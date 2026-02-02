Dvě otázky pro legendy. Timonen a Sundin tvrdí: Češi budou v Miláně v nevýhodě

Finský obránce Kimmo Timonen (vlevo) se se švédským útočníkem Matsem Sundinem potkával dlouhé roky v NHL. Spoustu bitev spolu svedli i v reprezentaci. Zůstávají přáteli. | foto: Profimedia.cz

Robert Rampa
  12:00
S oběma bych tak rád sedl ke kafi a každému klidně hodinu kladl otázky. Jsou to hokejoví velikáni, v mých očích legendy, s kterými jsem strávil celé dny na židli u počítače, když jsem za ně „pařil“ hru NHL. Pravda, s Kimmem Timonenem daleko víc, protože jako dítě jsem miloval Nashville Predators. Toronto mě nebavilo, ale schopnosti Matse Sundina si vybavuju moc dobře. Před olympiádou v Miláně jsem jim mohl položit dvě otázky.

Timonen a Sundin se připojili k videohovoru s pár vybranými médii díky olympijskému partnerství s Warner Bros. Discovery. Oba budou únorový turnaj – konečně za účasti hráčů NHL, jak sami poznamenali - komentovat v roli televizních expertů.

„Ten turnaj je výjimečný, je to víc než jenom hokej. Plníte si tím sen,“ zdůrazní Sundin. „NHL chyběla až příliš dlouho.“

„Zážitky z ledu nebo z olympijské vesnice, kde trávíte čas se spoluhráči a vyprávíte si o životě, si pamatujete nadosmrti,“ přidá Timonen.

Je potřeba je představovat? Možná. Začněme mým oblíbencem.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri

Sjezdovka v Bormiu, ilustrační snímek

Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elisa Maria Negri, o čemž v pondělí informoval Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším...

2. února 2026

Stadiony a sportoviště ZOH 2026: kde se koná olympiáda v Miláně a Cortině?

Jen pár dní před začátkem Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 je...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se nekonají jen ve dvou městech, jak by napovídal jejich oficiální název – atraktivních italských lokalit je totiž víc. Kde se boje o medaile odehrají a...

2. února 2026  8:30,  aktualizováno  11:31

Krasobruslení na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde soutěže sledovat

Natálie a Filip Taschlerovi během volných tanců na olympijských hrách v Pekingu.

Krasobruslení patří už přes sto let k ozdobám olympijských her a ani v Miláně to nebude jiné. Na XXV. zimní olympiádě se mezi krasobruslaře rozdá pět sad medailí. V našem textu najdete program dění v...

2. února 2026  11:10

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

2. února 2026  10:06

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

2. února 2026  7:51

V Sapporu si Šikolová běžela pro bronz, s poštou se pak brodila po pás ve sněhu

Premium
Československá běžkyně na lyžích Helena Šikolová v cíli závodu na 5 km na ZOH...

Spoustu let před Lukášem Bauerem, Kateřinou Neumannovou a Květou Jeriovou se postarala o historicky první olympijskou medaili pro český běh na lyžích. Později byla Helena Šikolová-Balatková trenérkou...

2. února 2026

Starost pro reprezentaci, Nečas se zranil. Stihne se vyléčit před olympiádou?

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v duelu s Ottawa Senators.

Není to zpráva, která by české fanoušky potěšila. A ačkoliv je ještě předčasné dělat jakékoliv závěry, oznámení ze zámoří přece jen mohlo kdekoho znejistit. Český útočník Martin Nečas nenastoupil do...

1. února 2026  11:35

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

30. ledna 2026  8:30,  aktualizováno  1. 2. 1:18

V overalech do Milána! Tanvald Fans v zimě brázdí Evropu: Peníze radši nepočítáme

Premium
Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

S pestrobarevnými Teletubbies si je nespletete, ale chodí také v overalech, jen v designu české vlajky. Jsou nepřehlédnutelní, uvidíte je i na zimní olympiádě v Miláně při hvězdně obsazeném hokejovém...

1. února 2026

Uvolněná a dojatá. Ale olympiáda bude o Metodějovi, ne o mně, říká Sáblíková

Martina Sáblíková, Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová před odletem na olympijské...

Pro jednoho první, pro druhou úplně poslední. Ale oba se těší stejně. Zatímco talentovaný Metoděj Jílek odlétal na své premiérové olympijské hry, Martina Sáblíková se v Itálii rozloučí s úspěchy...

31. ledna 2026  16:20

Lanovka v Cortině nebude do začátku olympiády hotová, píší média

Staveniště lanovky v olympijské Cortině.

Nová lanovka v Cortině d’Ampezzo, která vede do areálu Tofane, nebude hotová do začátku zimních olympijských her příští týden. V sobotu to uvedla agentura Reuters a italská média. V areálu Tofane se...

31. ledna 2026  14:56

Olympiáda láká i mafii, Itálie proti ní vytasila umělou inteligenci

Italský Milán se chystá na olympijské hry.

Několik miliard eur, které italská vláda, místní samosprávy i soukromí investoři utratí za uspořádání letošních zimních olympijských her v severní Itálii, jsou velkým lákadlem i pro mafie. Uvádí to...

31. ledna 2026  9:37

