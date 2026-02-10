Tuž po životním výsledku: Cítit se takhle silný bylo jako splněný sen

Michal Koubek
  15:38
Od našeho zpravodaje v Itálii - Když v mixzóně odpovídal na dotazy, kolem něj český tým jako na fotbalové tribuně skandoval: „Jiří? Tuž! Jiří? Tuž!“ Český běžec na lyžích si ovace naprosto zasloužil. Vždyť pátým místem ve sprintu klasickou technikou se na olympijských hrách ve Val di Fiemme postaral o životní výsledek.
Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

V pouhých jedenadvaceti letech se teprve podruhé v kariéře probil na elitní úrovni do finále.

Vedle něj naprosté hvězdy v čele s norským fenoménem Johannesem Hösflotem Klaebem.

Ačkoliv byl ze šestice nejmladší a z předchozích duelů mu už ubývaly síly, neztratil se a pral se statečně.

„Finále jsem měl ráno v hlavě,“ rozesmál se Tuž, který na dominantního Klaeba ztratil 18 sekund. „Když jsem se pak v rozjížďkách cítil fakt silný a mohl jsem do toho dávat všechno, bylo to jako splněný sen.“

Do finále se probil s naprostým přehledem.

Kvalifikace? Čtvrté místo.

Čtvrtfinále? Druhé.

Semifinále? Dokonce první!

Tuž si i přes svůj mladý věk počínal jako mazák. Od začátku se vždy pohyboval v popředí, nezmatkoval. Čekal na nejtěžší kopec na trati, na němž to pak rozbalil.

Soupeřům na tomto místě vždy vyloženě pláchl. „Jestli to vypadalo lehce, tak to jsem rád, ale lehké to opravdu nebylo,“ zasmál se. „Ve čtvrtfinále a v semifinále jsem v tom kopci nechal úplně všechno. Jsem neskutečně rád, že to takhle fungovalo. Tohle je důkaz, že práce a trénink, který dělám, se fakt vyplatily.“

Odměnou mu bylo finále. To už představovalo těžší oříšek. Vítězný Klaebo v něm od začátku trhal soupeře a zatímco v předchozích kolech se závodníci drželi dlouho pohromadě, tentokrát se pole rychle rozdělilo na dvě skupiny.

Tuž figuroval ve druhé a bylo jasné, že případná senzační medaile se mu vzdaluje.

Běžec Tuž dojel ve sprintu na pátém místě. Zlato získal suverénní Klaebo

„Trošku jsem to čekal. Když jsem viděl skiatlon, bylo mi jasné, v jaké je Klaebo formě,“ připomínal triumf norského šampiona. „Bylo mi jasné, že to nenechá náhodě. Že pojede pilu už od startu. Jako zvíře. A jako zvíře vážně jel. Síly mi už nestačily ani na skupinu přede mnou. Ale jsem fakt rád. Myslím, že mám ještě pár olympiád před sebou, tak snad to třeba vylepším.“

Cílem Tuž probíhal osamoceně. Na čtvrtého Fina Lauriho Vuorinena ztrácel sedm sekund, na šestého Nora Erika Valnese měl k dobru naopak 16 sekund.

Český reprezentant si tak mohl dovolit povolit a vychutnávat si potlesk fanoušků, kterých do Val di Fiemme dorazila řada.

„Naprosto skvělé. Tohle jsem nikdy nezažil. Cílovou rovinku jsem si vychutnal, věděl jsem, že na Lauriho, který byl přede mnou, už síly nemám, a Erik za mnou měl taky díru, takže jsem si rovinku mohl užít a mít hezký zážitek,“ povídal.

Těšil se, že sprint oslaví. Prostor má. Ještě ho sice čekají další starty, ten nejbližší ale až v pátek.

„Určitě. Už tady vidím celý tým, který je připravený to oslavit,“ líčil. „Já to taky oslavím. Mám před sebou tři závody, hlavně se těším na týmový sprint s Michalem Novákem, kde můžeme jet o dobrý výsledek. Oslavím to. Ale s mírou, abych byl připravený.“

Už nyní jsou pro něj olympijské hry úspěšné.

