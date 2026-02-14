Fiala nekřičel, navzdory ošklivému poranění ani v tváři nedával znát velké známky bolesti. Když ale kamery zabíraly jeho levou nohu, bylo jasné, že je zle.
„Cítím se hrozně, že už možná nebude moct hrát. Vždyť jsou to olympijské hry...,“ mrzelo WIlsona.
K útočníkovi záhy rychle přispěchal doktor, spoluhráči ho pak v kroužku obklopili. Právě lékař zanedlouho avizoval, že Fiala bude potřebovat nosítka.
Na ně švýcarského forvarda položili ostatní záchranáři na břicho, ani se ho nesnažili přetočit na záda. I to může být známka toho, o jak vážné zranění může jít.
„Ale snad to bude lepší, než jak to vypadalo,“ doufá Hischier.
Švýcarská hokejová federace v půl druhé ráno oznámila, že Fiala utrpěl zranění nohy a nejenže nestihne poslední zápas ve skupině proti Česku, ale přijde i o celý zbytek olympiády. „Přejeme Kevinovi brzké uzdravení,“ stojí na konci prohlášení.
„Vůbec neřval, neukázal žádné emoce. Je to tvrdý chlap. Ale nikdy nechcete vidět, jak někdo padne k zemi. Zvlášť na takovém turnaji. Je to smůla pro zemi, pro jejich tým. Přeji mu brzké uzdravení,“ říkal Wilson.
|
Kanada - Švýcarsko 5:1. Elita NHL rozhodla, trefili se McDavid, Crosby i MacKinnon
Ten platí za jednoho z nejostřejších hráčů v NHL. Je známý tvrdými hity mnohdy i za hranicí férovosti, srazil už nejednoho protihráče. Koneckonců vyprávět by mohl třeba český útočník Filip Chytil, jenž na podzim po střetu právě s Wilsonem na několik týdnů vypadl ze sestavy Vancouveru.
Tentokrát ale nešlo o zákeřnost. Ano, Wilson si asi mohl dohrání krátce před koncem zápasu za takového stavu odpustit, ale i Fiala je jistě na nárazy do mantinelu z NHL zvyklý.
Vždyť také švýcarský lídr Hischier uznal: „Určitě to neudělal úmyslně.“
Spíše se jednalo o nešťastnou shodu okolností. Fiala nastavil Wilsonovi záda, vzepřel se, což kanadský útočník zřejmě nečekal. I proto sám kontakt neustál, jenže v pádu zachytil Fialovu nohu a ještě mu ji v nepřirozeném úhlu přimáčkl k ledu.
„Nekoukalo se mi na to hezky. Přeju mu to nejlepší, snad bude brzy v pořádku. Potřebujeme ho v našem týmu, opravdu hodně. Hned ho půjdu najít a zeptám se ho, jak je na tom,“ hlásil kanadský obránce a Fialův spoluhráč z Los Angeles Drew Doughty.
On, ale i všichni ostatní Kanaďané se zvedli ze střídačky, vyjeli na led a poklepali na něj svými holemi, když Fialu odváželi do útrob stadionu.
„Není to snadné pro nikoho z nás, je vždy emotivní vidět hráče na nosítkách. Moc mě to za Kevina mrzí,“ posteskl si trenér Patrick Fischer.
Švýcarský kouč bude muset vyřešit, jak Fialu v sestavě nahradí. A nejen jej. Zástupce elitní obranné dvojice Andrea Glauser má po srážce s Connorem McDavidem podezření na otřes mozku, z duelu odstoupil ještě útočník Denis Malgin, jehož trápí rameno.
„Všichni jsou pro nás důležití, hrají hodně minut, mají zásadní roli v týmu. Je to nepříjemné,“ zakončil kapitán Roman Josi.