodaje v Itálii - Jedna z nejvíce diskutovaných a očekávaných soutěží těchto her má za sebou první poločas. Večer silných emocí i skvělých výkonů při krátkém programu krasobruslařek. Teenagerka, která loni skončila až patnáctá na japonském mistrovství, vede. Její velký vzor a největší favoritka je druhá. Aktuální mistryně světa třetí. Ostře sledovaná Ruska pátá. A velká americká naděje se naopak utápěla v slzách.
Amber Glennová po krátkém programu krasobruslařek na ZOH v Miláně.

Amber Glennová po krátkém programu krasobruslařek na ZOH v Miláně. | foto: Natacha PisarenkoAP

Amber Glennová smutní poté, co chybovala v krátkém programu krasobruslařek.
Amber Glennová se kvůli chybě v krátkém programu rozplakala.
Martha Stewartová, Ilia Malinin a Snoop Dogg tleskají Amber Glennové po krátkém...
Zklamaná Amber Glennová po krátkém programu krasobruslařek.
12 fotografií

Řeč je o Amber Glennové, v minulé sezoně šampionce Grand Prix a jedné z mála krasobruslařek světa, která ovládá trojitého axela.

Vystřihla ho i tentokrát. Parádního, dokonalého.

Jenže pak to přišlo: místo trojitého rittbergeru jen dvojitý. Obrovská bodová ztráta. Potok slz ještě na ledě, potom i v objetí trenéra. A znovu, když se rozsvítilo hodnocení rozhodčích. Až třinácté místo!

Glennová si pro svůj krátký program vybrala hit Like a Prayer od Madonny, a ta jí těsně před vystoupením poslala videozprávu: „Když jsem tě viděla, jak na tu píseň bruslíš, byla jsem naprosto ohromena. Nedokážu si představit, že bys s ní nevyhrála. Tak si jeď pro své zlato!“

Zlato je však ztraceno. Po krátkém programu na něj ztrácí 11,32 bodu. Na medailové posty 9,20 bodu.

„Nevím, co se stalo,“ řekla plačtivě svému trenérovi Damonu Allenovi, když odcházela z ledu. „Měla jsem to.“

Amber Glennová smutní poté, co chybovala v krátkém programu krasobruslařek.
Zklamaná Amber Glennová po krátkém programu krasobruslařek.

Ve 26 letech patří mezi starší krasobruslařky ve startovní listině a olympiáda pro ni je doslova zakletá. Před Pchjongčchangem 2018 skončila na mistrovství USA první pod čarou postupu na hry, o čtyři roky později před Pekingem na domácím šampionátu naprosto selhala a byla až dvanáctá – a nyní přišel tento nešťastný krátký program.

Před odletem do Milána se otevřeně rozhovořila o své minulosti. Jako teenagerka byla hospitalizována kvůli depresi a úzkosti. Podle ní jedním z faktorů, které k tomu přispěly, byl toxický tlak z neustálého srovnávání se soupeřkami v krasobruslení.

Ostře sledovaný start Petrosjanové: v krátkém programu byla pátá a spokojená

Trpěla také poruchou příjmu potravy. „Myslela jsem si, že se na žádnou soutěž nedostanu, a sklouzla jsem do hluboké deprese, kdy jsem už nechtěla žít – nechtěla jsem vůbec nic,“ přiznala v rozhovoru pro časopis Time.

Teď jí z hlediště navzdory velké chybě tleskaly celebrity, od Ilji Malinina přes rapera Snoop Dogga až ke zpěvačce Halle Bailey.

V hlavní roli toho večera ale nebyly Američanky, nýbrž Japonky. A do vedení se dostala... ne, není to trojnásobná mistryně světa Kaori Sakamotová, přestože i její vystoupení bylo dechberoucí.

První příčku drží usměvavá a rozpustilá sedmnáctiletá Ami Nakaiová, která Sakamotovou láskyplně nazývá „velkou sestrou“.

I Nakaiová vykroužila trojitého axela a na rozdíl od Glennové zvládla precizně rovněž všechny další prvky, za což byla oceněna osobním rekordem 78,71 bodu. A tak krasobruslařka, která loni skončila až patnáctá v nabité konkurenci japonského mistrovství, najednou vládne světu.

Přinejmenším prozatím. Do čtvrtečního finále.

Japonská závodnice Ami Nakaiová a její krátký program. (17. února 2026)

„Ale proti Kaori stejně nemám šanci. Tak si hlavně užívám tuhle olympiádu,“ pronesla skromně, přestože slavnou krajanku v úvodu sezony už jednou porazila, na francouzské Grand Prix.

V Milánu má před ní po krátkém programu náskok 1,48 bodu.

Vystoupení Kaori Sakamotové, poslední krátký program její kariéry, bylo dechberoucí. Neovládá trojitý axel, výstavní skok Glennové a Nakaiové, zato její pohyb na ledě je naprosto mimořádný.

„Ona nebruslí, ona po ledu pluje. Se svobodou v duši a s velkým odhodláním,“ popisoval komentátor kanadské CBS. Expresivní reportérka italské televize RAI ze sebe vysypala doslova smršť pochval a superlativů: „Magnifico Kaori! Bellissimo! Megaprograma, eleganza, classe, emozioni, grazie.“

Píseň Time To Say Goodbay v podání Andrey Bocelliho a Sarah Brightmanové byla doslova symbolická k loučení trojnásobné mistryně světa se soutěžním ledem. Už dříve totiž oznámila, že olympiáda bude bez ohledu na výsledek jejím rozlučkovým závodem.

Nebýt drobné ztráty bodů za podhodnocený trojitý lutz a kombinaci, vedla by už teď.

Každopádně i tak zůstává největší favoritkou.

„Udělala jsem malé, nepatrné chyby, ale celkově jsem zvládla program dobře,“ říkala. „Před jízdou jsem sice byla trochu nervózní, ale jakmile se hudba rozezněla, uvolnila jsem se. A i když dnešní body byly o něco nižší než ty v závodě družstev, byl to dobrý krok směrem k rozhodujícímu boji ve čtvrtek.“

Její předchozí výkon ve volné jízdě v rámci závodu družstev označil deník Washington Post za „jeden z nejdojemnějších bruslařských programů všech dob“.

Máme se na co těšit.

„Ano, je to opravdu naposledy,“ zopakovala 25letá Sakamotová. „Takže si chci závod pořádně vychutnat. Ale zároveň v něm i udělat vše, co je potřeba.“

Třetí příčku obsadila v poločase velké ženské bitvy aktuální mistryně světa Alysa Liuová, s novým sestřihem i barvou vlasů.

Drží zatím nejvýše prapor tria amerických „Blade Angels“, jak se s Glennovou a Isabeau Levitovou samy pojmenovaly. Spojené státy čekají na další olympijské zlato z krasobruslařské soutěže žen, v níž kdysi tolikrát dominovaly, od roku 2002, kdy v Salt Lake City senzačně zvítězila Sarah Hughesová. Přičemž od Turína 2006 neměly z her dokonce ani jednu ženskou medaili.

Rovněž Liuová je ženou se složitým příběhem. Před čtyřmi lety po bronzové medaili na mistrovství světa ukončila v šestnácti letech kariéru, zahlcená neustálým „musíš“, které poslouchala.

Dospěla, loni se vrátila, ovládla světový šampionát a od té doby se plavila na vlně neporazitelnosti. Udrží se na ní i v Miláně?

Za Nakaiovou po vynikajícím programu zaostává o 2,12 bodu.

Americká krasobruslařka Alysa Liuová během krátkého programu.

„Jestli soupeřky porazím, nebo ne, na to teď nemyslím,“ pronesla. „Mým cílem je jen odbruslit co nejlépe své programy a sdílet svůj příběh. K tomu nemusím být (v pořadí) nad někým, nebo pod někým. V tuto chvíli jsem opravdu šťastná, a to je vzrušující.“

Jak odlišnou atmosféru při tom zažívá v jásající, tleskající a vzdychající hale než před čtyřmi lety v covidem vyprázdněné a ztichlé olympijské aréně v Pekingu.

„Není tu covid, zato jsou tu moje rodina a přátelé, jsem tu se svými programy, které miluju, jsem sama sebou, ve všem, na ledě, v životě, mnohem víc sebevědomá,“ vykládala Liuová.

Obležení Japonek kolem ní dotváří čtvrtá Mone Čibová, jež na hudbu Last Dance symbolicky krátké programy uzavřela.

Adelija Petrosjanová je naopak se startovním číslem 2 málem otevírala.

Ostře sledovaná „neutrální“ Ruska. Ta, která v minulosti dokázala na domácích soutěžích a v tréninku skákat trojitého axela a plejádu čtverných skoků, dokonce i čtverného rittbergra – a Rusové v ní viděli jednoznačnou budoucí olympijskou vítězku.

Od letního zranění v podobě otoku nohy ale stále není zcela v pořádku a omezuje náročné prvky. Proto v krátkém programu zůstala u dvojitého axela a trojitých skoků.

Osmnáctiletou dívku z Moskvy trénuje velmi kontroverzní Eteri Tutberidzeová. Ta ji však u ledu při závodě nedoprovázela, což byla do jisté míry záhada. Proč chyběla? Snad aby Petrosjanové i v očích rozhodčích neuškodila svojí neblahou pověstí?

Návrat ženy mrazivých pohledů. Drsná Eteri si „hýčká“ největší ruský klenot her

Ruská média a někteří ruští experti si už po závodě mužů stěžovali, že rozhodčí jsou odhodláni jejich krasobruslaře na hrách záměrně obírat o body a že Gumennik by jinak měl v kategorii mužů bronz. Varovali, že podobně se nepřátelé Ruska pokusí poškodit i Petrosjanovou.

Ovšem po úterním závodě na žádné takové stesky zatím nedošlo. Petrosjanová za jízdu bez chyb získala 72,89 bodu a zaostává za Nakaiovou o 5,82 bodu.

U ledu ji doprovázel choreograf Daniil Glejchengauz. Ten choreograf, jenž před čtyřmi lety v Pekingu na rozdíl od trenérky Tutberidzeové utěšoval plačící Kamilu Valijevovou.

„Bylo to nervy drásající, ale v jednu chvíli jsem měl pocit, že mi ten adrenalinový nával, který zažijete jen na olympiádě, už chyběl,“ řekl poté ruským médiím Glejchengauz. „Adelija byla klidná. Dokonce nás trochu vyděsila, než vyšla na led, když řekla: ‚Vůbec nejsem nervózní.‘ Odpověděl jsem jí: ‚No, možná trochu nervozity je potřeba, pomáhá to.‘“

Krasobruslařka Adelija Petrosjanová během jízdy v krátkém programu.

Zda se pokusí ve volné jízdě o čtverné skoky, nechtěla říci: „O svých programech dopředu nemluvím.“

Glejchengauz naopak naznačil: „Pokud chce medaili, bude nejméně jeden čtverný skok potřebovat.“

V milánské Olympijské vesnici Petrosjanová nebydlí. Oficiálně kvůli svému pohodlí. „Pronajali jsme si byt deset minut chůze od arény. Je pro mě příjemnější být tam s mámou než ve vesnici.“

Dost možná se ale tak rozhodla i proto, že řada sportovců dává najevo nesouhlas s účastí „neutrálních“ Rusů v době, kdy ruská armáda nadále zabíjí ve své dobyvačné válce na Ukrajině.

Po krátkém programu bývalý olympijský vítěz Alexej Jagudin výkon Petrosjanové ohodnotil: „Základna pro průlom v pořadí byla vytvořena.“

Legendární trenérka Taťána Tarasovová podotkla: „Má velkou šanci bojovat o medaile. Ale tvrdit, že bojuje o zlato s Kaori Sakamotovou, je nesmysl.“

Ruská média zároveň připomínají: v Milánu se přece vítězí z páté pozice po krátkém programu. Dokázali to senzačně Kazach Šajdorov v závodě mužů a potom i japonská sportovní dvojice Miurová, Kihara.

Nakaiová, Sakamotová či Liuová však pochopitelně budou ve čtvrtek proti.

