Olympiáda bez lyžařské hvězdy. Kilde ani dva roky po vážném pádu není fit

Autor: ,
  17:03
Norský sjezdař Aleksander Aamodt Kilde nebude startovat na olympijských hrách v Itálii. Držitel stříbra a bronzu z předchozích her v Pekingu v úterý oznámil, že dva roky po těžkém pádu stále není v potřebné formě.
Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde v cíli super-G ve Val Gardeně

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde v cíli super-G ve Val Gardeně | foto: Alessandro TrovatiAP

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde mává fanouškům.
Aleksander Aamodt Kilde přijíždí do cíle super G v Beaver Creeku.
Aleksander Aamodt Kilde na trati v Beaver Creeku.
Aleksander Aamodt Kilde na trati v Beaver Creeku.
15 fotografií

„Udělal jsem všechno, co jsem mohl, abych byl připraven na olympijské hry, ale moje mysl a tělo nefungují tak, jak bych potřeboval,“ uvedl třiatřicetiletý Kilde.

Vítěz Světového poháru z roku 2020 a držitel čtyř malých křišťálových glóbů za sjezd a super-G spadl předloni v lednu v závěru sjezdu ve Wengenu a vážně si poranil pravé lýtko a levé rameno.

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde padá během sjezdu ve Wengenu.

Musel podstoupit několik operací, první pokus o návrat na lyže v červnu 2024 mu zkomplikovala těžká infekce v rameni, kvůli níž se podrobil novému zákroku. Další problémy si poté vyžádaly ještě další dvě operace, naposledy loni v únoru.

Do Světového poháru se Kilde vrátil v listopadu, ale zatím se marně snaží navázat na předchozí výkony. Jeho nejlepším výsledkem bylo 11. místo z prosincového sjezdu v Beaver Creeku, v olympijské generálce v neděli v Crans Montaně skončil až na 42. pozici.

Ruku si chtěl urvat, ale temnotu zahnal. I díky Shiffrinové. Kilde se vrací a plní plán

„Je nesmírně těžké dospět k tomuto rozhodnutí po vší té práci, kterou jsem do toho dal se svou rodinou, lékařským týmem, reprezentačním týmem a spoustou dalších,“ uvedl snoubenec americké lyžařské hvězdy Mikaely Shiffrinové. „Na druhou stranu jsem hrdý na to, že jsem se zvládl vrátit a znovu závodit ve Světovém poháru,“ dodal dvojnásobný mistr světa z roku 2023.

Před čtyřmi roky v Číně získal Kilde stříbro v kombinaci a bronz v superobřím slalomu.

Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Tipsport - partner programu
Švédsko vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Švédsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
5. 2. 12:10
  • 1.35
  • 4.86
  • 7.76
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
5. 2. 14:40
  • 2.70
  • 3.76
  • 2.26
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.08
  • 11.50
  • 21.90
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:10
  • 21.60
  • 12.10
  • 1.07
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 6. 2. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 14:40
  • 1.43
  • 4.96
  • 5.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

Olympiáda bez lyžařské hvězdy. Kilde ani dva roky po vážném pádu není fit

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde v cíli super-G ve Val Gardeně

Norský sjezdař Aleksander Aamodt Kilde nebude startovat na olympijských hrách v Itálii. Držitel stříbra a bronzu z předchozích her v Pekingu v úterý oznámil, že dva roky po těžkém pádu stále není v...

3. února 2026  17:03

Slováci řeší před OH problémy, Lašák i tak bavil: K čemu nám je brankář bez výstroje?

Trenér brankářů slovenské hokejové reprezentace Ján Lašák.

Podobně jako Češi už zahájili přípravu na olympijský turnaj. Jenže slovenští hokejisté museli hned zpočátku řešit nečekaný problém. K dispozici sice měli dva gólmany, na ledě však mohli počítat s...

3. února 2026  16:45

Olympijský sen Vonnové nekončí. Vím, jak to zvládnout, hlásí legenda po zranění

Lindsey Vonnová na tiskové konferenci před olympijskými hrami.

Naděje na zlatý comeback americké lyžařky Lindsey Vonnové nezmařilo ani natržení křížového vazu v koleni, které si přivodila pouhý týden před startem olympijských her. V úterý o tom přímo z dějiště...

3. února 2026  16:37

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Začátku olympijského turnaje už se nemůže dočkat. Původně měl do Milána přiletět v neděli s dalšími hráči z NHL, nakonec bude na místě už v pátek. David Pastrňák, tahoun hokejové reprezentace a jedna...

3. února 2026  15:04

Telefonát z Turína. Aleši, pojedeš? Kotalík vzpomíná na bronz s týmem na zlato

OSLAVA. Český útočník Aleš Kotalík z Calgary dal gól Tampě a zdraví fanoušky.

Zažíval výbornou sezonu. V Buffalu patřil k oporám, ale když trenér Alois Hadamczik volil jména pro olympijský turnaj v Turíně v roce 2006, v tehdy nabitém českém útoku se na Aleše Kotalíka...

3. února 2026

Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato

Skikrosařka Lucie Krausová.

Možná se blíží další zlatá éra českého skikrosu. Před dvěma dekádami medaile pravidelně vozil dvojnásobný mistr světa Tomáš Kraus, který teď jako trenér dohlíží na kariéru své dcery Lucie. Zdá se, že...

3. února 2026

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

3. února 2026  9:40

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartuje soutěž smíšených týmů, která...

3. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slovensko na ZOH 2026: nominace a koho sledovat v Miláně a Cortině

Petra Vlhová během slalomu v Kranjské Goře.

Slovenský tým pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. V článku najdete kompletní seznam účastníků a přehled...

3. února 2026

Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Evropská část hokejové reprezentace se v pondělí sešla k prvnímu tréninku, než ve čtvrtek odletí do Milána a spojí se s hráči ze Severní Ameriky. Že národní tým vybral pro kemp Karlovy Vary, není...

3. února 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.