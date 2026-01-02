Co víc jsme pro to mohli udělat? Kanadské hvězdy řeší nominaci na olympiádu

Na Four Nations nechyběl, na olympiádu se ale nepodívá. Zpráva od kanadské reprezentace Setha Jarvise zamrzela, nejspíš i trochu naštvala. A pak si vzpomněl na téměř sedm let starou hlášku Justina Williamse, který hrával za Carolinu před ním: „Občas zkrátka musíš sníst sendvič plný s***ek. Trochu ho žvýkáš, nechutná moc dobře, ale nakonec se posuneš dál.“
Seth Jarvis z Caroliny se raduje ze vstřelené branky v zápase proti Vegas.

Seth Jarvis z Caroliny se raduje ze vstřelené branky v zápase proti Vegas. | foto: Reuters

Kanadský útočník Connor Bedard.
Connor Bedard se raduje se spoluhráči z gólu v utkání s New Jersey.
Connor Bedard během utkání s Calgary.
Kanadský útočník Connor Bedard.
S nepříjemnou informací se nevyrovnává jen on, zklamání musí co nejrychleji setřást i další kanadští hokejisté, kteří si na účast na vrcholné akci roku 2026 dělali zálusk.

Scheifele. Bennett. Hyman. Bouchard. Nebo i fenomenálně hrající mladíci Bedard a Schaefer.

Jarvisovi, stejně jako dalším, bylo řečeno, ať se během olympijského turnaje a dvacetidenní únorové pauzy NHL udržuje v kondici, kdyby se náhodou někdo z hráčů v Miláně zranil.

Kanada nominovala. Na olympiádu míří junior Celebrini i Marchand, chybí Bedard

Teoretická šance tak stále žije.

„Moc jsem si přál, aby to klaplo, ale teď už s tím nic neudělám. Dal jsem si pár dní na to, abych to vstřebal, vypořádal se s emocemi. Cítím pachuť, ale teď je čas se přes to přenést,“ hlásil třiadvacetiletý útočník.

V Carolině patří k nejlepším, v této sezoně se prosadil už devatenáctkrát. Cestu do Itálie si vytyčil jako jeden z hlavních cílů, v pozvánku věřil i přes to, že aktuálně bojuje se zraněním.

Šanci měl, pohyboval se na hraně pětadvacetičlenného výběru. Nominace ale přinesla i větší překvapení. V médiích dle očekávání rezonovalo především opomenutí Connora Bedarda.

Než jej vyřadily zdravotní obtíže, držel se v elitní pětce produktivity celé soutěže. Udělal obrovský pokrok, naplno dorostl do pozice rozdílového hráče, která se mu predikovala od draftu.

Chicago s ním a bez něj působí jako zcela odlišné mužstvo. S devatenáctiletým mladíkem v sestavě zaostávalo za pozicemi pro play off o bod, bez něj našlo cestu k vítězství jen ve dvou případech z devíti.

„Ale zranění nemělo na naše rozhodnutí zásadní vliv. Jeho jméno jsme zvažovali do poslední sekundy, ale zkrátka se nám nevešel,“ vysvětloval generální manažer reprezentace Doug Armstrong.

Nominace na ZOH 2026: USA, Kanada nebo Finsko už mají tým, kdy se přidají Češi?

Na jeho slova reagoval Jeff Blashill, kouč Blackhawks, který má devatenáctiletého mladíka denně na očích. A cítí, že se mu v NHL nedostává respektu, jaký by si zasloužil.

„Myslím si, že málokdo napříč ligou tuší, jak všestranný hokejista a vítězný typ se z něj stal. Je mi to záhadou... Museli udělat složitá rozhodnutí, dalo se očekávat, že na někoho místo nezbude. Ale Connor měl v týmu být.“

Stejný názor zastávají někteří fanoušci a zámořští experti i v případě Matthewa Schaefera, loňské jedničky draftu, která až šokovala suverénním vstupem do NHL.

„Na startu sezony jsme ho na seznamu rozhodně neměli. Vždyť je mu pořád teprve osmnáct! Ale hraje fantasticky, každý zápas vás zvedne ze sedačky,“ vyzdvihl Armstrong klenot New York Islanders.

On a jeho pobočníci nakonec došli k závěru, že na tak velký turnaj má budoucí kanadská hvězda pořád čas. A raději dali přednost zkušenějším, prověřenějším jménům.

„Doughty je neuvěřitelný profík! Týmu má stále co dát, strašně se na olympiádu těší. Sanheim s Paraykem zase dodají skvělý balanc, jsou velcí, těžko se přes ně prosazuje.“

V ofenzivě měla zámořská velmoc ještě větší výběr. Oproti Four Nations se dostalo na Celebriniho, Horvata, Suzukiho a Wilsona, pozvánku tentokrát kromě Jarvise nedostali ani Konecny s Bennettem.

Sestava Kanaďanů, kteří se do nominace nevešli:

Stejně jako na začátku minulého roku zůstal mimo třeba Mark Scheifele, dlouholetý tahoun Winnipegu a s bilancí 20+28 osmý nejproduktivnější muž aktuálního ročníku.

„Takové zprávy nechcete slyšet, není vůbec snadné je přijmout. Jsem na sebe hrdý, myslím si, že hraju nejlepší hokej v kariéře. Nevím, co víc jsem pro nominaci mohl udělat,“ povzdechl si.

„Vynechávat hráče je na celém procesu nejhorší. Jste jako malé dítě v cukrárně, kde máte spoustu možností. Právě to je u nás v Kanadě výhoda, ale také nevýhoda,“ poznamenal Armstrong.

Musí doufat, že se mu některá rozhodnutí nevymstí. Že ze zdánlivě bezedné zásobárny talentu vybral ta správná jména, která se z Milána vrátí se zlatými medailemi.

