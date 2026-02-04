Vyhrožovali mu zrušením oddílu, pak na něj plivali. Raškova zlatá cesta měla dohru



Fotogalerie 13

I po mnoha letech ho lidé poznávali, a to se nemusel ani vyskytovat u skokanského můstku. Výrazné oči, husté vlasy, i když šedivé, a sportovní postava. Byl to prostě jejich Jiří Raška! | foto: Profimedia.cz

Marcela Kašpárková
  12:00
První lyže dostal, když mu byly dva roky. O čtvrt století později získal Jiří Raška premiérovou československou zlatou medaili na zimní olympiádě, a to ve francouzském Grenoblu roku 1968, odkud si dovezl i stříbro. Slavný český lyžař by ve středu oslavil 85. narozeniny.

Spisovatel Ota Pavel v knížce Pohádka o Raškovi napsal o rodinném původu nezapomenutelného olympijského medailisty: „V nevelkém městě Frenštátě uprostřed beskydských hor žil švec Oldřich Raška. Měl za ženu Bedřišku a měl čtyři děti. Dvě holky, Věru a Ladislavu, a dva kluky, Zdeňka a Jirku.“

Jiří, kluk z Beskyd, měl ke sportu blízko už od raného dětství.

Narodil se 4. února 1941 v milovaném Frenštátu pod Radhoštěm, kde pak i žil. Ke sportování ho vedl hlavně táta, který nosil domů kopací míče a učil děti na kole, ale ani maminka nestála stranou a vyrážela s rodinou třeba právě na lyže. Když bylo Jirkovi devět, pan Oldřich podlehl leukemii. Bedřišku to zlomilo, musela se pak starat o rodinu sama.

Když jste s Jiřím mluvili i po mnoha letech, vždy jste mohli při vzpomínkách na Innsbruck pocítit jeho lehké zklamání. To za čtyři roky v Grenoblu už mu místo nikdo vzít nemohl, byl v čele československých skokanů.




