V Miláně cílí na zlato. A když si projdete soupisku, rychle pochopíte, že zcela oprávněně. Kanada přivezla na olympijský turnaj mimořádně našlapaný výběr, jedno slovutné jméno střídá druhé. Podívejte se, komu všemu budou čeští hokejisté v prvním utkání skupinové fáze čelit.
JORDAN BINNINGTON (brankář, St. Louis Blues). Ještě loni na Four Nations jasná jednička, která vychytala zlato. Ale co teď? V NHL momentálně najdete jen hrstku gólmanů s horšími statistikami. Binnington marně hledá formu, už delší dobu se spekuluje o jeho výměně. Ani tak v nominaci nechybí, klidně se může postavit mezi tři tyče proti Čechům. Z velké části díky službám, které v minulosti pro Kanadu odvedl.
LOGAN THOMPSON (brankář, Washington Capitals). Pokud by se hlavní favorit na zlato při obsazení klíčového postu řídil aktuální formou, tohle je gólman číslo jedna. Opora Washingtonu si vede mnohem lépe než Binnington, už několik sezon podává stabilní výkony. S reprezentací ale nemá tolik zkušeností, připsal si jen čtyři starty na mistrovství světa v roce 2022.
DARCY KUEMPER (brankář, Los Angeles Kings). Bývalý parťák Pavla Francouze, společně dotáhli Colorado ke Stanley Cupu. V pětatřiceti letech jeden z nejzkušenějších článků kanadského výběru, pravděpodobně mu připadne pozice trojky, která bude vyčkávat v záloze a připravena naskočit do akce v případě potřeby.
CALE MAKAR (obránce, Colorado Avalanche). Jedna z nejzářivějších hvězd našlapaného výběru. Nejlepší obránce současnosti, na ledě si ho vzhledem k ofenzivním choutkám velmi snadno spletete s útočníkem. V Coloradu válcuje zbytek NHL společně s MacKinnonem a Nečasem, body a dominance se od něj čekají i v Miláně. Nedivte se, pokud se zařadí k nejproduktivnějším hráčům turnaje.
DEVON TOEWS (obránce, Colorado Avalanche). Makarův dvorní parťák. Ne tak ofenzivně laděný, ale spolehlivý, obětavý, zkrátka všestranný. U Avalanche jim to klape náramně, vedení kanadské reprezentace nemohlo jejich fungující spolupráci přehlédnout, utvoří první obranný pár. Otázkou zůstává, v jaké kondici a formě Toews do Milána přicestoval. Většinu ledna v NHL vynechal kvůli zranění.
JOSH MORRISSEY (obránce, Winnipeg Jets). Další elitní člen kanadských defenzivních řad. Šikovný na puku, měl by dostat prostor i na přesilovce. V minulé sezoně patřil na svém postu mezi smetánku, v hlasování o Norris Trophy pro nejlepšího beka se umístil na čtvrté pozici. Nijak zvlášť nezpomalil ani teď. V době, kdy se Winnipegu vůbec nedaří.
SHEA THEODORE (obránce, Vegas Golden Knights). Velmi všestranný bek, použitelný při jakékoliv herní situaci. Dlouholetá stálice Vegas, která polyká minuty ve velkém, a v každé z posledních šesti sezon se přehoupla přes čtyřicet bodů. U Golden Knights jen doufají, že se nevrátí z Itálie zraněný, loňský turnaj Four Nations pro něj skončil už po úvodním duelu se Švédskem.
COLTON PARAYKO (obránce, St. Louis Blues). Takřka dvoumetrový (197 centimetrů) a více než stokilový (104 kilogramů) obr. Neprožívá zrovna ideální sezonu, stejně jako celé St. Louis. Důvěru trenérů si ale vysloužil i tak. Přispět má především tvrdostí v osobních soubojích a při oslabení.
DREW DOUGHTY (obránce, Los Angeles Kings). Záruka zkušeností, jeden z lídrů kabiny. Možná i proto se na něj v nominaci dostalo místo některých beků s lepší aktuální formou. V šestatřiceti se chystá na třetí olympijský turnaj, návštěvy Vancouveru i Soči ozdobil zlatými medailemi, nechyběl ani u kanadského triumfu na Světovém poháru v roce 2016.
THOMAS HARLEY (obránce, Dallas Stars). Ročník 2001, druhý nejmladší hráč kanadského výběru. Ani on neprožívá v Dallasu úplně nejpovedenější sezonu, i jemu nahrál fakt, že stavitelé soupisky hodně dají na vzniklé vazby z loňského roku. Když se na Four Nations zranil Theodore, právě Harley přijel jako náhrada.
TRAVIS SANHEIM (obránce, Philadelphia Flyers). Pro leckoho možná trochu překvapivé jméno. V minulém roce pravidelný reprezentant, kromě Four Nations zavítal i na světový šampionát. Body od něj nečekejte, v defenzivě Kanady má spíš působit jako spolehlivý pracant, který bude bránit největší hvězdy soupeřů.
CONNOR MCDAVID (útočník, Edmonton Oilers). Je vůbec potřeba ho představovat? Odskočený fenomén, nejlepší hokejista současnosti. Neuvěřitelně šikovný, úžasně rychlý, pro soupeře jen těžko bránitelný, navíc schopný sám rozhodovat zápasy. V NHL si podmaňuje tabulku produktivity (34+62), sbírá téměř 1,7 bodu na zápas. Na Four Nations vystřelil Kanadě triumf, také v Miláně to může být jeho turnaj.
NATHAN MACKINNON (útočník, Colorado Avalanche). Další vynikající útočník, pro kterého platí stejná superlativa jako pro McDavida. Výbušný, silový, obrovský profík, blázen do tréninku, který je pro vítězství ochotný udělat absolutně cokoliv. I díky němu vládne Colorado tabulce zámořské soutěže, v lajně si náramně sedí s Martinem Nečasem. V prvním zápase skupinové fáze se postaví proti sobě. Kdo bude úspěšnější?
SIDNEY CROSBY (útočník, Pittsburgh Penguins). Pokud není třeba blíže představovat McDavida, co teprve Crosbyho? Osmý nejproduktivnější hráč v historii NHL, který klidně může zaútočit i na druhého Jaromíra Jágra. Kanadský kapitán už má z olympiády dvě zlaté, vyhrál také mistrovství světa, Světový pohár i loňské Four Nations, kde zapsal pět bodů ve čtyřech duelech. Zápisy od něj lze očekávat i nyní v 38 letech, s ním v kádru navíc zámořská velmoc téměř neprohrává.
MACKLIN CELEBRINI (útočník, San Jose Sharks). Stále ještě devatenáctiletý mladík, jednička draftu z roku 2024. Do NHL vletěl ve velkém stylu, ve své druhé sezoně formu ještě vystupňoval. Aktuálně mu patří čtvrtá příčka v produktivitě zámořské soutěže, ročník má rozjetý na přibližně 120 bodů. Po boku zkušenějších hráčů sbíral starty už na loňském světovém šampionátu, trenérský štáb oslnil natolik, že klidně může nastupovat v elitní formaci.
SAM REINHART (útočník, Florida Panthers). Stabilní střelec, v probíhajícím ročníku nejproduktivnější hráč šampionů z Floridy (27+28). V červnu zazářil v posledním finálovém střetnutí s Edmontonem čtyřmi góly. Prostor pro své útočné kvality dostane i v reprezentaci, velmi pravděpodobně se vměstná do prvních dvou útoků našlapané kanadské ofenzivy. V Miláně se v případě zisku zlata může stát členem Triple Gold Clubu.
SAM BENNETT (útočník, Florida Panthers). Možná trochu překvapivě v původní nominaci chyběl, v Miláně se ale nakonec představí díky zranění Anthonyho Cirelliho. Bennett má přitom sezonu rozjetou na nejlepší bodový zápis v kariéře, s Floridou dvakrát slavil Stanley Cup a při loňské jízdě za triumfem byl i díky 15 trefám vyhlášen nejužitečnějším hráčem play off. V seniorské reprezentaci debutoval až před rokem na turnaji Four Nations, kde si připsal gól ve finále proti Američanům.
BRAD MARCHAND (útočník, Florida Panthers). Po Crosbym druhý nejstarší člen kádru a známý provokatér, jehož výkonnost se s rostoucím tlakem ještě zvyšuje. Po přesunu z Bostonu získal s Floridou vytoužený druhý Stanley Cup, v klubu se mu daří i v této sezoně, v bodování týmu je na druhém místě (25+25). Trenér Cooper může v jeho případě vsadit například na souhru s Bennettem jako na Four Nations před rokem. Také jeho by zlatá medaile posunula do Triple Gold Clubu.
BO HORVAT (útočník, New York Islanders). Jeden z lídrů newyorských Islanders, poctivý hráč, který je platný na obou stranách kluziště. Díky jeho přístupu ho trenéři tentokrát vybrali, ačkoliv například na Four Nations se na něj nedostalo. Pomohly mu i výtečné výkony na světovém šampionátu. Bránit zřejmě bude nejlepší hokejisty soupeřů z pozice centra čtvrté formace, objevit by se však měl i na přesilovkách.
MARK STONE (útočník, Vegas Golden Knights). Zkušený kapitán Vegas, velmi platný v klíčových okamžicích. V této sezoně je ve formě, už před olympijským turnajem se přibližuje osobnímu bodovému maximu. V kanadském dresu se pokusí navázat na zdařilé světové šampionáty z let 2016 a 2019. A pokud uspěje i pod pěti kruhy, také on rozšíří Triple Gold Club.
MITCHELL MARNER (útočník, Vegas Golden Knights). Produktivní talentovaný forvard, s jehož výkonností neotřásl ani sledovaný přesun z Toronta do Vegas. Očekává se, že by měl v Miláně nastupovat vedle těch největších hvězd. Podobně jako na Four Nations, kde rozhodl duel se Švédskem a ve finále se Spojenými státy připravil dva góly včetně vítězného.
TOM WILSON (útočník, Washington Capitals). Českým fanouškům zřejmě dobře známé jméno. Bombarďák, jenž v říjnu atakoval Filipa Chytila. Právě svým stylem hry má soupeře otrávit, platný by měl být především v zodpovědné defenzivní práci. Nenechte se ale zmást, sezonu ve Washingtonu má nyní rozjetou na osobní bodové maximum, i proto se těší na debut v seniorské reprezentaci. A v úvodních trénincích dokonce dostával prostor v prvním útoku.
BRANDON HAGEL (útočník, Tampa Bay Lightning). Oblíbenec trenéra Coopera z Tampy. Zatímco u Lightning aktuálně patří do první ofenzivní lajny, v reprezentaci kvůli přetlaku hvězd přijal roli hráče třetí či čtvrté formace a na oslabení. Nebojí se za tým postavit, před olympijskou pauzou se třeba popral s Matthewem Tkachukem. Jako kdyby už se oba chystali na očekávaný střet dvou velmocí, se známým americkým provokatérem se totiž v bitce utkal také před rokem na Four Nations.
NICK SUZUKI (útočník, Montreal Canadiens). Kapitán Montrealu, jenž se dočkal premiérové pozvánky do seniorské reprezentace. A zaslouženě, Canadiens táhne, rovněž on prožívá nejvydařenější sezonu z hlediska bodů (18+47). Velký kandidát na Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka, který se při trénincích v Miláně objevuje na křídle druhého útoku vedle MacKinnona.
SETH JARVIS (útočník, Carolina Hurricanes). Last minute příspěvek do kanadské skládačky, finální nominaci obdržel místo zraněného Braydena Pointa. Čtyřiadvacetiletý forvard Caroliny však může spoléhat na rok staré zkušenosti, když důvěru obdržel na turnaji Four Nations. Svědomitě si plnil roli ve čtvrté formaci, tentokrát na pravidelnější vytížení zřejmě bude muset vyčkávat.
