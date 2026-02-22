Posuďte sami, kdo byl lepší... Kanaďané koušou prohru, vyčítají si obrovské šance

  21:25
Jejich cíl nebyl medaile. Šli si jedině pro zlato. A ačkoliv by někdo stříbro z olympijských her později jistě docenil, kanadským hokejistům to půjde jen ztěžka. „Na další pokus budeme čekat hrozně dlouho. Jsme smutní,“ soukal ze sebe útočník Nathan MacKinnon po finálové prohře se Spojenými státy 1:2 v prodloužení.
Právě útočník Colorada před novináři strávil hodně času. Jistě tušil, na co se ho budou ptát.

Měl na hokejce gól na 2:1, v polovině třetí třetiny mohl poslat Kanadu do vedení, jenže loženou situací pohrdl.

„Minul jsem úplně prázdnou branku. Kéž bych tenhle moment mohl vrátit zpět,“ smutnil po zápase.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Kdo ví, jak by se utkání vyvíjelo, kdyby příležitost proměnil. Času už by nezbývalo mnoho, ale o tom je zbytečné spekulovat. „Asi nám to prostě nebylo souzeno,“ dodal ještě MacKinnon.

Kanaďané si vytvořili několik jasných šancí. Jindy by z nich asi dali gól, ale v neděli odpoledne se jim zkrátka v koncovce nedařilo.

Nešlo jen o MacKinnona, gól měl na hokejce také obránce Devon Toews, ale brankář Connor Hellebuyck proti němu vytáhl dost možná zákrok turnaje.

Kanaďan Toews v útočné akci proti brankáři Hellebuyckovi (22. února 2026)

„No... Chytil to skvěle. Já jen tlačil puk na branku, nevyšlo to,“ mrzelo Toewse.

Svěřenci Jona Coopera hrozili častěji než soupeř, na branku amerického fantoma Hellebuycka vypálili 42 ran, do sítě prošla jen ta z hole Calea Makara na konci druhé třetiny.

Americký hrdina, zatraceně dobrý hráč. Hellebuyck si podmanil olympijské finále

To srovnával na 1:1, Kanadu mohl gól krátce před přestávkou nakopnout. Jenže ve třetí části na něj navázala jen neproměněnými šancemi. A zatímco ve čtvrtfinále a v semifinále drama zvládla, tentokrát ho do vítězného konce nedotáhla. V prodloužení totiž rozhodl Jack Hughes.

„Můžete říct, že jsme si vytvořili více šancí. Analytická čísla to asi potvrdí. V hokeji můžete dominovat, jak chcete, ale musíte dát víc gólů. A to se nám nepodařilo,“ říkal Toews.

Zklamaný kanadský hokejista Connor McDavid po porážce se Spojenými státy (22. února 2026)

To MacKinnon pronesl rázně: „Posuďte sami, kdo byl v zápase lepší.“

Opticky více ze hry Kanaďané skutečně měli, sami ale věděli, že když takto selžou v ideálních střeleckých příležitostech, vítězství se jim vzdálí.

„Je to opravdu velké zklamání, zejména s ohledem na to, jakou jsme měli partu,“ hlásil mladík Macklin Celebrini, jehož po rozhodujícím gólu zasáhly velké emoce.

„Měl jsem spoustu šancí, ale nevyužil jsem je. Když se dostanete do takových situací, musíte je proměnit. A to já neudělal,“ vyčítal si.

Kanadská střídačka reaguje na svou porážku proti Spojeným státům (22. února 2026)

Sám patřil k nejlepším hráčům týmu. Spolu s Connorem McDavidem táhli kanadskou produktivitu, i trenér Cooper na toto duo hodně sázel v krizových okamžicích. Ve finále se ale ani jeden z nich neprosadil.

„Byl to jeden z nejlepších zápasů, kterého jsem byl součástí. Hráli jsme skvěle, hlavně posledních čtyřicet minut. Otřesný...“ hodnotil obránce Drew Doughty, jenž po dvou zlatých z Vancouveru a Soči tentokrát do své olympijské sbírky přidal stříbro.

„Unikla nám skvělá příležitost. Na další pokus budeme čekat hrozně dlouho. A to už budeme s úplně jiným týmem. Jsem strašně zklamaný, že se nám to nepodařilo dotáhnout,“ zakončoval MacKinnon.

