Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Za stejným účelem dražila nizozemská sportovní organizace TeamNL kusy oblečení dalších nizozemských olympioniků, ale kombinéza Leerdamové byla jednoznačně nejžádanější položkou. V dražbě přihazovali zájemci z Belgie, Německa, Francie, Spojených států, Kanady či Mexika, ale podle médií vyhrála nabídka z Nizozemska.
V klubu, který většinu peněz z prodeje kombinézy získá, nemohli částce uvěřit. Podle zástupkyně oddílu Jacqueline van Windenové očekávali, že se prodá tak za 15 000 eur. „Je to neskutečné. Byli jsme naprosto ohromeni, když jsme to viděli. Zatím nevíme, co s penězi uděláme,“ uvedla.
Leerdamová v Miláně ovládla závod na 1000 metrů a byla druhá na poloviční trati.