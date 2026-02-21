Porazit Kanadu, když pískají Kanaďané? Nemožné. Finská legenda se zlobí na sudí

  11:30
Favorita dlouho deptali. Podobně jako Češi ve čtvrtfinále i finští hokejisté v semifinále olympijských her hráli proti Kanadě mimořádně účelně, přesně podle plánu. Dokonce sahali po postupu, až na samotném konci duel ztratili a padli 2:3. Hlavní roli sehrálo vyloučení, které mnozí nechápou. A kritizují výběr rozhodčích.
Kanadský rozhodčí Dan O’Rourke ukazuje, že třetí kanadský gól platí.

foto: Reuters

Kanadští hokejisté oslavují třetí gól semifinálového utkání proti Finsku, který...
Kanadští hokejisté se radují z druhého gólu v semifinálovém zápasu proti...
Kanada poprvé v hokejovém semifinále proti Finsku střílí gól. Obhájci zlata z...
Finsko na začátku druhé třetiny vstřelilo druhý gól a nad Kanadou v hokejovém...
O jaký faul šlo?

Dvě a půl minuty před koncem chtěl finský obránce Niko Mikkola v obranném rohu rozhodit útočníka Nathana MacKinnona, lehkým seknutím do hokejky mu ztížit práci s pukem.

Jenže hůl mu vystřelila vysoko nahoru, až kanadského forvarda zasáhla do obličeje.

Nešlo o nikterak vražedný zákrok, Kanaďan ale kontakt ucítil a vehementně dal najevo, že ho Fin zasáhl. A rozhodčí poté zdvihl svou paži a vylučoval.

Kanada poprvé v hokejovém semifinále proti Finsku střílí gól. Obhájci zlata z Pekingu Finové vedou 2:1. (20. února 2026)

Šlo o smolný faul, který vyvolal spoustu kritických reakcí, hodně se čertil například bývalý finský hokejista Teemu Selänne.

„Porazit nejlepší hokejovou zemi na světě i kanadské rozhodčí v jeden den je očividně nemožné. Absolutně směšné vyloučení před koncem olympijského semifinále. Je to k smíchu,“ napsal naštvaně.

„Chápu tě, Teemu, ale víš stejně dobře jako já, že na takovém turnaji nemůžeš třicet minut jen sedět a čekat, že se nic špatného nestane. To jen tak říkám,“ odpovídal mu třeba Chris Pronger, dřívější kanadský zadák.

McDavidův rekord, omluva národu a těsný verdikt. Jak Kanada ustála další nervák

Finský trenér Antti Penannen po zápase odpovídal na otázku, jak zákrok viděl, bez větších emocí. „Nechci se do toho pouštět, jsou to jen dohady. Dali jsme si šanci vyhrát, jsem opravdu hrdý na tým a na to, co jsme společně dokázali,“ říkal.

Nejen Selänne, ale i další bývalí hokejisté a v současnosti televizní experti se zamýšlí nad tím, proč pískají utkání rozhodčí stejné národnosti, jakou mají hráči jednoho z týmů.

Proč Kanaďané rozhodují zápas Kanaďanů? Proč by měli Američané obléct uniformu v duelu Spojených států?

Organizátoři nastavili pravidla tak, že utkání bude řídit dvojice sudích ve složení jeden z NHL, druhý z Evropy. To už však v semifinále neplatilo, duel Kanady s Finskem odpískala kanadská dvojice Eric Furlatt, Dan O’Rourke.

„Tak to zkrátka je. Já musím jen zopakovat, že jsme hráli proti opravdu dobrému týmu. Zasloužili si vyhrát,“ odmítl Pennanen jakékoliv kontroverze.

Kanada - Finsko 3:2. Velké semifinálové drama, obrat favorita dokonal MacKinnon

Těch by se našlo v utkání víc. Třeba u druhého kanadského gólu, kdy krátce před ním omezoval Brad Marchand v brankovišti gólmana Juuseho Sarose.

Penannen poznamenal, že se jednalo o spornou situaci, ale uznal, že gól měl platit. To útočník Joel Armia měl jiný názor. „Při hře pět na pět nám dali jediný gól. A to bylo při nedovoleném bránění brankáři,“ uvedl.

Koneckonců i po třetím a rozdílovém gólu Kanady se řešila mimořádně těsná situace, kdy Kanaďané přešli přes modrou čáru do útočného pásma opravdu jen tak tak.

„Byl jsem nervózní, opravdu hodně nervózní, protože to trvalo celkem dlouho,“ přiznal zpětně MacKinnon.

Kanadští hokejisté se radují z druhého gólu v semifinálovém zápasu proti Finsku, který ve třetí třetině dorovnal skóre na 2:2. (20. února 2026)

Od ofsajdu Kanadu dělily milimetry, možná jen jeden. K tomu se vyjádřil pro změnu bývalý švédský útočník Mats Sundin.

„Je to sporné. A vzhledem k tomu, že oba rozhodčí jsou z Kanady, to nevypadá dobře,“ připomněl zase dvojici sudích.

Jenže tuto záležitost u videa zkoumali podle regulí čároví, v tomto případě Albert Ankerstjerne z Dánska a Ryan Daisy ze Spojených států.

Složení rozhodčích ale i tak působí poněkud nešťastně.

