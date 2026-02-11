Kolize, která zkomplikuje Čechům fandění. Kde uvidíte Jílka, hokejisty a hokejistky?

České hokejistky sice ještě neznají soupeřky, ale už teď ví, že čtvrtfinále rozehrají v pátek v 16:40. O tom, proti komu nastoupí, rozhodne na čtvrtek odložený duel Kanaďanek s Finskem.
Čeští hokejisté nastoupí k druhému utkání ve skupině proti Francii rovněž v 16:40.
Už v 16 hodin ale začíná závod rychlobruslařů a Česká televize musela kvůli nečekané kolizi žádat o výjimku, protože podle pravidel nesmí běžně vysílat tři signály současně.
Snahy o to, aby se nekryly dvě české hokejové reprezentace, u Mezinárodního olympijského výboru neuspěly. Předně proto, že Američanky, které vyhrály elitní skupinu, měly právo vybrat si večerní čas od 21:10. A mužský termín byl pevně daný.
I proto se v tomto případě výjimka České televizi podařila vyjednat.
Hokejisty tak bude podle plánu komentovat na hlavním kanále ČT sport Tomáš Jílek, hokejistky na ČT sport Plus Robert Záruba a rovněž na ČT sport Plus poběží vysílání rychlobruslaře Jílka.
Podrobné reportáže z hokejových zápasů i ze závodu metoděje Jílka sledujte také na iDNES.cz.