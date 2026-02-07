Běžecké lyžování na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

- Na zoh 2026 zamířilo celkem dvanáct českých běžeckých lyžařů. První z nich se do akce pustí v sobotu 7. února, kdy ženy čeká skiatlon.
- Poslední disciplínou je na závěr olympiády v neděli 22. února běh žen na 50 kilometrů.
Program běžeckého lyžování na ZOH 2026
|Datum
|Kategorie
|Disciplína
|Čas (CET)
|Češi
|7. února 2026 (sobota)
|Ženy
|skiatlon (10 km klasicky + 10 km volně)
|13:00
|Havlíčková, Jaklová, Janatová, Milerská
|8. února 2026 (neděle)
|Muži
|skiatlon (10 km klasicky + 10 km volně)
|12:30
|Bauer, Novák, Tuž, Ophoff
|10. února 2026 (úterý)
|Ženy
|Kvalifikace sprintu klasicky
|09:15
|Antošová, Beranová, Jaklová, Janatová, Milerská
|10. února 2026 (úterý)
|Muži
|Kvalifikace sprintu klasicky
|09:55
|Bauer, Černý, Novák, Ophoff, Tuž
|10. února 2026 (úterý)
|Ženy
|Finále sprintu klasicky
|11:45
|?
|10. února 2026 (úterý)
|Muži
|Finále sprintu klasicky
|12:15
|?
|12. února 2026 (čtvrtek)
|Ženy
|10 km volně, intervalový start
|13:00
|Havlíčková, Beranová, Janatová, Jaklová, Milerská
|13. února 2026 (pátek)
|Muži
|10 km volně, intervalový start
|11:45
|Novák, Černý, Bauer, Ophoff, Tuž
|14. února 2026 (sobota)
|Ženy
|štafeta 4×7,5 km
|12:00
|?
|15. února 2026 (neděle)
|Muži
|štafeta 4×7,5 km
|12:00
|?
|18. února 2026 (středa)
|Ženy
|Týmový sprint volně – kvalifikace
|09:45
|Beranová, Janatová
|18. února 2026 (středa)
|Muži
|Týmový sprint volně – kvalifikace
|10:15
|Černý, Tuž
|18. února 2026 (středa)
|Ženy
|Týmový sprint volně – finále
|11:45
|?
|18. února 2026 (středa)
|Muži
|Týmový sprint volně – finále
|12:15
|?
|21. února 2026 (sobota)
|Muži
|50 km klasicky (hromadný start)
|11:00
|22. února 2026 (neděle)
|Ženy
|50 km klasicky (hromadný start)
|10:00
|Schützová
Česká nominace na ZOH 2026:
Největší oporou ženského týmu by měla být zkušená Kateřina Janatová, výkonostní vzestup zaznamenala na delších tratích Sandra Schützová.
Mužský tým se bude opírat o Michala Nováka, který může překvapit na středních a dlouhých distancích. Ve sprintech má šanci na slušný výsledek Jiří Tuž.
Česká nominace na ZOH 2026:
Barbora Antošová, Matyáš Bauer, Tereza Beranová, Ondřej Černý, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská, Michal Novák, Mike Ophoff, Sandra Schützová, Jiří Tuž.
Kde se závodí v běhu na lyžích na ZOH 2026:
Závody v běžeckém lyžování na ZOH 2026 se uskuteční v areálu Tesero ve Val di Fiemme, který patří k nejznámějším běžeckým stadionům na světě. Na tratích s technickými výjezdy i rychlými sjezdy se tu poběží všechny disciplíny – od sprintů přes skiatlon až po štafety a závody s hromadným startem.
Kde sledovat běžecké lyžování na ZOH 2026:
- Přímé přenosy ze závodů běžeckého lyžování naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Česká televize má při olympijských hrách limitní počet hodin.
- Přenosy všech olympijských soutěží nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).
- HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.
Medailové úspěchy českých a československých běžeckých lyžařů na ZOH:
|Pořadí
|Olympionik
|🥇 Zlato
|🥈 Stříbro
|🥉 Bronz
|Celkem
|ČESKOSLOVENSKO
|1.
|Květa Jeriová
|0
|ZOH 1980, ZOH 1984
|3
|2
|2.
|Dagmar Švubová
|0
|ZOH 1984
|0
|1
|3.
|Václav Korunka
|0
|0
|ZOH 1988
|1
|4.
|Radim Nyč
|0
|0
|ZOH 1988
|1
|5.
|Helena Šikolová
|0
|0
|ZOH 1972
|1
|6.
|Ladislav Švanda
|0
|0
|ZOH 1988
|1
|7.
|Pavel Benc
|0
|0
|ZOH 1988
|1
|ČS celkem
|0
|2
|7
|9
|ČESKO
|1.
|Kateřina Neumannová
|ZOH 2006
|ZOH 1998, ZOH 2002 (2x), ZOH 2006
|ZOH 1998
|6
|2.
|Lukáš Bauer
|0
|ZOH 2006
|ZOH 2010 (2x)
|3
|3.
|Martin Jakš
|0
|0
|ZOH 2010
|1
|4.
|Jiří Magál
|0
|0
|ZOH 2010
|1
|5.
|Martin Koukal
|0
|0
|ZOH 2010
|1
|ČR celkem
|1
|5
|6
|12