náhledy
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti kruhy? Všechny hráče i brankáře si můžete prohlédnout v následujících profilech.
Autor: Reuters
LUKÁŠ DOSTÁL (Anaheim Ducks, NHL). Očekávaná jednička, hrdina ze zlatého mistrovství v Praze. A jedno ze šesti jmen, které mělo letenku do Milána od Radima Rulíka zarezervovanou už od června. Aby národní tým mohl pomýšlet na úspěch, potřebuje pětadvacetiletého brankáře ve špičkové formě.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
DANIEL VLADAŘ (Philadelphia Flyers, NHL). Loni si za národní tým zachytal poprvé. Na mistrovství světa zaujal, působil jistěji než parťák Vejmelka. Nedlouho poté podepsal osmadvacetiletý brankář smlouvu s Philadelphií, v zámoří konečně dostal důvěru na pozici jedničky. A vede si znamenitě, jeho nominace se dala očekávat.
Autor: Reuters
KAREL VEJMELKA (Utah Mammoth, NHL). V reprezentaci již dobře ozkoušené jméno, devětadvacetiletý gólman startoval již na čtyřech mistrovstvích světa, doma má zlato i bronz. V Utahu na něj spoléhají, na olympijském turnaji se nejspíš popere o roli dvojky.
Autor: AP
RADKO GUDAS (Anaheim Ducks, NHL). Opora defenzivy, postrach soupeřů, jeden z hlavních lídrů kabiny, kterému na dresu velmi pravděpodobně přistane písmeno „A“. Vyhlášený tvrďák má i v pětatřiceti letech reprezentaci co nabídnout, platný bude především při bránění hvězd, kterým dokáže zápasy pořádně znechutit.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
FILIP HRONEK (Vancouver Canucks, NHL). Obránce číslo jedna. Rulík a spol. s ním počítají do elitní přesilovkové formace, od osmadvacetiletého beka se čeká i podpora ofenzivy. Na ledě může trávit i výrazně přes dvacet minut na utkání. Hodně vytížený je i ve Vancouveru, zvlášť po výměně hvězdného parťáka Quinna Hughese do Minnesoty.
Autor: ČTK
DAVID ŠPAČEK (Iowa Wild, NHL). Pravák, co zatím marně čeká na start mezi zámořskou elitou. K Rulíkově úžasu a nepochopení, kouč národního mužstva se nebál dvaadvacetiletého obránce vzít na domácí mistrovství v Praze. Věřil mu i na loňském šampionátu, kde už syn olympijské vítěze z Nagana tak výrazný nebyl. Co ukáže v Itálii?
Autor: Profimedia.cz
MICHAL KEMPNÝ (Brynäs, Švédsko). Hráč se zkušenostmi z NHL, vítěz Stanley Cupu, účastník pěti světových šampionátu. Ve prospěch pětatřicetiletého veterána hrál i fakt, že mezi obránci s držením hole na levou stranu nebyla taková konkurence. Zásadně mu pomohl i přesun do Švédska, kde znovu našel motivaci a chuť k hokeji.
Autor: Profimedia.cz
RADIM ŠIMEK (Liberec, ELH). Zkušený třiatřicetiletý bek se zkušenostmi z NHL platí v posledních dvou sezonách za oporu Liberce, na reprezentační start si ale od mistrovství v roce 2022 musel dlouho počkat. Do národního týmu nakoukl až na nedávných Švýcarských hrách, Rulíka o své účasti na Hrách ovšem usilovně přesvědčovat nemusel.
Autor: ČTK
JIŘÍ TICHÁČEK (Kärpät Oulu, Finsko). Na draftu nezaujal, po parádních sezonách na Kladně ale v zámoří přeci jen zbystřili. Nakonec dvaadvacetiletý hbitý zadák zakotvil ve finském Oulu, kde se mu zase daří. I proto nechybí v nominaci na olympiádu.
Autor: AP
JAN RUTTA (Servette Ženeva, Švýcarsko). Veterán v české sestavě, pětatřicetiletý obránce bude mít hlavně defenzivní povinnosti. A přestože v létě zámoří opustil, v Miláně bude chtít uplatnit své bohaté zkušenosti z nejlepší ligy na světě.
Autor: ČTK
TOMÁŠ KUNDRÁTEK (Třinec, ELH). Další zkušené jméno v české defenzivě. Možná pro leckoho překvapivé, protože v této sezoně se šestatřicetiletý zadák neobjevil ani na jedné z přípravných akcí. Jinak má ale Rulík oporu Třince, která míří na druhou olympiádu, velmi dobře ozkoušenou z předchozích dvou světových šampionátů.
Autor: ČTK
DAVID PASTRŇÁK (Boston Bruins, NHL). Hlavní tvář týmu, fenomén, nejlepší český hokejista posledních sezon a autor zlaté trefy z mistrovství světa v Praze. Česko na něj jako vždy spoléhá, v nominaci na OH pochopitelně figuroval už od června. I přes mírně slabší sezonu stále patří do špičky.
Autor: ČTK
MARTIN NEČAS (Colorado Avalanche, NHL). Další z neopomenutelných mužů prožívá životní ročník. Pohled na jeho rychlé obraty i geniální přihrávky se neomrzí. O svých schopnostech přesvědčil u Avalanche natolik, že obdržel novou lukrativní smlouvu. Spolu s Pastrňákem by měl národní tým v Miláně táhnout.
Autor: Reuters
PAVEL ZACHA (Boston Bruins, NHL). Borec s letitými zkušenostmi v NHL a jasný adept na pozici prvního centra, i díky klubové souhře s Pastrňákem. Ofenzivního parťáka doplní tvrdou fyzickou hrou, vytrvalostí a dobrým čtením hry. Ani on nechyběl mezi první nominovanou šesticí.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
ONDŘEJ PALÁT (New Jersey Devils, NHL). Poslední z předstihem vybraných nominantů v útoku. Tuto sezonu se kolem něj vyrojily spekulace o trejdu, bodově se trápí a byť jede hlavně odvádět tvrdou práci, zažívá úpadek, na jaký celou kariéru v NHL nebyl zvyklý. Účastnil se už her v Soči 2014.
Autor: Profimedia.cz
TOMÁŠ HERTL (Vegas Golden Knights, NHL). Další z kvalitních centrů. Rulík o něj stál už na předešlých světových šampionátech, ale statného útočníka kvůli zdraví nepustili. Nyní se slávistický odchovanec chystá na první reprezentační akci od bronzového MS 2022. Odvede skvělou práci na buly i v soupeřově brankovišti.
Autor: ČTK
RADEK FAKSA (Dallas Stars, NHL). Opomíjený, nedoceňovaný. Ale výtečný dříč, kterého si považují v Dallasu, v sestavě jednoho z největších favoritů na zisk Stanley Cupu. Vyniká směrem dozadu, v soubojích i morálce. A na vhazování patří léta mezi elitu.
Autor: AP
DAVID KÄMPF (Vancouver Canucks, NHL). Tuto sezonu si moc nezahrál, dal si pauzu a odešel i přes snížení platu z Toronta do Vancouveru. Rulík ho ale má ozkoušeného, využil ho i na posledních dvou MS. Nominace dalšího muže, který se bude hodit při bránění hvězd a na buly, tak nepřekvapí.
Autor: ČTK
ROMAN ČERVENKA (Pardubice, ELH). Čerstvý čtyřicátník, kapitán, jednoznačně nejzkušenější článek sestavy, co udivuje nestárnoucím projevem a spíš postupným zráním. Přesto je otázkou, kam se Rulíkovi na soupisce vejde. A jak bude geniální lídr stíhat ještě daleko rychlejší turnaj než MS. Proti nejlepším hrál naposledy na OH v Soči.
Autor: Reuters
LUKÁŠ SEDLÁK (Pardubice, ELH). Klubový spoluhráč Červenky, vedle nějž by měl taky hrát. Však už si to oba dobře ozkoušeli na posledních dvou světových šampionátech. Kudrnatý forvard je šikovný na puku, nepříjemný v soubojích a také v předbrankovém prostoru. Posbíral také skoro 200 zápasů v NHL.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
ONDŘEJ KAŠE (Litvínov, ELH). Na třicetileté křídlo je spolehnutí. A ví to i Rulík, jenž neváhal a vybral si ho i na cestu do Itálie. Když je zdravý, patří k nejlepším hráčům v extralize. Vydařilo se mu i MS v Praze, může přispět v ofenzivě i myslet na defenzivnější úkony.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
DAVID TOMÁŠEK (Färjestad, Švédsko). Když balancoval na hraně sestavy Edmontonu, začalo se řešit, jestli ho to nebude stát místo na olympiádě. Asi i proto se rozhodl ze zámoří odejít zpět na sever Evropy, kde opět převzal roli ofenzivního esa. Bude ji mít i v Miláně?
Autor: Michal Růžička, MAFRA
JAKUB FLEK (Kometa Brno, ELH). Měl možnosti zkusit si angažmá v zahraničí, z Karlových Varů se ale přesunul „jen“ do Komety. Ale nechyboval. Rychlý útočník nechyběl na pěti šampionátech v řadě, málokdo by si dokázal představit českou reprezentaci bez něj. Teď si ve 33 letech zahraje i pod pěti kruhy.
Autor: Reuters
DOMINIK KUBALÍK (Zug, Švýcarsko). Jeden z nejzdatnějších zakončovatelů v nominaci. Střelecké kvality potvrzuje třicetiletý útočník ve Švýcarsku, v minulosti je dokázal předvést i v NHL. Na olympiádě si zahrál už před osmi lety v Pchjongčchangu, při cestě za zlatem v Praze v roce 2024 mu sedla spolupráce s Kämpfem a Nečasem. Objeví se vedle sebe i v Miláně?
Autor: ČTK
MATĚJ STRÁNSKÝ (Davos, Švýcarsko). Dříve se do něj fanoušci často strefovali, pod Rulíkovým vedením se ale stal reprezentační stálicí. Chystá se na druhou olympiádu, může zastat jakoukoliv roli. Své si odvede na přesilovce, cizí mu není ani hra do těla okolo mantinelů. Sedí mu angažmá v Davosu, nejlepším týmu švýcarské ligy, kde dvaatřicetiletý útočník dělá kapitána.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA