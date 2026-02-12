|
Těžko zastavitelný kolos. Podívejte se, jaké kanadské hvězdy nastoupí proti Čechům
Zimní olympiáda 2026
Zimní olympijské hry se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové
Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu
Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...
Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou
Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...
Po osmi letech zpět na olympijském pódiu! Adamczyková má stříbrnou medaili
Eva Adamczyková slaví olympijské stříbro! V Livignu česká snowboardcrossařka zkompletovala svou sbírku cenných kovů z her, zlato jí ve finále uteklo o pouhé čtyři setiny. Z výhry se raduje...
ONLINE: Česko - Francie. Hokejisté mění sestavu, hraje Flek, v brance Vladař
České hokejisty po čtvrteční kruté porážce s Kanadou čeká druhý zápas na olympijských hrách. V pátek od 16.40 vyzvou v rámci skupiny A Francii, proti níž jsou jasnými favority. Do branky se poprvé na...
ONLINE: Česko - Švédsko. Hokejistky čeká čtvrtfinále proti nepříjemným soupeřkám
Klíčový zápas turnaje je tu. České hokejistky hrají olympijské čtvrtfinále, bojují o historicky první postup mezi nejlepší čtyři týmy pod pěti kruhy. V cestě jim stojí Švédky, suverénní vítězky...
Fillon Maillet ovládl sprint, zlato věnoval partnerce. Hornig finišoval dvacátý
Biatlonisté mají za sebou druhý individuální závod na olympijských hrách. Páteční sprint na deset kilometrů si fantastickou jízdou podmanil Quentin Fillon Maillet z Francie, Čechům se závod nepovedl....
7. den ZOH 2026 ONLINE: Adamczyková má stříbro, Jílka čeká další závod
Česká výprava na zimních olympijských hrách v Itálii získala v pátek třetí medaili, postarala se o ni Eva Adamczyková, která v závodě snowboardcrossařek obsadila stříbrnou příčku. Představili se také...
Slováci zvládli drama s Itálií a jdou do čela skupiny. Finsko v derby zdolalo Švédy
Slovenští hokejisté se ve druhém zápase na olympijských hrách v Miláně proti domácí Itálii pořádně natrápili, po ubojované výhře 3:2 se však dostávají do čela skupiny B. Pomohlo jim k tomu také...
Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat
Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...
Program snowboardingu na ZOH 2026: Adamczyková stříbrná, Maděrová zlatá
Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu napřed propukla po senzační zlaté jízdě Zuzany Maděrové. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále....
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se třikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek a...
A co s tou patnáctistovkou? Sáblíková a Zdráhalová vymyslely originální plán
Od našeho zpravodaje v Itálii Přála by si snad ještě jinou rozlučku s olympiádami, než jakou jí přichystali diváci i soupeřky po závodě na 5000 metrů? Dá se to vůbec přebít? I takové dilema nyní řeší rychlobruslařka Martina...