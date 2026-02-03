Olympiáda bez lyžařské hvězdy. Kilde ani dva roky po vážném pádu není fit

„Udělal jsem všechno, co jsem mohl, abych byl připraven na olympijské hry, ale moje mysl a tělo nefungují tak, jak bych potřeboval,“ uvedl třiatřicetiletý Kilde.
Vítěz Světového poháru z roku 2020 a držitel čtyř malých křišťálových glóbů za sjezd a super-G spadl předloni v lednu v závěru sjezdu ve Wengenu a vážně si poranil pravé lýtko a levé rameno.
Musel podstoupit několik operací, první pokus o návrat na lyže v červnu 2024 mu zkomplikovala těžká infekce v rameni, kvůli níž se podrobil novému zákroku. Další problémy si poté vyžádaly ještě další dvě operace, naposledy loni v únoru.
Do Světového poháru se Kilde vrátil v listopadu, ale zatím se marně snaží navázat na předchozí výkony. Jeho nejlepším výsledkem bylo 11. místo z prosincového sjezdu v Beaver Creeku, v olympijské generálce v neděli v Crans Montaně skončil až na 42. pozici.
„Je nesmírně těžké dospět k tomuto rozhodnutí po vší té práci, kterou jsem do toho dal se svou rodinou, lékařským týmem, reprezentačním týmem a spoustou dalších,“ uvedl snoubenec americké lyžařské hvězdy Mikaely Shiffrinové. „Na druhou stranu jsem hrdý na to, že jsem se zvládl vrátit a znovu závodit ve Světovém poháru,“ dodal dvojnásobný mistr světa z roku 2023.
Před čtyřmi roky v Číně získal Kilde stříbro v kombinaci a bronz v superobřím slalomu.