Obavy o Fialu. Po střetu s Wilsonem si zkroutil nohu, na olympiádě si nezahraje

Autor:
  9:54
Zápas už byl dávno rozhodnutý. Do konce zbývaly necelé tři minuty. Přesto se ještě zrodil moment, který pro Švýcary ovlivní celý zbytek olympiády v Miláně. Kevin Fiala po souboji s tvrďákem Tomem Wilsonem spadl na led, přičemž mu kanadský hokejista velmi ošklivě přilehl nohu. „Těžce se na to dívalo,“ pravil spoluhráč Nico Hischier.
Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu na nosítkách. | foto: Reuters

Timo Meier odjíždí od Kevina Fialy, jenže nedohrál kvůli poranění nohy duel s...
Kevina Fialu po ošklivém pádu odváží na nosítkách.
Zdravotníci odváží Kevina Fialu na nosítkách.
Kevin Fiala už si na olympiádě nezahraje.
11 fotografií

Fiala nekřičel, navzdory ošklivému poranění ani v tváři nedával znát velké známky bolesti. Když ale kamery zabíraly jeho levou nohu, bylo jasné, že je zle.

„Cítím se hrozně, že už možná nebude moct hrát. Vždyť jsou to olympijské hry...,“ mrzelo WIlsona.

K útočníkovi záhy rychle přispěchal doktor, spoluhráči ho pak v kroužku obklopili. Právě lékař zanedlouho avizoval, že Fiala bude potřebovat nosítka.

Spoluhráči Kevina Fialy obklopili ležícího útočníka.

Na ně švýcarského forvarda položili ostatní záchranáři na břicho, ani se ho nesnažili přetočit na záda. I to může být známka toho, o jak vážné zranění může jít.

„Ale snad to bude lepší, než jak to vypadalo,“ doufá Hischier.

Švýcarská hokejová federace v půl druhé ráno oznámila, že Fiala utrpěl zranění nohy a nejenže nestihne poslední zápas ve skupině proti Česku, ale přijde i o celý zbytek olympiády. „Přejeme Kevinovi brzké uzdravení,“ stojí na konci prohlášení.

„Vůbec neřval, neukázal žádné emoce. Je to tvrdý chlap. Ale nikdy nechcete vidět, jak někdo padne k zemi. Zvlášť na takovém turnaji. Je to smůla pro zemi, pro jejich tým. Přeji mu brzké uzdravení,“ říkal Wilson.

Kanada - Švýcarsko 5:1. Elita NHL rozhodla, trefili se McDavid, Crosby i MacKinnon

Ten platí za jednoho z nejostřejších hráčů v NHL. Je známý tvrdými hity mnohdy i za hranicí férovosti, srazil už nejednoho protihráče. Koneckonců vyprávět by mohl třeba český útočník Filip Chytil, jenž na podzim po střetu právě s Wilsonem na několik týdnů vypadl ze sestavy Vancouveru.

Tentokrát ale nešlo o zákeřnost. Ano, Wilson si asi mohl dohrání krátce před koncem zápasu za takového stavu odpustit, ale i Fiala je jistě na nárazy do mantinelu z NHL zvyklý.

Vždyť také švýcarský lídr Hischier uznal: „Určitě to neudělal úmyslně.“

Kevin Fiala leží po souboji s Tomem Wilsonem.

Spíše se jednalo o nešťastnou shodu okolností. Fiala nastavil Wilsonovi záda, vzepřel se, což kanadský útočník zřejmě nečekal. I proto sám kontakt neustál, jenže v pádu zachytil Fialovu nohu a ještě mu ji v nepřirozeném úhlu přimáčkl k ledu.

„Nekoukalo se mi na to hezky. Přeju mu to nejlepší, snad bude brzy v pořádku. Potřebujeme ho v našem týmu, opravdu hodně. Hned ho půjdu najít a zeptám se ho, jak je na tom,“ hlásil kanadský obránce a Fialův spoluhráč z Los Angeles Drew Doughty.

Kevina Fialu po ošklivém pádu odváží na nosítkách.

On, ale i všichni ostatní Kanaďané se zvedli ze střídačky, vyjeli na led a poklepali na něj svými holemi, když Fialu odváželi do útrob stadionu.

„Není to snadné pro nikoho z nás, je vždy emotivní vidět hráče na nosítkách. Moc mě to za Kevina mrzí,“ posteskl si trenér Patrick Fischer.

Švýcarský kouč bude muset vyřešit, jak Fialu v sestavě nahradí. A nejen jej. Zástupce elitní obranné dvojice Andrea Glauser má po srážce s Connorem McDavidem podezření na otřes mozku, z duelu odstoupil ještě útočník Denis Malgin, jehož trápí rameno.

„Všichni jsou pro nás důležití, hrají hodně minut, mají zásadní roli v týmu. Je to nepříjemné,“ zakončil kapitán Roman Josi.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Německo vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:Německo vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 12:10
  • 1.59
  • 4.82
  • 4.82
Švédsko vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 14. 2. 2026:Švédsko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 12:10
  • 1.26
  • 7.29
  • 7.96
Finsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 14. 2. 2026:Finsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
14. 2. 16:40
  • 1.04
  • 17.10
  • 38.00
Kanada vs. NěmeckoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Kanada vs. Německo //www.idnes.cz/sport
14. 2. 16:40
  • 1.00
  • 28.80
  • 30.00
USA vs. DánskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:USA vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.07
  • 14.80
  • 32.00
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.53
  • 4.48
  • 4.96
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Podobné případy někdy končí amputací. Odborník popsal zranění Vonnové

A JE PO NADĚJÍCH. Američanka Lindsey Vonnová ztrácí při olympijském sjezdu...

Už to jsou dva dny od doby, kdy americká sjezdařka Lindsey Vonnová po hrozivém pádu během olympijského závodu vyvěsila na sociální sítě fotku s jasným vzkazem: Vím, že budu v pořádku! Francouzský...

14. února 2026  10:29

Šéf ČOV Jiří Kejval a šéf české výpravy Martin Doktor gratulují Metoději Jílkovi ke zlatu
14. 2.

Čtrnáct triumfů, dvě obhájkyně, jeden teenager. Čeští olympijští vítězové

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Metoděj Jílek přidal v pátek večer dvanáctou zlatou medaili do sbírky České republiky na zimních olympijských hrách a čtrnáctou, pokud budeme počítat i úspěchy v dobách Československa. Prohlédněte si...

14. února 2026

Obavy o Fialu. Po střetu s Wilsonem si zkroutil nohu, na olympiádě si nezahraje

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Zápas už byl dávno rozhodnutý. Do konce zbývaly necelé tři minuty. Přesto se ještě zrodil moment, který pro Švýcary ovlivní celý zbytek olympiády v Miláně. Kevin Fiala po souboji s tvrďákem Tomem...

14. února 2026  9:54

O Jílkově ledové fantazii. Bylo to boží, pusťte nás k němu, naléhala Sáblíková

Rychlobruslař Metoděj po vítězství v závodu na 10 000 metrů (13. února)

A pak že se neumí radovat! Běhal po vnitřku oválu podél tribun, rukama burcoval diváky, mával, objímal se s protivníky. Metoděj Jílek je olympijským vítězem na 10 000 metrů! Země bez jediného...

14. února 2026  9:27

Styděla se za přítele? Zmatek a kyselý pohled v televizi vysvětlila sama sáňkařka

Rakouská sáňkařka Hannah Procková v olympijském ledovém korytu.

Neshody v partnerském vztahu či jen trapná situace? Spekulaci po závodě sáňkařek v olympijském ledovém korytu vyvolala rakouská reprezentantka Hannah Procková chvíli poté, co kamera v hledišti...

14. února 2026  9:15

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

14. února 2026  8:45

Zlepšený výkon, pár hráčů ale propadlo. Čtenáři ocenili Kempného, selhal Kubalík

Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

Chvíli to vypadalo na ostudu, nakonec však čeští hokejisté zvládli nepřízně se vyvíjející zápas s Francií na olympijských hrách v Miláně zvrátit. Čtenáři iDNES.cz ohodnotili výkon národního týmu...

14. února 2026  8:44

Holky brečí, dojem z her je pokažený, tuší skleslá Tejralová. Ve střelbě jsme vyhořely

Česká kapitánka Aneta Tejralová po prohraném čtvrtfinále olympijského...

Od našeho zpravodaje v Itálii Když procházely mixzónou, jen o pár desítek metrů dál zrovna slavil zlatý rychlobruslař Metoděj Jílek se svým týmem. U českých hokejistek ale po čtvrtfinále olympijského turnaje vládla úplně opačná...

14. února 2026  8:30

8. den ZOH 2026 ONLINE: Müller pojede obří slalom, biatlonistky sprint

Sledujeme online
Snowboardcrossař vrhá stín na olympijské kruhy

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý načne sobotní program v akci i s lyžařem Markem Müllerem, který pojede obří slalom. Curleři absolvují další zápas,...

14. února 2026  8:05

Organizátoři šetřili, sportovci ne. Kondomy na olympiádě v Miláně došly za tři dny

Nová olympijská vesnice v Miláně zatím představuje pozitivní příklad toho, jak...

Olympijská tradice dostala v Miláně nečekanou trhlinu. Ve vesnici pro zimní hry došly sportovcům kondomy už po třech dnech. Organizátoři před zahájením her výrazně omezili jejich množství – z...

14. února 2026

Trenér Adamczykové: Mateřství jí pomohlo, není na konci svých možností

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Kdysi prohlásil, že maminky trénovat nebude. „A pak mi došlo, že těhotenství není nemoc a mateřství není zranění,“ rozesmál se při té zmínce trenér Marek Jelínek. Muž, který Evu Adamczykovou dovedl...

14. února 2026  7:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.