„Kdybych chtěl být stručný, řeknu, že Češi narazí hned v prvním zápase na nejlepšího obránce a nejlepší útočníky na světě. A nemusel bych říkat nic jiného,“ začne Kaut, který se čtyři roky snažil v Colorado Avalanche prorazit do NHL.
Právě tam poznal MacKinnona, Makara nebo dalšího beka Kanady Devona Toewse.
Dá se vůbec s MacKinnonem na ledě porovnávat?
Pro kluky to bude zážitek, proti Kanadě si určitě všichni přejí zahrát. Těším se, že si MacKinnon zahraje s Connorem McDavidem. Ale víte co? Třeba se bude opakovat Nagano.
Třeba. Koho byste si vybral do týmu, kdybyste mohl jenom jednoho? McDavida, nebo MacKinnona?
Nemohli byste vybrat špatně, ale protože ho znám, asi bych zvolil MacKinnona. Největšího profíka, jakého jsem kdy poznal. Kluci ho přirovnávají k Michaelu Jordanovi. Výborný hráč, který chce, aby všichni byli stejně dobří jako on. Jen si možná občas neuvědomuje, že to nejde.
Jak se to projevuje?
Na spoluhráče je pes, má to v povaze, ale jinak je hodnej chlap. Nemyslí to špatně. Jen mu během zápasu občas přepne. Říkám tomu přepínák, protože něco vidí a okamžitě řekne názor. Ale zeptejte se Nečiho, třeba se změnil.
Co spoluhráč může dělat, když MacKinnonovi, jak říkáte, přepne?
Máte respekt, vyslechnete si ho a jedete dál. Zvyknete si, víte, že to může nastat, takže jedním uchem dovnitř a druhým to jde okamžitě ven.
Kdo si to MacKinnonovi dovolí vrátit?
Gabriel Landeskog, Makar a Mikko Rantanen, když v Coloradu ještě hrál. Ale to jsou asi jediní hráči. MacKinnon je generační hráč, osobnost klubu, má v něm obrovské slovo a může si to dovolit.
|
Trio stejně dobrých střelců: Pastrňák, já a Nečas. Budou se od nás čekat věci, ví Hertl
Co říkáte na Makara?
Pracovitý, skromný kluk, který úžasně bruslí. Od prvního zápasu bylo jasné, že liga bude jeho. V NHL najdete výborné beky, ale Makar je naprostá jednička.
Hraje s ním Devon Toews, oba zřejmě spolu nastoupí i na olympiádě.
Myslím, že Toews patří mezi nejvíc nedoceněné obránce. Z New York Islanders ho vyměnili strašně levně, jen za dvě druhá kola draftu. Myslím, že vůbec nevěděli, že může být takhle dobrý. Samozřejmě mu Cale pomohl, protože vedle něj se zlepší každý. Ale oni dva si vyhoví a z Toewse je obránce z top desítky NHL. Opravdu si to myslím. Když jsou na ledě, prakticky hraje pět útočníků.
Nevadí mu, že musí upozadit vlastní ambice, protože vedle sebe má dominantního Makara?
Možná, ale když vám někdo řekne, že budete hrát s nejlepším obráncem ligy, přece to vezmete.
Jak je spokojený váš kámoš Martin Nečas?
Moc. S Mekáčem si sedli, oba jsou výborní na puku a skvělí bruslaři. Když Nečiho vyměnili, trochu si na sebe zvykali, ale teď je považuju vedle McDavida s Draisaitlem za nejlepší útočnou dvojici. Neči si to vydřel, zasloužil.
V Carolině to nebylo ono. Asi i proto, že neměl takové spoluhráče?
Myslím, že Nečimu především nevyhovoval styl Hurricanes. S Mekáčem si vyhoví, radost se koukat.
Má od trenéra Jareda Bednara volnější pole působnosti?
Je to dost možné, ale hlavně jde o sebevědomí. Věří si, tak si dovolí. A i Bedýnka mu věří.
|
Na olympiádu bude Nečas fit, tvrdí trenér. Colorado se bez něj ale musí ještě obejít
Mekáč, Bedýnka... Tak jim asi říkáte jen vy, že?
Sám pro sebe, líbí se mi to. Ale neoslovil bych je takhle.
Přenese si Nečas pohodu i na olympiádu?
Nebojím se toho. Nehraje o svoje jméno, ale za český národ. Nehledě na styl, který pod Radimem Rulíkem budou hrát, předvede to, co teď dokazuje v NHL.
Překvapilo vás, že Nečas bude od příští sezony brát víc než David Pastrňák?
Nechci říkat, kdo z nich je lepší. Neskutečné, nenapadlo by mě, že to dotáhne takhle daleko. Teď to ještě ukázat v play off. Loni se oťukal, teď jim ukáže.
Když jste spolu vyrůstali ve Žďáře, o čem jste snili?
Asi by nás jako úplné malé NHL nenapadla, to až postupem času se vidina začala zjevovat. Neči šanci využil a šel si za ní víc než já.
Zvládne tuhle sezonu sto bodů? Teď má 62 v 52 zápasech.
Já doufám! Pak bude muset všechno platit. Už s novou smlouvou jsem mu říkal, že já už večeře neplatím. Všechno Neči a nechám se pozvat do té nejdražší... Ne, dělám si srandu, půjdu klidně do levné, ale platí on. Přes to nejede vlak.
V Coloradu jste se před pár lety prostřídali s Lukášem Sedlákem. Proč jemu NHL víc nevyšla?
Těžko říct, myslím, že Sedlovi sedí role vůdce, první lajna. V NHL tenhle prostor nedostal, ale v Pardubicích cítíš, že je osobnost. V kabině i na ledě.
Vy jste se před pár týdny vrátil k hokeji téměř po roce. Jak jste to vydržel po operaci kolene?
Hlavně první měsíce jsem zvládal těžce. Jen jsem ležel a nemohl dělat nic. Když jsem začal chodit do posilovny, začalo to utíkat rychleji. A s klukama na zimáku ještě víc. Celkem dlouho jsem chodil na led, než jsem skočil do prvního zápasu a nikomu takové zranění nepřeju.
K čemu jste vzhlížel?
Nejhorší bylo koukat se na sedmé finále s Kometou, když nás porazili. Motivovalo mě, aby se tohle u nás už nikdy neopakovalo.
|
Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká
Bylo chvíli ve hře, že byste do play off ještě před operací naskočil?
Řešili jsme variantu, že bych šel třeba na nájezdy, ale s trenérem Hořavou jsme se domluvili, že nebudeme riskovat zhoršení kolene, i když nebylo moc co zhoršovat. Na druhou stranu představa že bych pak nájezd nedal, to bych se cítil vůči klukům hodně blbě. Takže jsme počkali do finále a pak jsem šel na operaci.
Jak je na tom noha?
Kdybyste viděl fotky, jedna noha byla jak párátko. I teď mi na ní trochu chybí, ale to časem doženu. Už ani nenatéká.
Nebojíte se soubojů?
Trochu mi to v hlavě zůstává. Snažím se ten strach odbourat, ale ano, do soubojů chodím opatrněji, trochu na vyčuranou, takže mi pak chybí půlvteřina. Ale na play off už to odbourám.