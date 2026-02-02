Dvě otázky pro legendy. Timonen a Sundin tvrdí: Češi budou v Miláně v nevýhodě

Timonen a Sundin se připojili k videohovoru s pár vybranými médii díky olympijskému partnerství s Warner Bros. Discovery. Oba budou únorový turnaj – konečně za účasti hráčů NHL, jak sami poznamenali - komentovat v roli televizních expertů.
„Ten turnaj je výjimečný, je to víc než jenom hokej. Plníte si tím sen,“ zdůrazní Sundin. „NHL chyběla až příliš dlouho.“
„Zážitky z ledu nebo z olympijské vesnice, kde trávíte čas se spoluhráči a vyprávíte si o životě, si pamatujete nadosmrti,“ přidá Timonen.
Je potřeba je představovat? Možná. Začněme mým oblíbencem.