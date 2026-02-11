MacKinnon a Nečas, nejlepší dvojice NHL? Jak Kaut poznal kanadské hvězdy Colorada

Robert Rampa
  18:30
Od našeho zpravodaje v Itálii - Až čeští hokejisté nastoupí v prvním zápase na olympiádě proti Kanadě, Martin Kaut bude sedět u televize a bude moct říkat: Toho znám. Ty dva taky. A to je můj super kámoš! Nejlepší hokejisté planety Nathan MacKinnon a Cale Makar se postaví Martinu Nečasovi a spol. A takhle je Kaut zná.
Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Společně dali za Colorado už spoustu gólů. Na...

Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Společně dali za Colorado už spoustu gólů. Na olympiádě proti sobě sehrají hned první zápas. | foto: ČTK

Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Společně dali za Colorado už spoustu gólů. Na...
Martin Nečas, Cale Makar a Nathan MacKinnon. Svaté trio Colorado Avalanche.
Martin Kaut z Pardubic se raduje z rozhodujícího gólu v prodloužení zápasu na...
Martin Kaut z Colorada útočí v zápase s Vegas.
97 fotografií

„Kdybych chtěl být stručný, řeknu, že Češi narazí hned v prvním zápase na nejlepšího obránce a nejlepší útočníky na světě. A nemusel bych říkat nic jiného,“ začne Kaut, který se čtyři roky snažil v Colorado Avalanche prorazit do NHL.

Právě tam poznal MacKinnona, Makara nebo dalšího beka Kanady Devona Toewse.

Dá se vůbec s MacKinnonem na ledě porovnávat?
Pro kluky to bude zážitek, proti Kanadě si určitě všichni přejí zahrát. Těším se, že si MacKinnon zahraje s Connorem McDavidem. Ale víte co? Třeba se bude opakovat Nagano.

Třeba. Koho byste si vybral do týmu, kdybyste mohl jenom jednoho? McDavida, nebo MacKinnona?
Nemohli byste vybrat špatně, ale protože ho znám, asi bych zvolil MacKinnona. Největšího profíka, jakého jsem kdy poznal. Kluci ho přirovnávají k Michaelu Jordanovi. Výborný hráč, který chce, aby všichni byli stejně dobří jako on. Jen si možná občas neuvědomuje, že to nejde.

Nathan MacKinnon (29) a Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche oslavují.

Jak se to projevuje?
Na spoluhráče je pes, má to v povaze, ale jinak je hodnej chlap. Nemyslí to špatně. Jen mu během zápasu občas přepne. Říkám tomu přepínák, protože něco vidí a okamžitě řekne názor. Ale zeptejte se Nečiho, třeba se změnil.

Co spoluhráč může dělat, když MacKinnonovi, jak říkáte, přepne?
Máte respekt, vyslechnete si ho a jedete dál. Zvyknete si, víte, že to může nastat, takže jedním uchem dovnitř a druhým to jde okamžitě ven.

Kdo si to MacKinnonovi dovolí vrátit?
Gabriel Landeskog, Makar a Mikko Rantanen, když v Coloradu ještě hrál. Ale to jsou asi jediní hráči. MacKinnon je generační hráč, osobnost klubu, má v něm obrovské slovo a může si to dovolit.

Trio stejně dobrých střelců: Pastrňák, já a Nečas. Budou se od nás čekat věci, ví Hertl

Co říkáte na Makara?
Pracovitý, skromný kluk, který úžasně bruslí. Od prvního zápasu bylo jasné, že liga bude jeho. V NHL najdete výborné beky, ale Makar je naprostá jednička.

Hraje s ním Devon Toews, oba zřejmě spolu nastoupí i na olympiádě.
Myslím, že Toews patří mezi nejvíc nedoceněné obránce. Z New York Islanders ho vyměnili strašně levně, jen za dvě druhá kola draftu. Myslím, že vůbec nevěděli, že může být takhle dobrý. Samozřejmě mu Cale pomohl, protože vedle něj se zlepší každý. Ale oni dva si vyhoví a z Toewse je obránce z top desítky NHL. Opravdu si to myslím. Když jsou na ledě, prakticky hraje pět útočníků.

Nevadí mu, že musí upozadit vlastní ambice, protože vedle sebe má dominantního Makara?
Možná, ale když vám někdo řekne, že budete hrát s nejlepším obráncem ligy, přece to vezmete.

Martin Nečas, Cale Makar a Nathan MacKinnon. Svaté trio Colorado Avalanche.

Jak je spokojený váš kámoš Martin Nečas?
Moc. S Mekáčem si sedli, oba jsou výborní na puku a skvělí bruslaři. Když Nečiho vyměnili, trochu si na sebe zvykali, ale teď je považuju vedle McDavida s Draisaitlem za nejlepší útočnou dvojici. Neči si to vydřel, zasloužil.

V Carolině to nebylo ono. Asi i proto, že neměl takové spoluhráče?
Myslím, že Nečimu především nevyhovoval styl Hurricanes. S Mekáčem si vyhoví, radost se koukat.

Má od trenéra Jareda Bednara volnější pole působnosti?
Je to dost možné, ale hlavně jde o sebevědomí. Věří si, tak si dovolí. A i Bedýnka mu věří.

Na olympiádu bude Nečas fit, tvrdí trenér. Colorado se bez něj ale musí ještě obejít

Mekáč, Bedýnka... Tak jim asi říkáte jen vy, že?
Sám pro sebe, líbí se mi to. Ale neoslovil bych je takhle.

Přenese si Nečas pohodu i na olympiádu?
Nebojím se toho. Nehraje o svoje jméno, ale za český národ. Nehledě na styl, který pod Radimem Rulíkem budou hrát, předvede to, co teď dokazuje v NHL.

Překvapilo vás, že Nečas bude od příští sezony brát víc než David Pastrňák?
Nechci říkat, kdo z nich je lepší. Neskutečné, nenapadlo by mě, že to dotáhne takhle daleko. Teď to ještě ukázat v play off. Loni se oťukal, teď jim ukáže.

Opory národního týmu se baví s trenérem Radimem Rulíkem.

Když jste spolu vyrůstali ve Žďáře, o čem jste snili?
Asi by nás jako úplné malé NHL nenapadla, to až postupem času se vidina začala zjevovat. Neči šanci využil a šel si za ní víc než já.

Zvládne tuhle sezonu sto bodů? Teď má 62 v 52 zápasech.
Já doufám! Pak bude muset všechno platit. Už s novou smlouvou jsem mu říkal, že já už večeře neplatím. Všechno Neči a nechám se pozvat do té nejdražší... Ne, dělám si srandu, půjdu klidně do levné, ale platí on. Přes to nejede vlak.

V Coloradu jste se před pár lety prostřídali s Lukášem Sedlákem. Proč jemu NHL víc nevyšla?
Těžko říct, myslím, že Sedlovi sedí role vůdce, první lajna. V NHL tenhle prostor nedostal, ale v Pardubicích cítíš, že je osobnost. V kabině i na ledě.

Lukáš Sedlák (vlevo) a Martin Kaut z Pardubic se radují z gólu v zápase s Kärpätem Oulu.

Vy jste se před pár týdny vrátil k hokeji téměř po roce. Jak jste to vydržel po operaci kolene?
Hlavně první měsíce jsem zvládal těžce. Jen jsem ležel a nemohl dělat nic. Když jsem začal chodit do posilovny, začalo to utíkat rychleji. A s klukama na zimáku ještě víc. Celkem dlouho jsem chodil na led, než jsem skočil do prvního zápasu a nikomu takové zranění nepřeju.

K čemu jste vzhlížel?
Nejhorší bylo koukat se na sedmé finále s Kometou, když nás porazili. Motivovalo mě, aby se tohle u nás už nikdy neopakovalo.

Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká

Bylo chvíli ve hře, že byste do play off ještě před operací naskočil?
Řešili jsme variantu, že bych šel třeba na nájezdy, ale s trenérem Hořavou jsme se domluvili, že nebudeme riskovat zhoršení kolene, i když nebylo moc co zhoršovat. Na druhou stranu představa že bych pak nájezd nedal, to bych se cítil vůči klukům hodně blbě. Takže jsme počkali do finále a pak jsem šel na operaci.

Jak je na tom noha?
Kdybyste viděl fotky, jedna noha byla jak párátko. I teď mi na ní trochu chybí, ale to časem doženu. Už ani nenatéká.

Nebojíte se soubojů?
Trochu mi to v hlavě zůstává. Snažím se ten strach odbourat, ale ano, do soubojů chodím opatrněji, trochu na vyčuranou, takže mi pak chybí půlvteřina. Ale na play off už to odbourám.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Slovensko vs. FinskoHokej - Skupina B - 11. 2. 2026:Slovensko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.75
  • 2.80
  • 7.80
Švédsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 11. 2. 2026:Švédsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
11. 2. 21:10
  • 1.01
  • 34.00
  • 45.00
Švýcarsko vs. FrancieHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Švýcarsko vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 2. 12:10
  • 1.11
  • 9.95
  • 19.40
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 14:30
  • 30.00
  • 28.20
  • 1.00
Česko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Česko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 16:40
  • 7.79
  • 6.09
  • 1.33
Lotyšsko vs. USAHokej - Skupina C - 12. 2. 2026:Lotyšsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:10
  • 26.00
  • 11.40
  • 1.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

MacKinnon a Nečas, nejlepší dvojice NHL? Jak Kaut poznal kanadské hvězdy Colorada

Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Společně dali za Colorado už spoustu gólů. Na...

Od našeho zpravodaje v Itálii Až čeští hokejisté nastoupí v prvním zápase na olympiádě proti Kanadě, Martin Kaut bude sedět u televize a bude moct říkat: Toho znám. Ty dva taky. A to je můj super kámoš! Nejlepší hokejisté planety...

11. února 2026  18:30

Vinklárková: Pohádka. Fantazie. Bouchly ve mně saze! Přesto chce skončit kariéru

Tereza Vinklárková během závodu na 15 kilometrů. (11. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Připadala si jako Alenka v říši divů. Smála se, kroutila hlavou, byla dojatá, objímala se s gratulanty. Končit kariéru na vrcholu, to by přece měl být každého sen. Tereza Vinklárková, jedenáctá žena...

11. února 2026  18:28

Žádný přehnaný respekt. Rulík má plány přichystané, vyjádřil se i k rozhodčím

Kouč Radim Rulík promlouvá k Ondřeji Palátovi na tréninku českých hokejistů.

Od našich zpravodajů v Itálii Zbývá už jen několik hodin. Čeští hokejisté s hlavním koučem Radimem Rulíkem vyhlíží úvodní klání na olympijských hrách proti Kanadě. Nejtěžšímu týmu, jakému kdy v trenérské kariéře čelil. „Jde mi o...

11. února 2026  18:22

Česko - Kanada v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Čeští hokejisté vstupují do olympijského turnaje a hned je čeká souboj s největším favoritem na zlaté medaile. Kdy a kde sledovat zápas mezi Českem a Kanadou živě - ale i další užitečné informace -...

11. února 2026

ONLINE: Finové proti Slovákům srovnávají, Švédové večer vyzvou Italy

Sledujeme online
Finové slavící gól v utkání proti Slovensku. (11. února 2026)

V Miláně začíná olympijský turnaj hokejistů. Středeční program zahrnuje dva zápasy skupiny A, jako první vyráží do akce Slováci a Finové, kteří hrají od 16.40. Od 21.10 je na programu souboj...

11. února 2026  17:41

Ve vytrvalostním závodě slaví Simonová, šokovala Bulharka. Blýskla se Vinklárková

Francouzská biatlonistka Julia Simonová (11. února 2026)

Vytrvalostní závod biatlonistek na olympijských hrách v Anterselvě patřil favoritkám, přesto přinesl šokující výsledek. Za vítěznou Francouzkou Julií Simonovou a její stříbrnou krajankou Lou...

11. února 2026  17:25

Pád do „škorpiona“ a deset minut přerušení. Číňanka se zranila na U-rampě

Čínská snowboardistka Ťia-jü Liou spadla při tréninku na olympijských hrách.

Zrovna se chystala na závěr kvalifikace v U-rampě na olympijských hrách v Itálii. Jenže závod nedokončila. Čínská snowboardistka Ťia-jü Liou upadla, pochroumala si rameno a museli ji odvézt na...

11. února 2026  17:04

Alpské lyžování na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere

České naděje, světové hvězdy, naprosto ikonické sjezdovky. Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídne skvělou podívanou. Ženy závodí v Cortině, muži v...

9. února 2026  10:18,  aktualizováno  11. 2.

Covid mu vzal rodiče, válka na Ukrajině domov. Krasobruslaře adoptovala trenérka

Fedirs Kuliss čeká na známky po svém krátkém programu.

Kdybyste se koukli jen na výsledek, není 28., tedy předposlední, místo v krasobruslařské soutěži mužů pro dvacetiletého Fedirse Kulisse při olympijské premiéře kdovíjakým úspěchem. Když se ale...

11. února 2026

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

10. února 2026  16:07,  aktualizováno  11. 2. 16:58

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

10. února 2026  23:21,  aktualizováno  11. 2. 16:53

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

11. února 2026  13:27,  aktualizováno  16:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.