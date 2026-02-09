Kanadské hvězdy zbrojí na Čechy, rabiát v elitní lajně. Chceme rovnováhu, hlásil kouč

  17:40
Milán si zvyká na přítomnost největších hokejových hvězd světa, o víkendu do dějiště olympijských her dorazili i hlavní favorité na zlato. Kanaďané už za sebou mají také úvodní tréninky před čtvrtečním duelem s Čechy. V jakém složení je absolvovali?
Trenér Jon Cooper uděluje pokyny na tréninku kanadských hokejistů.

Trenér Jon Cooper uděluje pokyny na tréninku kanadských hokejistů. | foto: Reuters

Connor McDavid na tréninku kanadských hokejistů.
Nathan MacKinnon na tréninku kanadských hokejistů.
Sidney Crosby na tréninku kanadských hokejistů.
Brad Marchand na tréninku kanadských hokejistů.
Kouč Jon Cooper musí řešit příjemné starosti. Vždyť k dispozici má ohromnou kvalitu, třeba v útoku prvního, druhého a čtvrtého nejproduktivnějšího hráče aktuální sezony NHL.

Dva z nich zkušený trenér spojil dohromady do první ofenzivní lajny. Po boku hvězdného Connora McDavida se totiž objevoval talentovaný Macklin Celebrini.

Jak trénovali Kanaďané

Útočníci:
Celebrini – McDavid – Wilson
Marchand – MacKinnon – Suzuki
Stone – Crosby – Marner
Hagel – Horvat – Reinhart
Jarvis, Bennett

Obránci:
Toews – Makar
Morrissey – Parayko
Theodore – Sanheim
Harley – Doughty

Největším překvapením byl však třetí do party. Bombarďák Tom Wilson, jenž je známý tvrdou hrou. V říjnu například sestřelil Filipa Chytila, jemuž tak obnovil otřes mozku.

Od forvarda Washingtonu se přece jen očekává především defenzivní činnost, zařazení do elitního útoku přesto Kanaďanům smysl dávat může.

„Podle mě je to jasné. Dokáže vniknout do soupeřova pásma, získat puk, dobře hrát u mantinelu, dostat se k brance a skórovat. To mu jde opravdu skvěle,“ uvedl McDavid, který by tak mohl dostat více prostoru pro svůj typický styl hry.

„Každý potřebuje útočníka, který vede forčekink. A tenhle velký kluk je jeden z nejlepších, jaké jsem kdy viděl,“ oceňoval Wilsona trenér Cooper.

Pastrňák: Ester je mi líto, ještě jsem jí nepsal. Proti Kanadě musíme být odvážní

Na úvodním tréninku sáhl k variantě, že další hvězdy rozprostře do dalších útoků. Na druhém centru úřadoval Nathan MacKinnon, po McDavidovi druhý v produktivitě NHL a nejlepší střelec zámořské soutěže.

Post třetího středního útočníka pak připadl hrající hokejové legendě Sidneymu Crosbymu. Ten zámořskou velmoc do olympijského turnaje povede v roli kapitána, jeho asistenty budou McDavid a zadák Cale Makar, lídr první obrany.

Důvod, proč chtějí favorité síly rozprostřít, je jasný.

„Tempo a rychlost hry na loňském turnaji Four Nations,“ vypálil Cooper. „Potřebujete všechny čtyři formace, nemůžou hrát pouze dvě nejlepší. Musíte mít rovnováhu a podle mě máme čtyři elitní řady.“

Právě na tempu během tréninkové jednotky Kanaďané pracovali. Věnovali se například hře na malém prostoru, kdy pořádali i zápasy pouze ve středním pásmu. Ovšem v o to větší intenzitě.

Tu si budou chtít přenést i do prvního ostrého utkání proti Čechům ve čtvrtek (16.40).

Zda to však bude ve stejné sestavě, ještě není definitivní. Jak totiž někteří zámořští novináři upozorňovali, mezi úvodním tréninkem a premiérovým zápasem změny pravidelně nastávají.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jasněji zatím není o pozici brankářské jedničky. Právě na tomto postu čelí Kanada určité nejistotě ze strany expertů. Trojice Jordan Binnington, Darcy Kuemper a Logan Thompson musí počítat s tlakem.

Zastání však dostala přímo od hlavního kouče Coopera: „Jsou stejně dobří jako všichni ostatní. Pro mě to není žádné téma.“

Co bude hlavním tématem po čtvrtečním střetnutí s Čechy?

