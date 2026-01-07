Na olympiádu se vrátí po 28 letech, tentokrát však ve zcela odlišné roli. „Už jako člen realizačního týmu. Je to pro mě obrovská výzva, moc se na ni těším,“ hlásil po tiskové konferenci, kde hlavní trenér Radim Rulík oznamoval finální nominaci.
Na ní se podílel právě také Šlégr. Jména probírali i s asistenty na dlouhých schůzkách, řešili je ve volném čase i například na turnajích Euro Hockey Tour.
Rulík o nominaci: Chceme navázat na Prahu. Brankáři začínají na stejné čáře
„Věřím, že jsme kluky vybrali správně. Mnozí z nich vyhráli titul mistra světa, ze šampionátu z Prahy je jich v týmu devatenáct. A to je pro nás nesmírně důležitý faktor, najít cestu k vítězství totiž trvá, ale když ji najdete, získáte sebevědomí, co se může přesunout i do dalších turnajů,“ myslí si Šlégr.
Jeho práce vypadala trochu jinak oproti manažerům z konkurenčních reprezentací. V Kanadě, Spojených státech, ale také Švédsku a Finsku se zaměřili výhradně na NHL, přebírali se právě hráči z nejlepší ligy na světě a řešili, které z nich do Milána vezmou a které naopak nechají doma.
Ačkoliv i český štáb se rozhodl neukázat třeba na Davida Jiříčka s Adamem Klapkou, další zapeklitější otázky řešit nemusel, když tedy přehlédneme brankáře.
„Nemusíme se shodnout na každém hráči, ale je důležité, že z toho nakonec vyjde soupiska, se kterou jsme všichni ztotožnění a jdeme do toho společně. Neměli jsme žádnou rozepři, že bychom se u někoho zasekli,“ popsal Šlégr.
PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH
Až na zmíněnou dvojici opomenutých z NHL bral s Rulíkem a spol. zkrátka všechny zdravé, kteří v NHL působí. A taky pak doplnili s hráči z Evropy.
„Ale když se podíváte na sestavu, valná většinu kluků z ní si v NHL zahrála. Vědí, co to obnáší a proč tam jedou. Vybírali jsme především podle charakteru. A my jsme měli výhodu, že jsme je znali z Prahy,“ popsal proces skládání kádru.
Tak trochu Šlégr podstoupil to, co řešil před Naganem tehdejší kouč Ivan Hlinka. Také on nebral dva tucty hráčů z NHL, namíchal je s těmi z Evropy.
Růžička, Moravec, Dopita nebo Kučera jeli do Japonska z české ligy, Špaček nebo Patera zase ze švédské SHL.
„Když jsem si projížděl nominaci a viděl jsem, že je v ní půlka kluků z NHL a půlka z Evropy, hlavou mi to proběhlo. Ale úplně mi to nepřísluší jakkoliv srovnávat, vždycky je to o výsledku na konci,“ pronesl.
Přeci jen se ale o Naganu ještě trochu rozhovořil.
Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu
„Vybavuju si ho, jako by to bylo dneska. Když jsme do Nagana přijeli, zajímalo nás, kde je stadion, kdy bude první trénink a první zápas. Možná jsme měli trochu obrácenou výhodu, že jsme nezískali titul na mistrovství světa, ale naopak udělali ostudu na Světovém poháru,“ pravil
„A báli jsme se další, tak jsme si řekli, že jsme sem přijeli pro medaili a budeme se soustředit jenom na hokej. A ono si to sedlo, byť bez Dominika Haška bychom asi nevyhráli. Ale třeba se nám to povede úplně stejně,“ vyhlížel už turnaj v Miláně.
Do Nagana Češi rozhodně nejeli jako favorité, ovšem teď jsou jejich šance snad ještě menší. Tým složený z velké části z mistrů světa z Prahy si v únoru otestuje, jak si stojí v konkurenci těch nejlepších na světě.