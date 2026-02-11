Kanaďané opouštějí olympijskou vesnici. Luxusní hotel jim má pomoct ke zlatu

S tou nabídkou přišla samotná NHL. Chcete opustit olympijskou vesnici a přestěhovat se do pětihvězdičkového hotelu? Američané odmítli, kanadští hokejisté však souhlasili. „Všichni zírají na Crosbyho s McDavidem,“ pravil brankář Logan Thompson.
Sidney Crosby se usmívá s Markem Stonem na tréninku kanadských hokejistů.

Sidney Crosby se usmívá s Markem Stonem na tréninku kanadských hokejistů.

Kanadský brankář Jordan Binnington na tréninku před olympijským turnajem.
Kanadský brankář Jordan Binnington na tréninku před olympijským turnajem.
Connor McDavid na tréninku kanadských hokejistů.
Trenér Jon Cooper uděluje pokyny na tréninku kanadských hokejistů.
I to může být jeden z důvodů, proč Kanaďané z vesnice odchází. Uniknou pozornosti ostatních sportovců, kteří zkrátka z hokejistů nemohli upřít zrak.

„Jsou to superhvězdy, znají je i z ostatních zemí. Je parádní sledovat, jak za Crosbym, McDavidem a podobnými kluky chtějí chodit a pozdravit je,“ přidal Thompson.

Jde prý o týmové rozhodnutí. Na úzkých postelích tak členové týmu zůstali jen pár nocí, luxusní komfort byl neodolatelným lákadlem.

Trenér Jon Cooper uděluje pokyny na tréninku kanadských hokejistů.

„Ale neděláme to proto, abychom někoho urazili. Pořád budu vesnici navštěvovat, chci si prostředí užít, potkávat se s ostatními sportovci. Ale chceme vyhrát zlato a dát si co největší šanci, abychom to dokázali,“ odůvodňuje Thompson pro server Sportsnet.

Kanadské hvězdy zbrojí na Čechy, rabiát v elitní lajně. Chceme rovnováhu, hlásil kouč

To jejich možná největší konkurenti ze Spojených států se nikam nestěhují. Zůstanou na skromných pokojích, jíst budou dál ve společné jídelně, budou sdílet prostory s ostatními krajany i cizinci.

„O tom olympiáda také je. Vidět různé sportovce z různých zemí, je skvělé být toho součástí,“ obhajoval kapitán Auston Matthews.

„Zatím je to neuvěřitelný zážitek!“ souhlasil útočník Matthew Tkachuk, jedna z hlavních postav amerického týmu.

Matthew Tkachuk na tréninku amerických hokejistů v Miláně.

„Strávil jsem skvělé chvíle s ostatními sportovci, hráli jsme karty, sledovali ostatní olympioniky,“ popisoval.

Užívá si i společnost svého bratra Bradyho. Nepřekvapilo, že právě on je jeho spolubydlícím na pokoji. „A nejspíš si srazili obě postele, aby měli manželskou!“ vtipkoval spoluhráč Jack Eichel.

Až čas ukáže, kdo zvolil lepší strategii. A také jestli přestěhování mimo olympijskou vesnici mělo vliv na šance v boji o zlato.

Výsledky

Kanaďané z Ústí: Hokejové zlato chceme i natruc Trumpovi. Co soudí o Češích?

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Jejich láskou je volejbal, jejich vášní hokej. Tři kanadští mušketýři už hecují ústecké spoluhráče, že dospělá reprezentace javorových listů se na olympiádě pomstí za vyřazení jejich mladíků na...

11. února 2026  8:41

Komentátor si na olympiádě zapomněl vypnout mikrofon. Finále označil za nudu

Byla to nuda. Komentátor se omlouval za trapas během přenosu

Nepříjemný moment zažil během zimních olympijských her komentátor americké televize NBC Todd Richards. Po skončení finále mužského snowboardového Big Airu si totiž zapomněl vypnout mikrofon a jeho...

11. února 2026  8:30

