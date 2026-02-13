Rekordní osmé zlato pro Klaeba, ovládl deset kilometrů. Novák byl jedenáctý

Devětadvacetiletý Klaebo navázal na předchozí triumfy ze skiatlonu a sprintu. Osmým zlatem vyrovnal v historickém žebříčku své krajany běžce na lyžích Marit Björgenovou a Björna Dählieho a biatlonistu Oleho Einara Björndalena. V Teseru zatím kopíruje scénář z loňského světového šampionátu v Trondheimu, kde ovládl všech šest závodů.
Stejně jako v nedělním skiatlonu vyhrál před Francouzem Mathisem Deslogesem, který na něj v pátek ztratil 4,9 sekundy. Bronz získal Nor Einar Hedegart, jenž byl považován za jeho největšího soupeře. Vítěz dvou volných desítek v sezoně vedl na většině mezičasů a ještě kilometr před cílem měl náskok sedmi desetin, ale na rozměklé trati nakonec ztratil 14 sekund.
Novák při třetí olympijské účasti dosáhl jedenáctým místem svého nejlepšího výsledku, na Klaeba ztratil 1:01 minuty. Ze závodu měl smíšené pocity.
„Ve finále myslím, že s výsledkem můžu být spokojenější, je to průměr plus. Snažil jsem se soustředit na výkon, tam můžu být spíš lehce nespokojený. Na druhou stranu byl to hrozně náročný okruh, náročné podmínky, zase hrozné teplo,“ zhodnotil své vystoupení v nahrávce ČOV pro média.
Jednadvacetiletý Bauer absolvoval nejvydařenější závod v kariéře, jeho maximem ve Světovém poháru je 20. místo. Před závodem reprezentačnímu kolegovi Mikeu Ophoffovi řekl, že by jakékoliv umístění do první dvacítky považoval za super výsledek, což se mu podařilo.
„S tou desetikilometrovou tratí bruslením intervalově jsem poslední roky trochu bojoval, byla to moje nejslabší disciplína. Takže je super na té největší akci za celou sezonu ukázat, že práce, kterou děláme, je správná,“ pochvaloval si.
V úvodu závodu se mu neběželo moc dobře, ale pak tempo stupňoval. „Hlavně v těch prudkých pasážích jsem cítil, že jsem na tom dobře,“ řekl. Zužitkoval letní přípravu se spoustou výběhů do kopců. U trati mu fandil i otec Lukáš. Dříve se mu v závodech, kam přijela rodina, nedařilo, ale to se nyní nestalo. „Myslím, že jsem to prolomil,“ poznamenal nadějný český lyžař.
Volnou desítku běželi muži na olympijských hrách poprvé v historii. Před sjednocením délek tratí se ženami závodili na 15 km, kde získal otec Matyáše Bauera Lukáš v Turíně 2006 a Vancouveru 2010 stříbro a bronz.
Na 45. místě skončil Ophoff a 55. pozici obsadil Jiří Tuž, pátý z úterního sprintu.
XXV. zimní olympijské hry
Běh na lyžích (Tesero)
Muži - 10 km volně: 1. Klaebo (Nor.) 20:36,2, 2. Desloges (Fr.) -4,9, 3. Hedegart -14,0, 4. Amundsen -24,0, 5. Nyenget (všichni Nor.) -27,3, 6. Musgrave (Brit.) -30,1, ...11. Novák -1:01,0, 13. Bauer -1:04,6, 45. Ophoff -2:10,9, 56. Tuž (všichni ČR) -2:37,2