Manipulace! Americká skeletonistka přišla o šesté olympijské hry, viní Kanadu

Ve sbírce má dva tituly mistryně světa a z této akce celkem šest cenných kovů. Na olympijských hrách nechyběla od Turína 2006, v Soči 2014 jí medaile unikla jen o titěrných 0,04 sekundy. Američanka Katie Uhlaenderová je skeletonistickou hvězdou. Únorový italský sportovní svátek ovšem bude bez ní. Což přijímá dost těžko. „Manipulace, kontroverze,“ zní z americké strany.
Katie Uhlaenderová ze Spojených států jede na trati během ZOH v Pekingu 2022. (8. února 2022) | foto: AP

Tenhle případ už několik dní rezonuje zámořím.

Jedenačtyřicetiletá Uhlaenderová v neděli ovládla závod Severoamerického poháru v Lake Placid. Za normálních okolností by triumf bouřlivě oslavovala, vždyť právě ten měl být posledním střípkem, aby si skrze světový ranking zajistila letenku na olympijské hry.

Místo jásotu se ale rozplakala. Hovoří o kontroverzi, situaci přirovnává k podvodu jako je doping.

„Nevěděla jsem, jestli mě víc bolí, že můj kamarád, kterého znám dvacet let, mi právě přibil hřebíček na rakev mého olympijského snu, nebo že můj kamarád provedl něco tak hrozného, ​​čímž ranil tolik lidí,“ líčila pro web DW.

Tím kamarádem myslela kanadského kouče Joea Cecchiniho, účastníka her v Pchjongčchangu 2018.

Šlo o to, že krátce před startem se ze závodu odhlásily čtyři ze šesti kanadských reprezentantek. Tím se celkový počet účastnic ztenčil na devatenáct, což znamenalo snížení přídělu bodů do světového rankingu. Aby jich závodnice mohly získat plný počet, na dráhu se musí pustit 21 žen.

Americká skeletonistka Katie Uhlaenderová během Světového poháru v Lake Placid

Uhlaenderová tedy klání sice vyhrála, ovšem si připsala jen 90 bodů namísto 120. Což jí nestačí.

Podle Američanky kanadský tým takto jednal s úmyslem, aby překazil její kvalifikaci do Itálie na úkor Kanaďanky Jane Channellové. Žebříček se uzavírá 18. ledna, v ženském skeletonu startuje celkem 25 žen.

„Provedli to tak, že naznačili, že budou soutěžit v plném počtu, aby nenastala situace, že by jiné závodnice odjely jinam,“ uvedla Uhlaenderová pro CNN. „Záměrně snížili počet získaných bodů. Mnoho sportovců se na tento závod spoléhalo, aby se mohli připravovat na olympiádu.“

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Dodává, že se to nedotklo jen jí, ale i dalších soupeřek z Dánska, Izraele či Malty. Tento čin mohl podle ní ovlivnit nejen kariéry samotných závodnic, ale pro dané země i financování tohoto sportu.

„Jde o to, že Cecchini ukázal svým mladším sportovcům, že jeden člověk je důležitější než oni,“ řekla Američanka.

Kanada nařčení odmítá. Svaz v prohlášení uvedl, že jednal v zájmu ochrany mladých nadějí.

„Pohár v Lake Placid se konal za výjimečných okolností. V jednom týdnu se namísto standardních dvou jely tři závody. Čtyři z našich sportovců, kteří se jich zúčastnili, jsou mladí a v tomto sportu relativně noví. Všichni zažili na dráze obzvláště náročný týden. Po posouzení trenérského a výkonnostního týmu jsme rozhodli, že pokračování těchto sportovců v závodech není v jejich nejlepším zájmu. V důsledku toho byli z poslední soutěže na tomto místě staženi. Naši dva nejzkušenější zástupci pokračovali,“ napsal.

Olympijské kruhy v centru italského Milána.

Mezinárodní federace bobů a skeletonu (IBSF) sdělila, že událostmi se už zabývá její jednotka pro integritu.

Proti jednání Kanady se ohradily i další postižené reprezentace a jejich hlavní trenéři v dopise pro Mezinárodní olympijský výbor vyjádřili „vážné obavy ohledně kvalifikačního procesu.“

„Domníváme se, že chování kanadské federace je v přímém rozporu s olympijským duchem a je opakem fair play,“ uvedl dánský šéf Carsten P. Wulf pro CNN. „Jako malý národ, který se účastní zimních olympijských her, nemůžeme a nebudeme jednoduše akceptovat manipulativní chování ze strany velkých národů.“

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

