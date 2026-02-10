Kroupa do finále jízdy v boulích přímo nepostoupil, litoval slabé viditelnosti

Devatenáctiletý Kroupa dostal za svůj výkon známku 68,75, na přímý postup bylo potřeba o sedm víc. Hranici 80 bodů překonal pouze Japonec Ikuma Horišima. Přímo postoupili také favorizovaný Kanaďan Mikaël Kingsbury či obhájce prvenství Švéd Walter Wallberg.
Finále je na programu ve čtvrtek hned po druhé části kvalifikace. Kroupa bude mít ještě šanci v nedělní paralelní jízdě, v níž je juniorským mistrem světa.
Malý já by na mě byl pyšný. Boulař Kroupa si olympiádou plní sen a netají: Chci finále!
Českého reprezentanta vystoupení potěšilo. „Pocity jsou super. Jsem nadšený, že jsem sjel jízdu v kuse a že mi skoky vyšly jako v tréninku,“ řekl novinářům. „Co se týče lyžování, s tím moc spokojený nejsem, protože spadla horší viditelnost a neviděl jsem tvar boulí tak, jak bych chtěl. Takže to nebylo nejčistší, nebylo to nejagresivnější. Mám nějaký základ a na tom základu budu stavět,“ uvedl Kroupa.
