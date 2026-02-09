Český specialista na rychlostní disciplíny, jenž byl v individuálním sjezdu se ztrátou 2,78 čtyřiadvacátý, v nahrávce Českého olympijského výboru pro média litoval, že předvedl svou nejhorší jízdu za pět dní v Bormiu.
„Mrzí mě, že to vyšlo zrovna do týmové kombinace. Zkusili jsme jiný setup, což asi nebyl správný směr. Cítil jsem, že je po sjezdu něco potřeba změnit. Upravili jsme lyžáky, vyměnili lyže. Zkusil jsem tvrdší model. Doufal jsem, že to bude na tvrdém povrchu trochu lepší, ale spíš se to o něco zhoršilo. Tolik jsem lyže necítil a já jsem citový jezdec. Aspoň vím, že na super-G nemám vymýšlet ptákoviny a radši jet v osvědčeném setupu,“ uvedl.
Nedokázal přesně držet stopu. „Roli hrála i tma, na trať nebylo tolik vidět. V těchto podmínkách neumím předvést svou nejlepší jízdu. Musím se s tím naučit pracovat,“ řekl Zabystřan. „Nepředávám to Márovi s dobrou ztrátou, ale doufám, že si s tím nějak poradí,“ dodal ke slalomu, který začne ve 14:00.
Do něj půjde česká dvojice s bezmála sekundovým mankem na tým s označením Norsko 2, který má bezprostředně před sebou. Na první patnáctku ztrácejí Češi takřka dvě sekundy.
Za Franzonim se seřadili tři švýcarští sjezdaři. Ztrátu 17 setin nabral Alexis Monney, kterého v týmu s označením Švýcarsko 3 doplňuje slalomář Daniel Yule. O dalších jedenáct setin zpět je Marco Odermatt, jemuž může pomoci Loic Meillard. Olympijský šampion ze sobotního sjezdu Franjo von Allmen byl o 42 setin pomalejší než Franzoni a štafetu od něj pomyslně přebírá Tanguy Nef.