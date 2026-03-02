Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Autor: ,
  21:12
Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a stříbrnou medaili. Většinu částky –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 75 procent –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ získá bruslařský klub v Pijnackeru, kde sedmadvacetiletá hvězda začínala.
Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové. Emocemi nešetřil, historický rekord a olympijské zlato prožíval viditelně dojatě. | foto: AP

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po vítězném závodě na 1000 metrů...
Zlatá medailistka z rychlobruslařského závodu Femke Koová z Nizozemska...
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po vítězném závodě na 1000 metrů...
Nizozemka Jutta Leerdamová během rozcvičky před závodem žen na 500 m v...
54 fotografií

Za stejným účelem dražila nizozemská sportovní organizace TeamNL kusy oblečení dalších nizozemských olympioniků, ale kombinéza Leerdamové byla jednoznačně nejžádanější položkou. V dražbě přihazovali zájemci z Belgie, Německa, Francie, Spojených států, Kanady či Mexika, ale podle médií vyhrála nabídka z Nizozemska.

I to byla olympiáda: Nevěrný biatlonista, chybějící kondomy či závodící pes

V klubu, který většinu peněz z prodeje kombinézy získá, nemohli částce uvěřit. Podle zástupkyně oddílu Jacqueline van Windenové očekávali, že se prodá tak za 15 000 eur. „Je to neskutečné. Byli jsme naprosto ohromeni, když jsme to viděli. Zatím nevíme, co s penězi uděláme,“ uvedla.

Leerdamová v Miláně ovládla závod na 1000 metrů a byla druhá na poloviční trati.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu
NY Rangers vs. ColumbusHokej - - 3. 3. 2026:NY Rangers vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
3. 3. 01:00
  • 2.69
  • 4.12
  • 2.33
Toronto vs. PhiladelphiaHokej - - 3. 3. 2026:Toronto vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
3. 3. 01:30
  • 2.28
  • 4.13
  • 2.74
Seattle vs. CarolinaHokej - - 3. 3. 2026:Seattle vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
3. 3. 04:00
  • 3.45
  • 4.26
  • 1.92
Vancouver vs. DallasHokej - - 3. 3. 2026:Vancouver vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
3. 3. 04:00
  • 3.68
  • 4.30
  • 1.85
Los Angeles vs. ColoradoHokej - - 3. 3. 2026:Los Angeles vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
3. 3. 04:30
  • 3.43
  • 4.20
  • 1.94
Cuenin vs. KolářTenis - - 3. 3. 2026:Cuenin vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
3. 3. 12:00
  • 2.11
  • -
  • 1.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil

Záběr z uměle vytvořeného videa Donalda Trumpa s americkými hokejisty.

Americký prezident Donald Trump a Bílý dům neotáleli s reakcí na nedělní kanadskou hokejovou prohru, jež Spojeným státům vynesla olympijské zlato. Zatímco Bílý dům sdílel snímek, na němž orel...

Od šoku Maděrové po slzy Voborníkové. Jak vypadá dojetí z olympijské medaile

Biatlonistka Tereza Voborníková pózuje s bronzovou medailí za olympijský závod...

Nadšení, údiv, slzy štěstí, bezbřehá radost... Ale také docenění až s odstupem času. Tak nějak prožívali čeští sportovci zisk medailí na právě skončených olympijských hrách v Miláně a Cortině...

Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Prozradila, kdo ji zachránil

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu. Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v...

Skvělé. A ještě vedle Martiny! Jílka bolely nohy, Sáblíkovou u ohně přemohly emoce

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Společně si užili slavnostní zakončení olympijských her. Společně nesli českou vlajku. Po ceremoniálu, který se uskutečnil v antickém amfiteátru ve Veroně, pak rychlobruslaři Martina Sáblíková a...

Politizujete paralympiádu, vzkazuje Rusko bojkotujícím státům. Finsko ruší přenos

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.

Ukrajina, Česká republika, Estonsko, Litva a Polsko. A teď už také Finsko a Nizozemsko. Čím dál více zemí se připojuje k bojkotu zahajovacího ceremoniálu paralympijských her kvůli účasti ruských a...

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

2. března 2026  21:12

Politizujete paralympiádu, vzkazuje Rusko bojkotujícím státům. Finsko ruší přenos

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.

Ukrajina, Česká republika, Estonsko, Litva a Polsko. A teď už také Finsko a Nizozemsko. Čím dál více zemí se připojuje k bojkotu zahajovacího ceremoniálu paralympijských her kvůli účasti ruských a...

26. února 2026  15:17

Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu

Trenér Vladimír Országh na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Když slovenští hokejisté v Miláně padli v olympijském zápase o bronz, na kouče Vladimíra Országha si kvůli proslovu v kabině museli novináři nějakou dobu počkat. Posléze s nimi hovořil asi deset...

25. února 2026  15:33

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

25. února 2026

Na lyžích se trápil, tak táta poradil: Zkus skikros! A Paulus si vyjel olympiádu

Český skikrosový závodník Daniel Paulus. (21. února 2026)

Někteří sportovci prožijí premiéru na olympijských hrách před dovršením plnoletosti, Daniel Paulus se pod pěti kruhy představil poprvé v sobotu až v jedenatřiceti letech. S trochou nadsázky by se...

25. února 2026  10:53

Sudí? Tragičtí nebyli, říká Dostál. Rulíkův kartáč nevnímal, zato souzněl s Jílkem

Premium
Lukáš Dostál zklamaně odchází z arény po prohře s Kanadou.

Do Milána na olympijské hry dorazil z českých hokejistů v NHL jako první. S cestou zpátky za moře po vypadnutí ve čtvrtfinále s Kanadou taky nečekal, hned pelášil na trénink v Anaheimu. „Na olympiádu...

25. února 2026

Řítil se v převráceném stroji. Bobista po hrozivé havárii na ZOH opustil nemocnici

Rakouský čtyřbob vedený Jakobem Mandlbauerem po převrácení ve druhé jízdě na...

Rakouský bobista Jakob Mandlbauer byl tři dny po těžké nehodě v olympijském závodě čtyřbobů propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Sedmadvacetiletý pilot byl od neděle v Salcburku v péči...

24. února 2026  21:40

Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma

Šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Přesně před čtyřmi roky začala válka na Ukrajině, Rusko na sousední zemi zaútočilo mezi olympijskými a paralympijskými hrami. Za deset dní začíná paralympiáda v Itálii a Mezinárodní výbor nedávno...

24. února 2026  17:50

Češi brali víc než Američané nebo Norové. Kolik vydělali medailisté na olympiádě?

Běžec na lyžích Johannes Klaebo si z Milána a Cortiny odvezl šest zlatých...

Pro fanoušky je na konci olympijských her nejdůležitější počet medailí. Samotní sportovci pak za každý kov dostávají od národních asociací finanční prémie, které se různí. Které státy svým sportovcům...

24. února 2026  17:15

Biatlonista Giacomel podstoupil operaci srdce, na olympiádě ho zastavila arytmie

Tommaso Giacomel střílí během hromadného olympijského závodu v Anterselvě.

Italský biatlonista Tommaso Giacomel podstoupil po olympijských hrách menší operaci srdce. Stříbrný medailista ze smíšené štafety kvůli zdravotní indispozici nedokončil v pátek v Anterselvě závěrečný...

24. února 2026  16:12

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Paralympionici chtějí medaili, sází na hokejový tým i mladou lyžařku

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

V neděli skončily olympijské hry, už za deset dní začnou v Itálii ty paralympijské. Český tým na ně vyrazí v rekordním počtu, do Milána, Cortiny a Val di Fiemme se chystá celkem 24 sportovců....

24. února 2026  14:30

Sakamotová se rozloučila. Nebo ne? Praha ji vábí ke zlatému sbohem

Kaori Sakamotová při choroeografické sekvenci ve své volné jízdě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Ta otázka pochopitelně padla: „Kaori, a co krasobruslařské mistrovství světa v Praze? Nerozloučíte se až tam? A se zlatem?“ Odpověď nebyla rezolutní. Spíše neutrální: „To teď raději nebudu...

24. února 2026  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.