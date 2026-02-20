Stydím se. Návrat do Ruska bude těžký, řekla Petrosjanová. Spasitelka je šestá

Tomáš Macek
  10:31
Od našeho zpravodaje v Itálii - Rusko v ní vidělo spasitelku. Mladou ženu, která mu zařídí olympijské zlato z Milána a navíc v soutěži, jež je celosvětově už pravidelně nejsledovanějším závodem her. Ještě loni psala ruská média o tom, jak mistryně čtverných skoků Adelija Petrosjanová náplní svých jízd vysoce převyšuje Sakamotovou, Liuovou, Glennovou a další světové hvězdy. Jenže milánská realita byla jiná. Skončila šestá. A seděla u ledu zdrcená.
Adelija Petrosjanová končí na ledě po čtverném toeloopu ve volné jízdě.

Adelija Petrosjanová končí na ledě po čtverném toeloopu ve volné jízdě. | foto: Reuters

Adelija Petrosjanová padá během volných jízd.
Pohled Adeliji Petrosjanové během volných jízd krasobruslařek na ZOH 2026.
Adelija Petrosjanová během volných jízd.
Adelija Petrosjanová během volných jízd.
25 fotografií

Výraz ve tváři, když čekala na známky a když je později uviděla, byl všeříkající. A podobný se usadil i na tváři jejího choreografa Daniila Glejchengauze.

Mise nesplněna. Medaile nebude, oba si v tu chvíli uvědomovali. Průběžně byla druhá za Američankou Amber Glennovou, která ve volné jízdě předvedla ohromující comeback po velké chybě a 13. místě v krátkém programu. Přitom čtyři nejlepší závodnice úvodní části soutěže měly svá vystoupení teprve před sebou.

Petrosjanová se posléze našla na šestém řádku výsledkové listiny.

A jako by se bála, co jí doma řeknou.

„Návrat do Ruska bude emocionálně těžký,“ říkala osmnáctiletá krasobruslařka. „Stydím se za to, jak jsem tady dopadla. Stydím se sama před sebou, před federací, před trenéry i fanoušky. Měla jsem zodpovědnost a nevypořádala se s ní. Teď zase budu bruslit jen v Rusku. Soutěže jsou tam dobře organizované, i když nebudu mít tak velký dav na stadionu.“

Nadvláda ruských krasobruslařek končí, olympijskou vítězkou je Američanka Liuová

Mezinárodní bruslařská unie ISU totiž udělila ruským krasobruslařům výjimku pro start v mezinárodních soutěžích jen pro olympijskou kvalifikaci a olympiádu v pozici „neutrálů“, pro březnové mistrovství světa v Praze už neplatí.

Petrosjanovou na olympijském ledu přivítali také mnozí ruští fanoušci, jeden z transparentů například hlásal: „Ruský Milán je s tebou.“ Z hlediště ji sledovala rovněž tenistka Maria Šarapovová.

„Slyšela jsem všechno, co naši rusky mluvící fanoušci křičeli, jak moc mě podporovali. Bylo to moc příjemné,“ řekla Petrosjanová.

Vědoma si své šestibodové ztráty z krátkého programu věděla, že se musí pokusit o skok, který žádná další z krasobruslařek neovládá, aby tak zvrátila průběh soutěže.

Čtverný toeloop, a to hned dvakrát.

Fanynka krasobruslařky Adeliji Petrosjanové na ZOH 2026.
Fanynky krasobruslařky Adeliji Petrosjanové na ZOH 2026.

Ještě před rokem by to nebyl problém, skákala ho na tréninku i ruských závodech běžně. Jenže od chvíle, kdy se na její noze v létě objevil bolestivý otok a neustále laborovala se zraněním, už to problém byl. A velký.

Měla snad prožívat osud mnoha dalších svěřenkyň trenérky Tutberidzeové, které byly okolo osmnáctých narozenin po velkém drilu v přípravě fyzicky i psychicky zdevastované?

„Nepokusit se o čtverný toeloop ve volné jízdě tu nepřipadalo v úvahu. Neměla jsem na výběr. Musela jsem ho skákat,“ řekla.

„Attenzione primi due salti,“ vyzývala na začátku jízdy reportérka italské televize RAI. Pozor na první dva skoky.

Dopadlo to zle.

První čtverný toeloop bez šance na úspěch, padla po něm na led.

O druhý se už ani nepokusila, zařadila místo něj kombinaci trojitého lutze s dvojitým toeloopem.

Adelija Petrosjanová ve své volné jízdě.

Medaile slavily jiné. Velký životní comeback dokonala zlatá Alysa Liuová, stříbrné loučení (i se spoustou slz) prožila Kaori Sakamotová a mladický gejzír radosti ukázala bronzová Ami Nakaiová.

Za nimi se srovnaly v pořadí třetí z Japonek, ladná Mona Čibová a „veteránka“ Amber Glennová. Až pak Petrosjanová.

Později se jí v novinářské mixzóně dotázali, zda byla její zkušenost s olympiádou celkově pozitivní.

„Ne, negativní,“ namítla. „Právě teď, po volné jízdě, mám většinou jen negativní myšlenky. Chci se zase vrátit do reality a dostat se z toho stavu. Možná časem najdu něco pozitivního a něco, z čeho se z těchto her poučím.“

Udělala by něco jinak, kdyby mohla?

„Program jsme ještě nezhodnotili,“ odvětila. „A upřímně řečeno, se mi do toho ani nechce. Už na tom nezáleží. Jen potřebuji trochu času na to, abych se nadechla a zpracovala tuhle fázi kariéry, než budu zase pokračovat.“

Návrat ženy mrazivých pohledů. Drsná Eteri si „hýčká“ největší ruský klenot her

Při dotaze na zranění se zarazila a reagovala vyhýbavě: „Asi se zeptám trenérů, jestli o tom budeme mluvit, nebo ne.“

Kontroverzní Tutberidzeová ji opět k ledu při závodě nedoprovázela, i když předtím s ní byla pravidelně viděna na tréninku. Dohady, proč tomu tak bylo, přetrvávají.

Ne každý z příznivců ruského krasobruslení přijímal vyznění čtvrtečního ženského finále dobře. Věhlasná trenérka Taťána Tarasovová si ulevila: „Letošní olympijské hry byly slabší než cokoli, co jsem kdy v životě viděla. Nejspíš proto, že my, Rusové, jsme tam jako stát nebyli. Je to velká nespravedlnost. Není možné takhle s námi zacházet.“

Naopak Alexej Jagudin, olympijský vítěz ze Salt Lake City 2002, označil soutěž žena za skvělou. Zároveň na sociálních sítích popsal, v čem byl největší rozdíl mezi Petrosjanovou a vítěznou Liuovou.

Adelija Petrosjanová během volných jízd.

Dvacetiletá Alysa Liuová reprezentující USA.

„Rusové prostě neumí bruslit tak, jak jsme viděli Alysu Liuovou. Ta vzbuzovala dojem, že bruslí jen pro zábavu. Alysina jízda byla jako: ‚Ahoj! Jak se máš? Mějte se všichni hezky, jsem ráda, že jsem tady.‘ To je styl, jakým Alysa Liuová vyhrála. S úžasným výkonem. Její první místo je nezpochybnitelné, stejně jako stříbro Kaori Sakamotové. Kdyby Adelija skočila čtverný toeloop, mohla být maximálně třetí. Ale třetí místo nás už netrápí.“

Vysokou úroveň závodu žen vyzdvihla rovněž bývalá olympijská šampionka ve sportovních dvojicích Irina Rodninová: „Neuvěřitelná kvalita závodu, fantastická soutěž. Adeliji to prostě nevyšlo. Jeden prvek jí unikl. Se čtverným skokem mohlo být všechno jinak, ale to by ho musela zvládnout. V našem sportu se body za nepovedený pokus nepřičítají, ale odečítají.“

Petrosjanová se původně chtěla v neděli zúčastnit slavnostního zakončení her ve Veroně, kam mají ruští „neutrální“ sportovci na rozdíl od zahájení vstup povolen.

Po zklamání z volné jízdy nicméně pronesla: „Nejsem si jista, jestli se mi tam chce.“

Vstoupit do diskuse (34 příspěvků)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

14. den ZOH 2026 ONLINE: Novák do finále nedoskočil, biatlonisty čeká hromadný závod

Sledujeme online
Vítězslav Hornig z Česka (uprostřed) během tréninku biatlonu. (19. února 2026)

Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo pomalu vrcholí. V pátek se do akce dostanou akrobatičtí lyžaři, biatlonisté absolvují závod s hromadným startem, rychlobruslařka Nikola...

20. února 2026,  aktualizováno  11:26

Kdo startuje na olympiádě? Rybář, výrobce javorového sirupu i umývač oken

Český mužský curlingový tým Radek Boháč, Lukáš Klípa, Martin Jurík, Marek...

Pracovník v bance, IT technik, dva kolegové z cestovní agentury a advokát. Takové je složení českého mužského curlingového týmu na olympijských hrách. Ne každý sportovec si svými výkony vydělá...

20. února 2026

České skikrosařky jsou po rozřazovacím kole mezi posledními. Čeká je osmifinále

Francouzka Jade Grillet Aubertová (7) během kvalifikace žen ve skikrosu na...

Rozřazovací kolo olympijského skikrosuv Livignu ovládly favoritky, které tak půjdu do vyřazovacích z nejlepších pozic. Vyhrála Daniela Maierová z Německa před švédskou obhájkyní zlata Sandrou...

20. února 2026  10:58

Stydím se. Návrat do Ruska bude těžký, řekla Petrosjanová. Spasitelka je šestá

Adelija Petrosjanová končí na ledě po čtverném toeloopu ve volné jízdě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Rusko v ní vidělo spasitelku. Mladou ženu, která mu zařídí olympijské zlato z Milána a navíc v soutěži, jež je celosvětově už pravidelně nejsledovanějším závodem her. Ještě loni psala ruská média o...

20. února 2026  10:31

Shodila kila, posílila. Šampionka ve vrhu koulí si v bobu plní svůj olympijský sen

Adele Nicollová při jízdě na bobové dráze v olympijském závodě v Miláně a...

Britská bobistka Adele Nicollová si letos v zimě plní olympijský sen. Devětadvacetiletá rodačka z Walesu je přitom výjimečná nejen svými výsledky na ledové dráze, ale i sportovní všestranností –...

20. února 2026  9:50

Náš Gagarin, velebí Rusové medailistu. Ten hlásí: Všichni vědí, z jaké země jsem

Nikita Filippov se stříbrnou medailí po sprintu skialpinistů.

Premiéra skialpinismu na hrách znamenala ve čtvrtek také premiérovou medaili pro neutrální ruské sportovce na této olympiádě. Stříbrný mezi muži Nikita Filippov ale hned při tiskové konferenci svou...

20. února 2026  9:40

Bojkot kvůli návratu Rusů. Ukrajinská výprava vynechá zahájení paralympiády

Ukrajinská výprava během zahájení olympijských her v Miláně.

Ukrajinská výprava se nezúčastní slavnostního zahájení paralympijských her v Miláně v pátek 6. března. Ceremoniál se rozhodla bojkotovat kvůli tomu, že ruští a běloruští sportovci smějí na hrách...

20. února 2026  9:19

Hvězda, pracanti i provokatéři. Projděte si tým Slováků, který zabojuje o medaili

Slovenští hokejisté mávají fanouškům.

Největší překvapení turnaje. Zaujali prvním místem ve skupině, famózně zvládnutým čtvrtfinále, energickými výkony i výraznými individualitami. Slovenští hokejisté se znovu po čtyřech letech uchází o...

20. února 2026  9:15

Jak Jílek řešil až moc detailů. A Číňan pokořil nepřekonatelnou americkou horu

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Od našich zpravodajů v Itálii Jako bychom se ve čtvrtečním večeru vrátili časem do minulého týdne. V publiku haly Rho Fiera na milánském výstavišti dominuje nizozemská oranžová, na oválu se rozcvičují i mnozí staří známí. A...

20. února 2026  8:30

Zážitek po boku hvězd. Olympijský led uklízejí mladí hokejisté milánského klubu

Úklidovou četu na olympijském hokejovém turnaji tvoří 47 mladých hráčů místního...

Televizní divák během hokejové třetiny napočítá tři komerční přestávky. V milánské aréně ale tyto pauzy představují něco úplně jiného. Jakmile zazní siréna, na led okamžitě vyrazí dvanáct bruslařů v...

20. února 2026  8:15

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Legendy R+R: Nominace? Teď jsou všichni chytráci. Rozhodčí proti nám trochu byli

Hokejové legendy Vladimír Růžička a Robert Reichel (vpravo).

Nemluvte trenérům do nominace! A rozhodčí? „Malinko proti nám byli,“ myslí si Vladimír Růžička. „Někdy vylučují za hovadiny, ale každý dělá chyby,“ tvrdí smířlivěji další legenda Robert Reichel. Oba...

20. února 2026  7:30

Je tady biatlonový vrchol. Krčmář: Na 99 procent můj poslední olympijský závod

Finišmen české štafety Michal Krčmář.

Od našeho zpravodaje v Itálii A jdeme do finále. Poslední biatlonový závod mužů na olympijských hrách v Itálii je tady. Ten mimořádně prestižní. Pro vybranou společnost třiceti nejlepších. Na jeho startu se ve 14.15 v Anterselvě...

20. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.