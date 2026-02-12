Těžko zastavitelný kolos. Podívejte se, jaké kanadské hvězdy nastoupí proti Čechům

V Miláně cílí na zlato. A když si projdete soupisku, rychle pochopíte, že zcela oprávněně. Kanada přivezla na olympijský turnaj mimořádně našlapaný výběr, jedno slovutné jméno střídá druhé. Podívejte se, komu všemu budou čeští hokejisté v prvním utkání skupinové fáze čelit.
Connor McDavid (číslo 97) se raduje z vítězné trefy proti Američanům. Jordan Binnington rozehrává puk v utkání s Montrealem. Washingtonský gólman Logan Thompson se snaží vzpamatovat ze zásahu do masky. Losangeleský gólman Darcy Kuemper během duelu s Detroit Red Wings. Možná právě nejlepší hokejový obránce světa, Cale Makar z Colorada Kanadský obránce Devon Toews. Josh Morrissey se raduje z gólu. Shea Theodore po porážce s Bostonem. Colton Parayko ze St. Louis Blues je stíhán Jakubem Laukem z Boston Bruins. Drew Doughty v prvním utkání po návratu z marodky. Obránce Dallasu Thomas Harley spěchá za kotoučem ve vlastním obranném pásmu v... Obránce Travis Sanheim z Philadelphie s pukem v utkání proti Islanders

13. února 2026  15:52

ONLINE: Česko - Francie. Hokejisté mění sestavu, hraje Flek, v brance Vladař

Sledujeme online
Hvězda českého týmu i NHL Martin Nečas. (12. února 2026)

České hokejisty po čtvrteční kruté porážce s Kanadou čeká druhý zápas na olympijských hrách. V pátek od 16.40 vyzvou v rámci skupiny A Francii, proti níž jsou jasnými favority. Do branky se poprvé na...

13. února 2026  15:46

ONLINE: Česko - Švédsko. Hokejistky čeká čtvrtfinále proti nepříjemným soupeřkám

Sledujeme online
České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku.

Klíčový zápas turnaje je tu. České hokejistky hrají olympijské čtvrtfinále, bojují o historicky první postup mezi nejlepší čtyři týmy pod pěti kruhy. V cestě jim stojí Švédky, suverénní vítězky...

13. února 2026  15:46

Fillon Maillet ovládl sprint, zlato věnoval partnerce. Hornig finišoval dvacátý

Vítězslav Hornig v akci během sprintu mužů na 10 km. (13. února 2026)

Biatlonisté mají za sebou druhý individuální závod na olympijských hrách. Páteční sprint na deset kilometrů si fantastickou jízdou podmanil Quentin Fillon Maillet z Francie, Čechům se závod nepovedl....

13. února 2026  13:42,  aktualizováno  15:42

7. den ZOH 2026 ONLINE: Adamczyková má stříbro, Jílka čeká další závod

Sledujeme online
Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Česká výprava na zimních olympijských hrách v Itálii získala v pátek třetí medaili, postarala se o ni Eva Adamczyková, která v závodě snowboardcrossařek obsadila stříbrnou příčku. Představili se také...

13. února 2026  15:40

Slováci zvládli drama s Itálií a jdou do čela skupiny. Finsko v derby zdolalo Švédy

Slovenští hokejisté se radují z vedoucího gólu v utkání proti Itálii.

Slovenští hokejisté se ve druhém zápase na olympijských hrách v Miláně proti domácí Itálii pořádně natrápili, po ubojované výhře 3:2 se však dostávají do čela skupiny B. Pomohlo jim k tomu také...

13. února 2026  15:38

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

13. února 2026  15:28

Program snowboardingu na ZOH 2026: Adamczyková stříbrná, Maděrová zlatá

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu napřed propukla po senzační zlaté jízdě Zuzany Maděrové. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále....

9. února 2026  21:08,  aktualizováno  13. 2. 15:02

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

13. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se třikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek a...

13. února 2026  14:54

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

13. února 2026  14:51

A co s tou patnáctistovkou? Sáblíková a Zdráhalová vymyslely originální plán

Rychlobruslařka Martina Sáblíková (vpravo) a Nikola Zdráhalová na tréninku, 5....

Od našeho zpravodaje v Itálii Přála by si snad ještě jinou rozlučku s olympiádami, než jakou jí přichystali diváci i soupeřky po závodě na 5000 metrů? Dá se to vůbec přebít? I takové dilema nyní řeší rychlobruslařka Martina...

13. února 2026  14:48

