Oba týmy měly ve čtvrtfinále co dělat, aby pro ně turnaj neskončil. Především u Kanaďanů šlo o velké překvapení.
Podle papírových předpokladů platí za největší adepty na zlato, a kdyby měli Milán opustit ještě před boji o medaile, byl by to obrovský krach.
ONLINE: Kanada – Finsko
Sledujte semifinále ZOH 2026 v Miláně podrobně
Češi je pořádně trápili, dokonce sahali i po postupu. Gól Suzukiho v závěru základní hrací doby a posléze rozhodující v prodloužení z hole Marnera ale vystřelil Kanadě semifinále.
Obránce Thomas Harley ovšem přiznal: „Už jsem zažil sedmé zápasy sérií play off v NHL, ale teď jsem byl daleko nervóznější.“
Chtěli jeho konec, teď pod ním bojují o medaili. Urovná se spor Finů s trenérem?
Také Finové si zahráli prodloužení. Avšak vyřazení byli ještě o kousek blíž. Ve třetí třetině totiž prohrávali proti Švýcarům dokonce o dva góly, až šest minut před koncem se poprvé prosadili.
Poté minutu a 12 sekund před koncem vyrovnával Heiskanen, v nastavení posléze rozhodl Lehkonen.
Finové vědí, že se musí zlepšit. Třeba se i inspirovat u Čechů, kteří sahali po senzaci. I Seveřanům totiž patří v semifinále role outsiderů. A tak se pokouší kanadského giganta zaskočit.
16:55 M. Rantanen (S. Aho), 23:26 E. Haula (J. Armia)
J. Binnington - C. Makar, D. Toews - C. Parayko, T. Harley - D. Doughty, T. Sanheim - S. Theodore - T. Wilson, C. McDavid, M. Celebrini - S. Jarvis, N. MacKinnon, B. Horvat - M. Stone, N. Suzuki, M. Marner - B. Marchand, S. Bennett, B. Hagel - S. Reinhart
J. Saros - M. Heiskanen, E. Lindell - R. Ristolainen, N. Mikkola - N. Matinpalo, O. Määttä - H. Jokiharju - M. Rantanen, S. Aho, A. Lehkonen - T. Teräväinen, R. Hintz, M. Granlund - K. Kakko, A. Lundell, E. Luostarinen - J. Armia, E. Haula, J. Kiviranta - O. Kapanen
Vyloučení: 2:1, Využití: 0:1, V oslabení: 0:1Přejít na online reportáž