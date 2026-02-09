Kolaps a odstřelená medaile. Zapomeňme, vyzvala Norka. Od fanoušků to ale schytala

Co se stalo? Za dominující štafetou Francie se na posledním úseku rvala Kirkeeideová s Italkou Vittozziovou a Němkou Preussovou o stříbro.
Už při ležce nebyla příliš jistá a k vyčistění terčů potřebovala dvě dobíjení.
Načež nastala pohroma na stojce.
Trenér norského týmu Siegfried Mazet popisoval: „Maren byla příliš rychlá při svém prvním výstřelu, minula – a vzápětí se jí zmocnila panika.“
Po osmi spotřebovaných nábojích jí stále dva terče svítily černě, což znamenalo dvě trestná kola. Sbohem, medaile! Rázem ztrácela minutu na druhou Itálii a 25 sekund na třetí Německo, jehož finišmanka Preussová sice také objížděla trestné kolo, ale „jen“ jedno.
Vabank hra s Davidovou, která nevyšla. Bude ještě na olympiádě závodit?
Norská série tím končila. Od zařazení smíšené štafety do olympijského programu v ní vždy slavili medaili, navíc v letech 2014 a 2022 zlatou.
Z vítězného kvarteta z Pekingu už nikdo závodníkem není. Röiselandová, Eckhoffová a bratři Böové postupně zamířili do sportovního důchodu. Ovšem i kvarteto Uldal, Christiansen, Knottenová, Kirkeeideová mělo nespornou sílu.
Johannes Bö si tudíž ve studiu norské televize NRK posteskl: „Láme mi srdce, že musíme být čtvrtí právě my.“
Vetle Christiansen, jenž podal výborný výkon na druhém úseku, popisoval: „Bylo to nervydrásající. Věděli jsme, že jeden z těch čtyř týmů bojujících o medaile musí skončit čtvrtý – a pak jsme se jím stali my. Takový už je biatlon.“
Kirkeeidová dorazila do cíle, kdo však očekával velké emoce obrovského zklamání, nedočkal se. Byla až překvapivě klidná, živě debatovala s ostatními. Slzy v očích? Nic takového.
„Byl jsem připravený ji utěšovat, ale nakonec jsem to byl naopak já, kdo se rozbrečel a Maren utěšovala mě,“ vyprávěl Christiansen.
Kirkeeidová došla do novinářské mixzóny, kde do mikrofonů NRK pronesla: „Ostatní mi říkají, že je to v pořádku a že se něco takového může stát každému. Tak bychom na to měli prostě zapomenout.“
Vzápětí přidala, že nevidí důvod, aby se ve svém neúspěchu zahrabávala.
Proto následně schytala vlnu kritiky od norských fanoušků na sociálních sítích i v diskuzích, kde jí vyčítali, že si po pokaženém závodě nedostatečně vyčinila a navrch svými slovy bagatelizovala výbornou práci Uldala, Christiansena a Knottenové. „Fanoušci reagovali na tento rozhovor velmi negativně,“ psal i list VG.
Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat
Kirkeeideové nepomohla ani její následná tvrzení při setkání s píšícími norskými reportéry: „Dnes jsem to zvorala já. Některé věci se prostě snáz řeknou, než udělají. Za to, co jsem předvedla, si medaili nezasloužím. Ostatní by si ji naopak zasloužili. Zajeli moc dobré úseky a já jim jejich práci zkazila. To je otravné.“
Když dostala otázku, jestli si ze všeho, co se při štafetě přihodilo, může odnést i něco pozitivního, reagovala s úsměvem: „Víru, že nic horšího se mi tu už přihodit nemůže.“
Podstatně zdrceněji než ona rozhodně působil za cílem po vlastním selhání Švéd Sebastian Samuelsson, olympijský vítěz v mužské štafetě z roku 2018 a mistr světa z Nového Města 2024. Ten pro změnu pohřbil medailové ambice další z biatlonových velmocí.
Na rozdíl od Kirkeeideové hned na prvním úseku. Po bezchybné ležce totiž při stojce musel také na dvě trestná kola.
„Byla to hrozná zkušenost, hrozný zážitek, je to prostě hrozné,“ smutně pronášel a zpytoval svědomí: „Problém je v mé hlavě. Umím střílet, měl jsem tu stojku zvládnout mnohem lépe. Když jsem pak projel cílem, věděl jsem, že můj den je v troskách.“
Klopil hlavu, předobraz zničeného, zdevastovaného muže.
„Ta Sebastianova položka byla jako noční můra,“ přiznal střelecký trenér švédského týmu Jean-Marc Chabloz.
Samuelssonův kolega Martin Ponsiluoma parťáka uklidňoval, načež reportérům říkal: „Je neuvěřitelně smutné, když se něco takového stane. Sám vím, jak těžké je z takového zklamání se dostat.“
Expert norské televize NRK Torgeir Björn poté Posiluomovi v duchu tradiční velké norsko-švédské rivality a možná i poněkud škodolibě připomněl: „Je zajímavé, že poslední dobou se ve švédské štafetě vždycky najde jeden její člen, který ji takhle odstřelí. Jako by to bylo nějaké prokletí.“
Švéd zachoval kamennou tvář i profesionalitu a odvětil: „Nemám dobrý přehled o statistikách, ale ano, v posledních několika případech to asi tak bylo. Je to škoda.“