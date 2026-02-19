Jsme tady, jsme tady! O emotivním loučení Vinklárkové. Kariéra končí, Střelka čeká

Tomáš Macek
  9:05
Od našeho zpravodaje v Itálii - Kdyby tohle Tereze Vinklárkové někdo vyprávěl před měsícem, nevěřila by. Stojí na olympijském stadionu v Anterselvě coby finišmanka české štafety a Tereza Voborníková ji vysílá do boje ze čtvrtého místa, jen těsně za velmocemi Norskem a Švédskem. Pro ženu, která velkou část zimy strávila i v druholigovém IBU Cupu, se zčistajasna biatlonový život změnil k nepoznání. Navíc v sezoně, kdy oznámila, že končí.
Tereza Vinklárková při střelbě vleže v olympijském štafetovém závodu...

Tereza Vinklárková při střelbě vleže v olympijském štafetovém závodu biatlonistek. (18. února 2026) | foto: Reuters

Tereza Vinklárková odjíždí ze střelnice během sprintu na ZOH 2026.
Tereza Vinklárková v závodu na 15 kilometrů. (11. února 2026)
Česká závodnice Tereza Vinklárková v závodu na 15 kilometrů. (11. února 2026)
Tereza Vinklárková ve vytrvalostním závodu na 15 kilometrů. (11. února 2026)
13 fotografií

Už po jedenáctém místě ve vytrvalostním závodě jásala: „Je to jako pohádka!“

A teď navrch tohle. Zážitek z největších.

Před ní vyrazily na trať dvě superstar: Švédka Hanna Öbergová a Norka Maren Kirkeeidová.

Ale aby se jí z nich rozklepala kolena? Kdepak.

Nedostižné Francouzky kralovaly štafetě. Češky jely o medaili, nakonec jsou páté

„Viděla jsem ty dvě střely a řekla si: Zkusím jejich tempo,“ popisovala. „I když úplně dojíždět jsem takové top běžkyně nechtěla.“

Najednou jako by v sobě objevila i životní běžeckou formu, stále je měla na dohled, běžecké časy byly výborné.

Pravda, ležka už vůbec výborná nebyla. Musela na trestné kolo, což se sice ten den stalo i zlatým Francouzkám, Švédkám, Němkám či Italkám, ale málo naplat, zamrazilo ji.

Tereza Vinklárková na svém úseku štafety.

„Holky štafetu tak skvěle rozjely, nechtěla jsem jim ji zkazit,“ říkala. „Nevím, co při té ležce bylo špatně. Nemyslím, že jsem předtím přepálila tempo. Nebyla jsem nervózní. Ani mi nepřišlo, že dělám špatnou práci se zbraní. Prostě se to tak nějak blbě sešlo.“

Ovšem uměním opravdových sportovních bojovnic je, že se z podobné patálie zase rychle zmátoří.

Což dokázala jakoi protřelá harcovnice.

Klesla sice při výjezdu do třetího kola za čtvrté Němky, bojovala však o cenné páté místo se štafetami Švýcarska a Polska.

Společně přijely na stojku, Vinklárková zaujala pozici... a s ledovým klidem zlikvidovala pěti ranami pět terčů. Rázem nechala protivnice dostatečně daleko za sebou.

Voborníková o štafetě: Bylo mi líto, že nás podceňují. Tak jsme ukázaly, co dovedeme

„Byla jsem nadšená, že jsem závod zase proměnila ve svůj a nad zklamáním z ležky získala kontrolu. Považovala jsem to za své velké malé vítězství.“

V posledním kole ze sebe vymačkala naprosto vše, co v jejím těle zbylo, a zdárně obhájila páté místo. „Pak jsem byla v cíli úplně mrtvá a byla ráda, že žiju.“

Ovšem to už se k ní řítily Jessica Jislová a Lucie Charvátová a křičely: „Jsme tady, jsme tady!“ Po chvíli vyzvedly i Voborníkovou, která ještě podupávala v novinářské mixzóně na rozhovorech: „Pojď se společně radovat.“

Finišmanka se jen usmívala: „Ta radost holek mě úplně dojala. Páté místo na olympiádě je paráda! A pro mě nádherné loučení.“

Páté, ano opravdu jsme páté, vidíte? Tereza Vinklárková po štafetě.

Vinklárková je přátelská, milá a chytrá žena, která ráda relaxuje s kytarou a nezkazí žádnou legraci. Holka do nepohody, řekli byste, i když si s ní sportovní osud a hlavně zdraví občas nepěkně pohrávaly.

S biatlonem zažila ještě před velkým českým boomem časy, kdy se jí i známí ptali: „To je ten sport, kde se plave, jede na kole a běží?“ Také proto později říkala: „Docela mě těší, že jsem s ním začala dřív, než se stal u nás módní záležitostí.“

Ale kde začala...

V klubu Střelka Brno, daleko od vyhlášených center.

Se starším bratrem v televizi sledovali, jak spolu soupeří Ole Einar Björndalen a Raphaël Poirée, načež se do Střelky vydali na nábor mladých biatlonistů. A záhy svému vyvolenému sportu propadla.

Tereza Vinklárková
Tereza Vinklárková

Bylo nebylo, dávno to bylo... Tereza Vinklárková v čase juniorských radostí a starostí.

Tereza Vinklárková na Světovém poháru v Östersundu
Česká biatlonistka Tereza Vinklárková ve vytrvalostním závodě na MS v...

„Náš klub byl rodinný, i na soustředěních vařili rodiče,“ vzpomínala. „Až dodatečně mi došlo, kolik času a peněz museli investovat a obětovat, abychom s bráchou mohli biatlon dělat. Ujišťovali nás, že ničeho nelitují.“

V zimě každé úterý jezdili po škole 65 kilometrů na tréninky do Nového Města. „Vydrželi jsme na stadionu až do tmy a v devět zase jeli domů. A víkendy jsme tam samozřejmě trávili taky.“

Když se ukázalo, že má pro pušku a běžky talent, stěhovala se do střediska v Letohradu. Na dorosteneckém mistrovství světa 2016 už po štafetě i s Markétou Davidovou mávala ze stříbrného stupně. O čtyři roky později byla na juniorském šampionátu pátá a šestá.

Velká naděje, říkali o ní.

Vinklárková: Pohádka. Fantazie. Bouchly ve mně saze! Přesto chce skončit kariéru

Jenže léta následující byla nekonečným seriálem zdravotních potíží. Ještě v juniorském věku přechodila mononukleózu, pak ji trápily přetržený vaz v kotníku, záhadná bakterie v těle, zánět mandlí a hlavně vlekoucí se trable s oslabenou imunitou.

I proto se zkraje této sezony rozhodla: Bude má poslední.

Krásnější loučení si snad ani nemohla přát. A nebo... že by přece jen změnila názor a zůstala?

„My Vinky přesvědčovaly, ale je to jen na ní,“ povídala Voborníková.

Vinklárková zakroutila hlavou: „Můžu vám s klidem říct, že tohle byl opravdu můj poslední olympijský závod. Hrozně jsem si ho užila.“

Dojede sezonu a skončí.

„Jsem olympionička, a to je krásné slyšet. Teď už se po všech těch zdejších závodech tak opravdu můžu nazvat,“ svěřovala se. „ Ale nejsem tvůrce zlatých kovů ani pilíř českého biatlonu. Máme dost nových nadějí a holky pracují tvrdě. Hrozně jim přeju, ať nemají žádné zdravotní problémy, které mě naopak pořád stíhaly. Pro mě je letošní sezona krásný pohádkový konec a nechtěla bych to ničím zkazit.“

Ovšem na biatlon rozhodně nezanevře. V domovské Střelce Brno je už mezitím předsedkyní klubu, i z Anterselvy na dálku vyřizovala administrativu.

„Teď na tu práci budu mít zase tu správnou energii,“ věří. „A všechno, co mohu, chci předat. Nejen do Brna, ale všude, kam mě cesty zavedou.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 1.75
  • 4.01
  • 3.90
USA vs. KanadaHokej - Finále - 19. 2. 2026:USA vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
19. 2. 19:10
  • 1.31
  • 5.35
  • 7.97
Kanada vs. FinskoHokej - Semifinále - 20. 2. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
20. 2. 16:40
  • 1.34
  • 5.51
  • 7.42
USA vs. SlovenskoHokej - Semifinále - 20. 2. 2026:USA vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
20. 2. 21:10
  • 1.29
  • 7.00
  • 6.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Jsme tady, jsme tady! O emotivním loučení Vinklárkové. Kariéra končí, Střelka čeká

Tereza Vinklárková při střelbě vleže v olympijském štafetovém závodu...

Od našeho zpravodaje v Itálii Kdyby tohle Tereze Vinklárkové někdo vyprávěl před měsícem, nevěřila by. Stojí na olympijském stadionu v Anterselvě coby finišmanka české štafety a Tereza Voborníková ji vysílá do boje ze čtvrtého...

19. února 2026  9:05

Rozlučka se ctí, nejlepší výkon na turnaji. Čtenáři hokejisty po Kanadě ocenili

Česká radost z gólu proti Kanadě.

Rozloučili se se vztyčenými hlavami. Favoritovi z Kanady ve čtvrtfinále vzdorovali, od postupu je dělilo tři a půl minuty. Čeští hokejisté i přes porážku se zámořským gigantem 3:4 po prodloužení...

19. února 2026  8:34

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

16. února 2026  23:35,  aktualizováno  19. 2. 8:19

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

19. února 2026,  aktualizováno  8:15

13. den ZOH 2026 ONLINE: Týmová soutěž sdruženářů, Jílek pojede 1500 metrů

Sledujeme online
Rychlobruslař Metoděj Jílek během vítězného závodu na 10 000 metrů (13. února)

V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představí dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Devatenáctiletého rychlobruslaře čeká závod na 1500 metrů. Čeští curleři...

19. února 2026,  aktualizováno  8:12

Faul? Nevím, co tu pan rozhodčí dělá, vyjel Nečas. Se Šimkem ho děsí nevyužité šance

Roman Červenka sedí na mantinelu po prohře s Kanadou, na střídačce hledí do...

Od našich zpravodajů v Itálii Než Mitch Marner ukončil parádní akcí středeční čtvrtfinálovou bitvu, čelila Kanada krátce předtím dvěma českým tutovkám. Jenže ani Martin Nečas, ani Radim Šimek neuspěli. A hokejisté museli...

19. února 2026  8:10

USA - Švédsko 2:1P. Američané slaví, těsný duel v prodloužení rozhodl Quinn Hughes

Hokejisté USA se radují z gólu proti Švédsku.

Olympijský turnaj v Miláně zná i posledního semifinalistu. Ve vyrovnaném večerním čtvrtfinále zdolaly Spojené státy Švédsko 2:1 po prodloužení, o vítězství rozhodl v čase 63:27 přesnou ranou obránce...

19. února 2026  1:03

Pavouk hokeje na ZOH 2026: jaké jsou semifinálové dvojice a kdy se hraje

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinále. Které týmy si to rozdají o postup do velké bitvy o zlato? Na jaké souboje a kdy se ještě mohou fanoušci na ZOH 2026 těšit?

19. února 2026

Slovensko na ZOH 2026: hokejisté jsou v semifinále, koho sledovat v Miláně a Cortině

Slovenští hokejisté odjíždí z ledu spokojenější než Švédové, přestože se...

Slovenský tým pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. V článku najdete kompletní seznam účastníků a přehled...

19. února 2026

POHLED: Pozdní vzkříšení v hokejovém chrámu svaté Julie. Češi měli zabrat dřív

Premium
Čeští hokejisté končí na olympiádě po prohře 3:4 v prodloužení proti Kanadě ve...

Věčná škoda! Hokejová reprezentace se na olympiádě v Miláně probudila bohužel AŽ ve čtvrtfinále. Kdyby s podobnou vervou bojovala od začátku turnaje, nejspíš by se v příštích dnech prala o vzácné...

19. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

12. den ZOH 2026: Hokejisté padli s Kanadou v prodloužení, biatlonistky páté

Lucie Charvátová (7) během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18. února 2026)

Ve dvanáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představili i čeští hokejisté. V boji o semifinále předvedli proti Kanadě nejlepší výkon na turnaji, po dramatické bitvě...

18. února 2026  23:57

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

18. února 2026  23:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.