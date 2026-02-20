ONLINE: Kanada - Finsko 0:2. Favorit v potížích! Inkasuje v přesilovce i v oslabení

Autor:
Sledujeme online   17:15
Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně pokračuje, páteční večer vyplňují dvě semifinále. To první hrají přemožitelé Čechů a velcí favorité z Kanady, kteří od 16.40 vyzývají Finsko. Jak duel dopadne? Sledujte ho v podrobné reportáži online.
Finští hokejisté se radují z gólu proti Kanadě.

Finští hokejisté se radují z gólu proti Kanadě. | foto: Reuters

Oba týmy měly ve čtvrtfinále co dělat, aby pro ně turnaj neskončil. Především u Kanaďanů šlo o velké překvapení.

Podle papírových předpokladů platí za největší adepty na zlato, a kdyby měli Milán opustit ještě před boji o medaile, byl by to obrovský krach.

ONLINE: Kanada – Finsko

Sledujte semifinále ZOH 2026 v Miláně podrobně

Češi je pořádně trápili, dokonce sahali i po postupu. Gól Suzukiho v závěru základní hrací doby a posléze rozhodující v prodloužení z hole Marnera ale vystřelil Kanadě semifinále.

Obránce Thomas Harley ovšem přiznal: „Už jsem zažil sedmé zápasy sérií play off v NHL, ale teď jsem byl daleko nervóznější.“

Chtěli jeho konec, teď pod ním bojují o medaili. Urovná se spor Finů s trenérem?

Také Finové si zahráli prodloužení. Avšak vyřazení byli ještě o kousek blíž. Ve třetí třetině totiž prohrávali proti Švýcarům dokonce o dva góly, až šest minut před koncem se poprvé prosadili.

Poté minutu a 12 sekund před koncem vyrovnával Heiskanen, v nastavení posléze rozhodl Lehkonen.

Finové vědí, že se musí zlepšit. Třeba se i inspirovat u Čechů, kteří sahali po senzaci. I Seveřanům totiž patří v semifinále role outsiderů. A tak se pokouší kanadského giganta zaskočit.

Zimní olympijské hry 2026
20. 2. 2026 16:40
Zápas probíhá
Kanada : Finsko 0 : 2
(0 : 1, 0 : 1)
Góly:
Góly:
16:55 M. Rantanen (S. Aho), 23:26 E. Haula (J. Armia)
Sestavy:
J. Binnington - C. Makar, D. Toews - C. Parayko, T. Harley - D. Doughty, T. Sanheim - S. Theodore - T. Wilson, C. McDavid, M. Celebrini - S. Jarvis, N. MacKinnon, B. Horvat - M. Stone, N. Suzuki, M. Marner - B. Marchand, S. Bennett, B. Hagel - S. Reinhart
Sestavy:
J. Saros - M. Heiskanen, E. Lindell - R. Ristolainen, N. Mikkola - N. Matinpalo, O. Määttä - H. Jokiharju - M. Rantanen, S. Aho, A. Lehkonen - T. Teräväinen, R. Hintz, M. Granlund - K. Kakko, A. Lundell, E. Luostarinen - J. Armia, E. Haula, J. Kiviranta - O. Kapanen

Vyloučení: 2:1, Využití: 0:1, V oslabení: 0:1

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (84 příspěvků)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

ONLINE: Kanada - Finsko 0:2. Favorit v potížích! Inkasuje v přesilovce i v oslabení

Sledujeme online
První třetina hokejového semifinále se odvíjí slibně pro finský tým, který...

Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně pokračuje, páteční večer vyplňují dvě semifinále. To první hrají přemožitelé Čechů a velcí favorité z Kanady, kteří od 16.40 vyzývají Finsko. Jak duel...

20. února 2026  17:15

Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Bolest zvládám těžko, přiznává Vonnová

Americká sjezdařka Lindsey Vonnová na lůžku v nemocnici v italském Trevisu, kde...

Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou pátou operaci nohy, kterou si zlomila při pádu v olympijském sjezdu. Zákrok trval přes šest hodin.

20. února 2026  17:12

14. den ZOH 2026 ONLINE: Zdráhalová v akci, Krčmář vybojoval šesté místo

Sledujeme online
Michal Krčmář z České republiky v akci během mužského závodu na 15 km s...

Ve čtrnáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo finišoval pro šesté místo v hromadném závodě biatlonistů Michal Krčmář a nebýt čtyř chyb na poslední střelecké položce, mohl...

20. února 2026,  aktualizováno  16:34

Skikrosařky Cholenská i Krausová vypadly v osmifinále. Zlato slaví Němka Maierová

Češka Diana Cholenská během kvalifikace žen ve skikrosu na zimních olympijských...

Na trati, kde před týdnem slavila Eva Adamczyková stříbro ve snowboardcrossu, další české úspěchy nepřišly. Skikrosařky Diana Cholenská i Lucie Krausová z olympijského závodu v Livignu vypadly už v...

20. února 2026  10:58,  aktualizováno  16:11

Rok se přetahovaly o bronz z Pekingu. Teď snowboardistky vládly v Livignu

Stříbrná medailistka Fanny Smithová ze Švýcarska, zlatá medailistka Daniela...

Čtrnáct měsíců trvalo, než se definitivně rozdělily cenné kovy z olympijského závodu skikrosařek v Pekingu 2022. Vinou protestů šla bronzová medaile opakovaně z ruky do ruky, než konečně došlo na...

20. února 2026  16:10

Novák dvakrát upadl, Číňan ve finále akrobatických skoků napodobil manželku

Nicholas Novák z České republiky v akci během kvalifikace mužů v akrobatickém...

Číňan Wang Sin-ti získal poprvé v kariéře olympijské zlato v akrobatických skocích na lyžích a v Livignu navázal na středeční triumf své manželky Sü Meng-tchao. Těsně druhý skončil dvojnásobný mistr...

20. února 2026  11:58,  aktualizováno  16:06

Při rozlučce s hrami blízko medaili. Krčmář v závěru riskoval, v masáku dojel šestý

Michal Krčmář z České republiky v akci během mužského závodu na 15 km s...

Na dohled medailových pozic se dlouho pohyboval český biatlonista Michal Krčmář, ale na poslední střelbě olympijského hromadného závodu v Anterselvě čtyřikrát minul. V dramatickém finiši vybojoval...

20. února 2026  11:30,  aktualizováno  15:43

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají za sebou většinu závodů. Jak si vede česká reprezentace v ikonickém středisku Anterselva? Program, výsledky závodů i další informace...

20. února 2026  15:10

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

20. února 2026  15:06

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

20. února 2026  15:02

Češi podpoří Ukrajince. Na protest proti Rusům vynechají zahájení paralympiády

Česká výprava na zahájení paralympiády v Pekingu 2022.

Český paralympijský výbor (ČPV) bude kvůli účasti Rusů a Bělorusů bojkotovat zahajovací ceremoniál paralympijských her v Itálii. Rozhodl o tom výkonný výbor, soutěží se sportovci zúčastní....

20. února 2026  15:01

Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat hromadný závod v rychlobruslení na ZOH 2026?

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězství v závodu na 10 000 metrů (13. února)

Metoděj Jílek už dvě medaile na olympijských hrách v Miláně a Cortině získal. Stříbro ze závodu na 5000 metrů a po impozantní jízdě také zlato na dvojnásobné distanci. A bez šance není ani v závodě s...

20. února 2026  14:59

