Kolaps a odstřelená medaile. Zapomeňme, vyzvala Norka. Od fanoušků to ale schytala

Tomáš Macek
  14:45
Od našeho zpravodaje v Itálii - Odstřelila Norům medaili ze smíšené štafety biatlonistů, a pak to ještě schytala na sociálních sítích od fanoušků, že po závodě nebyla patřičně zklamaná. Dvaadvacetiletá vycházející hvězda Maren Kirkeeideová, v aktuální sezoně už i vítězka klání Světového poháru, se v neděli stala negativní norskou hrdinkou.
Norská biatlonistka Maren Kirkeeideová střílí vleže při olympijské smíšené...

Norská biatlonistka Maren Kirkeeideová střílí vleže při olympijské smíšené štafetě. | foto: Reuters

Švédský biatlonista Sebastian Samuelsson střílí vestoje při olympijské smíšené...
Tereza Voborníková se chystá ke střelbě ve smíšené biatlonové štafetě.
Julia Simonová dováží francouzskou biatlonovou smíšenou štafetu do cíle na...
Ital Tommaso Giacomel vede chumel biatlonistů v úvodu smíšené štafety.
16 fotografií

Co se stalo? Za dominující štafetou Francie se na posledním úseku rvala Kirkeeideová s Italkou Vittozziovou a Němkou Preussovou o stříbro.

Už při ležce nebyla příliš jistá a k vyčistění terčů potřebovala dvě dobíjení.

Načež nastala pohroma na stojce.

Trenér norského týmu Siegfried Mazet popisoval: „Maren byla příliš rychlá při svém prvním výstřelu, minula – a vzápětí se jí zmocnila panika.“

Po osmi spotřebovaných nábojích jí stále dva terče svítily černě, což znamenalo dvě trestná kola. Sbohem, medaile! Rázem ztrácela minutu na druhou Itálii a 25 sekund na třetí Německo, jehož finišmanka Preussová sice také objížděla trestné kolo, ale „jen“ jedno.

Vabank hra s Davidovou, která nevyšla. Bude ještě na olympiádě závodit?

Norská série tím končila. Od zařazení smíšené štafety do olympijského programu v ní vždy slavili medaili, navíc v letech 2014 a 2022 zlatou.

Z vítězného kvarteta z Pekingu už nikdo závodníkem není. Röiselandová, Eckhoffová a bratři Böové postupně zamířili do sportovního důchodu. Ovšem i kvarteto Uldal, Christiansen, Knottenová, Kirkeeideová mělo nespornou sílu.

Johannes Bö si tudíž ve studiu norské televize NRK posteskl: „Láme mi srdce, že musíme být čtvrtí právě my.“

Vetle Christiansen, jenž podal výborný výkon na druhém úseku, popisoval: „Bylo to nervydrásající. Věděli jsme, že jeden z těch čtyř týmů bojujících o medaile musí skončit čtvrtý – a pak jsme se jím stali my. Takový už je biatlon.“

Kirkeeidová dorazila do cíle, kdo však očekával velké emoce obrovského zklamání, nedočkal se. Byla až překvapivě klidná, živě debatovala s ostatními. Slzy v očích? Nic takového.

„Byl jsem připravený ji utěšovat, ale nakonec jsem to byl naopak já, kdo se rozbrečel a Maren utěšovala mě,“ vyprávěl Christiansen.

Kirkeeidová došla do novinářské mixzóny, kde do mikrofonů NRK pronesla: „Ostatní mi říkají, že je to v pořádku a že se něco takového může stát každému. Tak bychom na to měli prostě zapomenout.“

Vzápětí přidala, že nevidí důvod, aby se ve svém neúspěchu zahrabávala.

Proto následně schytala vlnu kritiky od norských fanoušků na sociálních sítích i v diskuzích, kde jí vyčítali, že si po pokaženém závodě nedostatečně vyčinila a navrch svými slovy bagatelizovala výbornou práci Uldala, Christiansena a Knottenové. „Fanoušci reagovali na tento rozhovor velmi negativně,“ psal i list VG.

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Kirkeeideové nepomohla ani její následná tvrzení při setkání s píšícími norskými reportéry: „Dnes jsem to zvorala já. Některé věci se prostě snáz řeknou, než udělají. Za to, co jsem předvedla, si medaili nezasloužím. Ostatní by si ji naopak zasloužili. Zajeli moc dobré úseky a já jim jejich práci zkazila. To je otravné.“

Když dostala otázku, jestli si ze všeho, co se při štafetě přihodilo, může odnést i něco pozitivního, reagovala s úsměvem: „Víru, že nic horšího se mi tu už přihodit nemůže.“

Podstatně zdrceněji než ona rozhodně působil za cílem po vlastním selhání Švéd Sebastian Samuelsson, olympijský vítěz v mužské štafetě z roku 2018 a mistr světa z Nového Města 2024. Ten pro změnu pohřbil medailové ambice další z biatlonových velmocí.

Na rozdíl od Kirkeeideové hned na prvním úseku. Po bezchybné ležce totiž při stojce musel také na dvě trestná kola.

Švédský biatlonista Sebastian Samuelsson střílí vestoje při olympijské smíšené štafetě.

„Byla to hrozná zkušenost, hrozný zážitek, je to prostě hrozné,“ smutně pronášel a zpytoval svědomí: „Problém je v mé hlavě. Umím střílet, měl jsem tu stojku zvládnout mnohem lépe. Když jsem pak projel cílem, věděl jsem, že můj den je v troskách.“

Klopil hlavu, předobraz zničeného, zdevastovaného muže.

„Ta Sebastianova položka byla jako noční můra,“ přiznal střelecký trenér švédského týmu Jean-Marc Chabloz.

Samuelssonův kolega Martin Ponsiluoma parťáka uklidňoval, načež reportérům říkal: „Je neuvěřitelně smutné, když se něco takového stane. Sám vím, jak těžké je z takového zklamání se dostat.“

Expert norské televize NRK Torgeir Björn poté Posiluomovi v duchu tradiční velké norsko-švédské rivality a možná i poněkud škodolibě připomněl: „Je zajímavé, že poslední dobou se ve švédské štafetě vždycky najde jeden její člen, který ji takhle odstřelí. Jako by to bylo nějaké prokletí.“

Švéd zachoval kamennou tvář i profesionalitu a odvětil: „Nemám dobrý přehled o statistikách, ale ano, v posledních několika případech to asi tak bylo. Je to škoda.“

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 16:40
  • 1.15
  • 7.97
  • 13.40
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:10
  • 1.03
  • 20.80
  • 25.60
Japonsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 12:10
  • 8.11
  • 5.81
  • 1.28
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 2.93
  • 4.08
  • 2.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

Davidová vynechá olympijský vytrvalostní závod. V Anterselvě ale zůstává

Aktualizujeme
Dojezd Markéty Davidové do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Markéta Davidová nenastoupí do středečního vytrvalostního závodu žen, oznámil sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. V dějišti her však zůstává a trenéři a lékaři se po konzultaci s ní...

9. února 2026  15:50

Smíšené pocity olympionika rozlítily Trumpa. Skutečný lůzr, vzkázal prezident

Hunter Hess na snímku z prosince 2025

Jedna odpověď na tiskové konferenci stačila k tomu, aby se americký freestyle lyžař Hunter Hess stal terčem ostrého útoku prezidenta Donalda Trumpa. Ten ho veřejně označil za „skutečného lůzra“ a...

9. února 2026  15:45

3. den ZOH ONLINE: Curleři se loučí osmým místem, večer půjde do akce Zdráhalová

Sledujeme online
Dobrovolníci na trati mužského sjezdu prochází kolem olympijských kruhů.

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se s turnajem smíšených dvojic rozloučili...

9. února 2026  15:25

Von Allmen má druhé zlato, Zabystřan a Müller skončili v kombinaci poslední

Jan Zabystřan v závodě v alpské kombinaci. (9. února 2026)

Premiérovou kombinaci dvojic na olympijských hrách vyhráli švýcarští lyžaři Tanguy Nef a Franjo von Allmen, který v Bormiu navázal na sobotní zlatou medaili ze sjezdu. O druhou příčku se podělili...

9. února 2026  15:21

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

9. února 2026  15:01

Kolaps a odstřelená medaile. Zapomeňme, vyzvala Norka. Od fanoušků to ale schytala

Norská biatlonistka Maren Kirkeeideová střílí vleže při olympijské smíšené...

Od našeho zpravodaje v Itálii Odstřelila Norům medaili ze smíšené štafety biatlonistů, a pak to ještě schytala na sociálních sítích od fanoušků, že po závodě nebyla patřičně zklamaná. Dvaadvacetiletá vycházející hvězda Maren...

9. února 2026  14:45

Pastrňák: Ester je mi líto, ještě jsem jí nepsal. Proti Kanadě musíme být odvážní

David Pastrňák se připravuje na trénink národního týmu v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii Druhý den, stejná sestava. David Pastrňák tvoří v týmu českých hokejistů elitní útok s Martinem Nečasem a Tomášem Hertlem. Trénovali takhle i v pondělí hned po Kanadě, která reprezentaci ve čtvrtek...

9. února 2026  14:33

Olympijské medaile se rozpadávají. Trable hlásí šampionka či běžkyně

Americká sjezdařka Breezy Johnsonová se raduje z olympijského triumfu. (8....

Zlatá medaile Breezy Johnsonové už potřebuje opravu. Olympijská vítězka ve sjezdu oznámila, že její nejcennější kov se krátce po slavnostním ceremoniálu rozpadl na tři kusy. Stejný problém se objevil...

9. února 2026  10:45,  aktualizováno  13:39

Medaile v kapse i slzy na stupních vítězů. Když sportovci neslaví stříbro

Zlatý medailista Sander Eitrem z Norska slaví na stupních vítězů po boku...

Ihned na sebe strhnul pozornost. Proč Metoděj Jílek neslaví zisk olympijské medaile? Důvod byl prostý. Devatenáctiletý český rychlobruslař pomýšlel na tu nejcennější, ale v nedělním závodě na 5000...

9. února 2026  13:30

Jake Paul bude fandit hvězdné snoubence. Natočili spolu vzkaz pro své budoucí děti

Rychlobruslařská olympionička Jutta Leerdamová a její partner, influencer Jake...

Rychlobruslařský závod na 1 000 metrů může mít v pondělí večer velmi výrazného diváka. Do haly by měl dorazit influencer a boxer Jake Paul, aby podpořil svou partnerku Juttu Leerdamovou. Nizozemská...

9. února 2026  13:10

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Výhra na závěr. Zelingrová a Chabičovský porazili Estonsko a v Cortině končí osmí

Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v souboji s Estonskem. (9. února...

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský uzavřeli olympijský turnaj smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo vítězstvím 8:4 nad Estonskem. Navzdory tomu se mezi postupující čtyřku do semifinále...

9. února 2026  12:56

Hokej na olympiádě? Úplně o ničem. Kdo se dívá, je zrádce, hrozí ruská legenda

Olympijský turnaj v ledním hokej boj o zlato. Finsko - Rusko 2:1. Čekání končí....

Místo hokeje odpočívá. Aspoň na chvíli, což se v rozjeté sezoně a před blížícím se play off šikne. Nikita Kučerov by ale pauzu v programu NHL raději strávil jinak. Na jednom konkrétním místě. V...

9. února 2026  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.