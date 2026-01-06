PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

Autor: , ,
  11:35
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti kruhy? Všechny hráče i brankáře si můžete prohlédnout v následujících profilech.
David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš... Lukáš Dostál na úterním tréninku české reprezentace. Brankář Daniel Vladař se rozcvičuje před zápasem proti Norsku. Karel Vejmelka se ohlíží za pukem, který po střele Lea Carlssona kočí v brance. Vysmátý Radko Gudas na úterním tréninku české reprezentace. Filip Hronek zakončuje na rozbruslení před utkáním se Švýcary. Obránce národního týmu David Špaček. Obránce Michal Kempný na Českých hokejových hrách. Radim Šimek na tréninku české reprezentace. V utkání proti Švédsku napřahuje ke střele JIří Ticháček. Reprezentační obránce Jan Rutta na Českých hrách v Brně. Tomáš Kundrátek na tréninku národního týmu před utkáním s Maďarskem.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (43 příspěvků)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Tipsport - partner programu
Hradec Kr. vs. PardubiceHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Hradec Kr. vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě3:3P
  • 20.00
  • 1.04
  • 18.00
Kamerun vs. MarokoFotbal - Čtvrtfinále - 9. 1. 2026:Kamerun vs. Maroko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 30.00
  • 7.20
  • 1.12
Frankfurt vs. DortmundFotbal - 16. kolo - 9. 1. 2026:Frankfurt vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.80
  • 4.60
  • 1.45
Getafe vs. Real SociedadFotbal - 19. kolo - 9. 1. 2026:Getafe vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
9. 1. 21:00
  • 3.66
  • 2.87
  • 2.47
Winnipeg vs. Los AngelesHokej - - 10. 1. 2026:Winnipeg vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
10. 1. 02:00
  • 2.71
  • 3.98
  • 2.36
Chicago vs. WashingtonHokej - - 10. 1. 2026:Chicago vs. Washington //www.idnes.cz/sport
10. 1. 02:00
  • 2.76
  • 4.07
  • 2.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

V lotyšské nominaci na ZOH je osm hokejistů z české extraligy a šest z NHL

Lotyšský útočník Haralds Egle se raduje z gólu proti Slovensku.

Hned osm hráčů z české extraligy nechybí v hokejové nominaci Lotyšska na olympijské hry v Miláně. Mezi 25 jmény, která oznámil trenér Harijs Vitolinš, je také šest zástupců NHL v čele s obráncem...

9. ledna 2026  10:14

V nominaci dánských hokejistů na ZOH je i útočník Olesen z Budějovic

Mikkel Aagaard a Nick Olesen oslavují dánský gól.

V nominaci dánských hokejistů na olympijské hry v Miláně je i útočník Nick Olesen z Českých Budějovic. Hrdina čtvrtfinále loňského mistrovství světa doma v Herningu proti Kanadě patří mezi dvacítku...

9. ledna 2026  10:11

Němečtí hokejisté berou na ZOH sedm hráčů z NHL a tří stříbrné medailisty z OH 2018

Dominik Kahun posílá do maďarské brány šestý německý gól.

Sedm hokejistů z NHL a dva hráče z nižší AHL zařadil do nominace na únorové olympijské hry v Miláně trenér Německa Harold Kreis. V pětadvacetičlenném kádru má i trio stříbrných medailistů z olympiády...

9. ledna 2026  9:39

Švýcarští hokejisté mají v nominaci na olympijské hry deset hráčů z NHL

Švýcar Roman Josi sleduje puk ve čtvrtfinále MS.

Deset hráčů z NHL zařadil do nominace na únorové olympijské hry v Miláně trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Nechybí mezi nimi ani v současné době zranění útočníci Philipp Kurashev ze San...

9. ledna 2026  9:29

Ve čtyřiceti na OH? Není důvod nic měnit. Červenka má pořád vliv, důvěru i respekt

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Když reprezentační trenér Radim Rulík dostal otázku na Romana Červenku, bez váhání zavrtěl hlavou: „Naprostý profík. Neskutečně mu věřím.“ Čtyřicetiletého veterána čekají páté olympijské hry. Famózní...

9. ledna 2026  8:45

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Libor Hudáček přijímá gratulace ke čtvrté brance Slovenska.

Také Slováci oznámili svoji nominaci na olympiádu v Miláně. Do Itálie berou 25 hokejistů, v týmu nechybí ani devět hráčů z české extraligy a sedm z NHL. Realizační tým ukázal i na trojici z ruské...

8. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  15:02

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

8. ledna 2026  14:17

Tempo má jak Draisaitl, na olympiádu přesto nejede. Jsem zklamaný, říká Bedard

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Po oznámení kanadské olympijské nominace patřil k těm nejprobíranějším jménům ze seznamu, která se do kádru nedostala. Mnozí rozhodnutí realizačního týmu nechápali, jenže zámořský favorit zkrátka...

8. ledna 2026

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

8. ledna 2026  10:44

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Markéta Davidová se rovná na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva, které patří k nejnáročnějším tratím...

8. ledna 2026  8:56

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Vladař o olympiádě: Kanady se nebojíme! A na masku chci Helenku Vondráčkovou

Dan Vladař vyráží kotouč nad svoji bránu.

Skvělými výkony v dresu týmu Philadelphia Flyers se český gólman Dan Vladař řadí mezi příjemná překvapení této sezony NHL nejen mezi Čechy, ale rovnou v rámci celé ligy. V počtu vychytaných výher je...

8. ledna 2026  8:03

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Startoval už v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022. Nyní se třinecký obránce Tomáš Kundrátek chystá na své třetí olympijské hry, tentokrát do Milána. Je jedním ze dvou obránců z domácí soutěže,...

7. ledna 2026  21:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.