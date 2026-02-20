Výraz ve tváři, když čekala na známky a když je později uviděla, byl všeříkající. A podobný se usadil i na tváři jejího choreografa Daniila Glejchengauze.
Mise nesplněna. Medaile nebude, oba si v tu chvíli uvědomovali. Průběžně byla druhá za Američankou Amber Glennovou, která ve volné jízdě předvedla ohromující comeback po velké chybě a 13. místě v krátkém programu. Přitom čtyři nejlepší závodnice úvodní části soutěže měly svá vystoupení teprve před sebou.
Petrosjanová se posléze našla na šestém řádku výsledkové listiny.
A jako by se bála, co jí doma řeknou.
„Návrat do Ruska bude emocionálně těžký,“ říkala osmnáctiletá krasobruslařka. „Stydím se za to, jak jsem tady dopadla. Stydím se sama před sebou, před federací, před trenéry i fanoušky. Měla jsem zodpovědnost a nevypořádala se s ní. Teď zase budu bruslit jen v Rusku. Soutěže jsou tam dobře organizované, i když nebudu mít tak velký dav na stadionu.“
|
Nadvláda ruských krasobruslařek končí, olympijskou vítězkou je Američanka Liuová
Mezinárodní bruslařská unie ISU totiž udělila ruským krasobruslařům výjimku pro start v mezinárodních soutěžích jen pro olympijskou kvalifikaci a olympiádu v pozici „neutrálů“, pro březnové mistrovství světa v Praze už neplatí.
Petrosjanovou na olympijském ledu přivítali také mnozí ruští fanoušci, jeden z transparentů například hlásal: „Ruský Milán je s tebou.“ Z hlediště ji sledovala rovněž tenistka Maria Šarapovová.
„Slyšela jsem všechno, co naši rusky mluvící fanoušci křičeli, jak moc mě podporovali. Bylo to moc příjemné,“ řekla Petrosjanová.
Vědoma si své šestibodové ztráty z krátkého programu věděla, že se musí pokusit o skok, který žádná další z krasobruslařek neovládá, aby tak zvrátila průběh soutěže.
Čtverný toeloop, a to hned dvakrát.
Ještě před rokem by to nebyl problém, skákala ho na tréninku i ruských závodech běžně. Jenže od chvíle, kdy se na její noze v létě objevil bolestivý otok a neustále laborovala se zraněním, už to problém byl. A velký.
Měla snad prožívat osud mnoha dalších svěřenkyň trenérky Tutberidzeové, které byly okolo osmnáctých narozenin po velkém drilu v přípravě fyzicky i psychicky zdevastované?
„Nepokusit se o čtverný toeloop ve volné jízdě tu nepřipadalo v úvahu. Neměla jsem na výběr. Musela jsem ho skákat,“ řekla.
„Attenzione primi due salti,“ vyzývala na začátku jízdy reportérka italské televize RAI. Pozor na první dva skoky.
Dopadlo to zle.
První čtverný toeloop bez šance na úspěch, padla po něm na led.
O druhý se už ani nepokusila, zařadila místo něj kombinaci trojitého lutze s dvojitým toeloopem.
Medaile slavily jiné. Velký životní comeback dokonala zlatá Alysa Liuová, stříbrné loučení (i se spoustou slz) prožila Kaori Sakamotová a mladický gejzír radosti ukázala bronzová Ami Nakaiová.
Za nimi se srovnaly v pořadí třetí z Japonek, ladná Mona Čibová a „veteránka“ Amber Glennová. Až pak Petrosjanová.
Později se jí v novinářské mixzóně dotázali, zda byla její zkušenost s olympiádou celkově pozitivní.
„Ne, negativní,“ namítla. „Právě teď, po volné jízdě, mám většinou jen negativní myšlenky. Chci se zase vrátit do reality a dostat se z toho stavu. Možná časem najdu něco pozitivního a něco, z čeho se z těchto her poučím.“
Udělala by něco jinak, kdyby mohla?
„Program jsme ještě nezhodnotili,“ odvětila. „A upřímně řečeno, se mi do toho ani nechce. Už na tom nezáleží. Jen potřebuji trochu času na to, abych se nadechla a zpracovala tuhle fázi kariéry, než budu zase pokračovat.“
|
Návrat ženy mrazivých pohledů. Drsná Eteri si „hýčká“ největší ruský klenot her
Při dotaze na zranění se zarazila a reagovala vyhýbavě: „Asi se zeptám trenérů, jestli o tom budeme mluvit, nebo ne.“
Kontroverzní Tutberidzeová ji opět k ledu při závodě nedoprovázela, i když předtím s ní byla pravidelně viděna na tréninku. Dohady, proč tomu tak bylo, přetrvávají.
Ne každý z příznivců ruského krasobruslení přijímal vyznění čtvrtečního ženského finále dobře. Věhlasná trenérka Taťána Tarasovová si ulevila: „Letošní olympijské hry byly slabší než cokoli, co jsem kdy v životě viděla. Nejspíš proto, že my, Rusové, jsme tam jako stát nebyli. Je to velká nespravedlnost. Není možné takhle s námi zacházet.“
Naopak Alexej Jagudin, olympijský vítěz ze Salt Lake City 2002, označil soutěž žena za skvělou. Zároveň na sociálních sítích popsal, v čem byl největší rozdíl mezi Petrosjanovou a vítěznou Liuovou.
„Rusové prostě neumí bruslit tak, jak jsme viděli Alysu Liuovou. Ta vzbuzovala dojem, že bruslí jen pro zábavu. Alysina jízda byla jako: ‚Ahoj! Jak se máš? Mějte se všichni hezky, jsem ráda, že jsem tady.‘ To je styl, jakým Alysa Liuová vyhrála. S úžasným výkonem. Její první místo je nezpochybnitelné, stejně jako stříbro Kaori Sakamotové. Kdyby Adelija skočila čtverný toeloop, mohla být maximálně třetí. Ale třetí místo nás už netrápí.“
Vysokou úroveň závodu žen vyzdvihla rovněž bývalá olympijská šampionka ve sportovních dvojicích Irina Rodninová: „Neuvěřitelná kvalita závodu, fantastická soutěž. Adeliji to prostě nevyšlo. Jeden prvek jí unikl. Se čtverným skokem mohlo být všechno jinak, ale to by ho musela zvládnout. V našem sportu se body za nepovedený pokus nepřičítají, ale odečítají.“
Petrosjanová se původně chtěla v neděli zúčastnit slavnostního zakončení her ve Veroně, kam mají ruští „neutrální“ sportovci na rozdíl od zahájení vstup povolen.
Po zklamání z volné jízdy nicméně pronesla: „Nejsem si jista, jestli se mi tam chce.“