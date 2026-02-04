Spisovatel Ota Pavel v knížce Pohádka o Raškovi napsal o rodinném původu nezapomenutelného olympijského medailisty: „V nevelkém městě Frenštátě uprostřed beskydských hor žil švec Oldřich Raška. Měl za ženu Bedřišku a měl čtyři děti. Dvě holky, Věru a Ladislavu, a dva kluky, Zdeňka a Jirku.“
Jiří, kluk z Beskyd, měl ke sportu blízko už od raného dětství.
Narodil se 4. února 1941 v milovaném Frenštátu pod Radhoštěm, kde pak i žil. Ke sportování ho vedl hlavně táta, který nosil domů kopací míče a učil děti na kole, ale ani maminka nestála stranou a vyrážela s rodinou třeba právě na lyže. Když bylo Jirkovi devět, pan Oldřich podlehl leukemii. Bedřišku to zlomilo, musela se pak starat o rodinu sama.
Když jste s Jiřím mluvili i po mnoha letech, vždy jste mohli při vzpomínkách na Innsbruck pocítit jeho lehké zklamání. To za čtyři roky v Grenoblu už mu místo nikdo vzít nemohl, byl v čele československých skokanů.