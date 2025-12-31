Do olympijského výběru se dostal i sedmatřicetiletý útočník Brad Marchand, bývalý spoluhráč Davida Pastrňáka z Bostonu, který v posledním play off výrazně pomohl Floridě Panthers k obhajobě Stanley Cupu.
Nominace na OH 2026: Kanada představila hvězdy pro Milán, kdy tým oznámí Češi?
V sestavě naopak oproti původním plánům chybí Connor Bedard. Momentálně zraněný dvacetiletý útočník a účastník světového šampionátu v Praze se po zranění ramene z poloviny prosince bude v lednu teprve vracet na led.
Zámořská velmoc nechce riskovat, a tak do budoucna očekávanou hlavní tvář kanadského hokeje nechává stranou.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Od poloviny června, kdy musely všechny účastnické země nahlásit první šestici, měli jistotu nominace obránce Cale Makar z Colorada a útočníci Sidney Crosby (Pittsburgh), Connor McDavid (Edmonton), Nathan MacKinnon (Colorado), Brayden Point (Tampa Bay) a Sam Reinhart (Florida).
Jeden z hlavních favoritů turnaje v Miláně své putování načne 12. února, kdy se od 16.40 postaví jakožto první soupeř proti českému týmu.
Nominace Kanady pro olympijské hry
Brankáři: Jordan Binnington (St. Louis/NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles/NHL), Logan Thompson (Washington/NHL).
Obránci: Cale Makar, Devon Toews (oba Colorado/NHL), Drew Doughty (Los Angeles/NHL), Thomas Harley (Dallas/NHL), Josh Morrissey (Winnipeg/NHL), Colton Parayko (St. Louis/NHL), Travis Sanheim (Philadelphia/NHL), Shea Theodore (Vegas/NHL).
Útočníci: Anthony Cirelli, Brandon Hagel, Brayden Point (všichni Tampa Bay/NHL), Brad Marchand, Sam Reinhart (oba Florida/NHL), Mitchell Marner, Mark Stone (oba Vegas/NHL), Macklin Celebrini (San Jose/NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh/NHL), Bo Horvat (New York Islanders/NHL), Nathan MacKinnon (Colorado/NHL), Connor McDavid (Edmonton/NHL), Nick Suzuki (Montreal/NHL), Tom Wilson (Washington/NHL).