V prodejích lístků jsme i před Kanadou, říká Kejval. Co ubytování pro Ledeckou?

  17:30
Už jen dvacet dva dní zbývá do startu zimních olympijských her v Itálii. „Vrcholí nominace, definitivně ji budeme znát za týden. Finalizujeme olympijský festival v Českých Budějovicích i Český dům v Miláně. Připravujeme výdej oblečení,“ popisuje předseda ČOV Jiří Kejval
Hokejista Jakub Voráček a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval na...

Hokejista Jakub Voráček a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval na tiskové konferenci ke 100 dnům do startu olympijských her v Milánu a Cortině 2026 | foto: ČTK

Milánská Santa Giulia Ice Hockey Arena, v níž se bude konat olympijský hokejový...
Ledová plocha a tribuny v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.
Pohled na olympijskou Santa Giulia Ice Hockey Arenu.
Fanoušci se schází k olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.
Za českou stranu říká, že je vše připraveno.

Věří, že i italští organizátoři během posledních týdnů odvedli spoustu práce.

Například dostavba hlavní hokejové haly v Miláně byla v poslední době velké téma. „Ale o víkendu jsme překročili Rubikon. Proběhl v ní testovací event a v rámci možností byli všichni spokojení. Do budoucna bychom si samozřejmě takovéhle nervy ušetřili, ale myslím, že teď už všechno funguje,“ povídá Kejval.

Hodně se ale mluvilo o tom, že při zátěžovém testu vznikla v ledu díra. Co vy na to?
Při novém ledu běžná situace. Naopak prasklin bylo možná nakonec míň, než se očekávalo. Mluvil jsem s Petrem Břízou, prvním místopředsedou Mezinárodní hokejové federace, a i oni byli s halou spokojení. Ano, některé věci se budou muset ještě dodělat, panuje v ní stále velká prašnost, protože dostavba skončila nedávno, ale zbývají ještě tři neděle. Jsme všichni přesvědčení, že hokejový turnaj proběhne důstojně.

Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

V Cortině se také na poslední chvíli dostavovala lanovka pro fanoušky. Bude v provozu?
Cortina je trochu jiný případ. Jde o středisko, v němž se pravidelně konají mezinárodní závody, na které jezdí ještě víc sportovců než během olympiády. Lanovka průběh závodů nijak neohrozí, jen šlo o to, že organizátoři chtěli podmínky ještě zlepšit a diváky rychleji přepravovat. V Cortině test teprve proběhne. Jsou ale tři varianty.

Jaké?
Buď, že lanovka neprojde a nebude se používat vůbec. V tom případě klání proběhne jako při Světových pohárech. Druhá varianta je, že se jí podaří dokončit, ale pojede v omezené kapacitě. A třetí, že testy dopadnou na výbornou a bude přepravovat v plné kapacitě.

Budete sledovat zimní olympijské hry?

celkem hlasů: 20

Co další sportoviště?
Organizátoři zvolili model trvalé udržitelnosti, což znamená, že se snaží používat areály, kde se závodí běžně. Jiná sportoviště jsou tedy prověřená, olympionici je dobře znají a nemělo by je nic překvapit. Kolegové byli třeba nedávno v Livingu a nevnímali žádný zásadní problém.

Jako to vypadá s olympijskými vesnicemi?
V Miláně je nádherná. Dokončili ji v předstihu, navštívili jsme ji už před dvěma nebo třemi měsíci. S ní panuje absolutní spokojenost, navíc se nám líbí, že se z ní posléze stanou studentské koleje. V Cortině je namísto bývalého letiště obrovská vesnice z kontejnerů. Ta je provizorní. Martin Doktor (šéf výpravy) v ní byl, líbila se mu, ale samozřejmě bude záležet na počasí.

Obstojí v případě pořádného nečasu?
Když bude minus dvacet a foukat vítr, tak to bude výzva. Třeba i kvůli odklízení sněhu. Ale za normálních okolností bude fajn a pokryje všechny požadavky, které sportovci mají. A co se týče dalších vesnic, tak půjde spíš o zvětšené hotely.

Olympijské hry se blíží. Co se honí v hlavách sjezdařek včetně Ledecké?

Spousta českých sportovců bude bydlet ve vlastních apartmánech, s čímž jim pomáháte. Jedná se třeba i o Ester Ledeckou.
U Ester nastala výzva sehnat hotel v Livignu. Je totiž poměrně malé a koná se v něm hodně sportů. Ester je navíc naše velká medailová naděje a nechceme nic ponechat náhodě. Chtěli jsme, aby bydlela co nejblíž sjezdovce a zároveň dostala i potřebné zázemí na voskování a přípravu snowboardu. Nic jednoduchého, navíc nás celkem šokovaly ceny, které se v Livignu mnohonásobně zvedly.

Uspěli jste?
Ano, má vše zajištěné. Navíc do tohoto ubytování by měl po Ester nastoupit ještě tým Evky Adamczykové, u které doufáme, že se o víkendu kvalifikuje. Takže i ona bude mít naprosto optimální podmínky a pro nás to bylo zároveň ekonomičtější.

Ester Ledecká během super-G ve Val d’Isere

Jak to vypadá s prodanými vstupenkami?
Kdybychom měli k dispozici desetkrát tolik vstupenek na hokej, tak je prodáme. Českým fanouškům chci moc poděkovat. Průběžně dostáváme výsledky, jaké národy si kupují nejvíc lístků. Jsme v první desítce – před Kanadou, před Čínou a dalšími velkými státy.

V jakých řádech se tak pohybujeme?
Víme, že fanoušků bude v řádech desítek tisíc. Určitě dorazí i spousta lidí, kteří ani nemají lístek a jen chtějí nasát atmosféru. Jsme přesvědčení, že na místě bude masivní podpora našich fanoušků. Akorát se omlouváme dopředu, že máme jen jeden olympijský dům, a to v Miláně. Není nikterak velký, snad se všichni vejdou.

Jaká lákadla nabízí?
Bude v něm úžasná atmosféra. Dopoledne chceme na dálku sledovat sněhové sporty. Odpoledne fandit rychlobruslařům, krasobruslařům a zároveň oběma hokejovým týmům. Český dům nám otevře šestého února pan prezident Petr Pavel. Někdo se možná ptá, proč jsme nešli přímo do centra. Ale vybírali jsme ho, aby byl co nejblíž sportovcům. Což se podařilo. Doufáme, že ho budou tedy navštěvovat i olympionici a bude s nimi možnost interakce.

Občerstvení v něm bude mix Česka a Itálie?
Pivo bude české, bez něj bychom ani nemohli otevřít. A jídlo italské, tahle kuchyně je vyhlášená, nebudeme chodit s dřívím do lesa.

A co fanoušci, kteří nevyjedou do Itálie, ale hry budou sledovat na olympijském festivalu v Českých Budějovicích?
Ty bych určitě nalákal na největší ledovou plochu, která tady kdy byla. Bude i speciálně nasvícená, což, čekám, bude představovat i hit sociálních sítí. Chceme lidi prostřednictvím her motivovat k pohybu. Celkem si budou moci vyzkoušet 23 zimních sportů jako lyžování, curling, hokej, běh na běžkách, biatlon, plus taky některé letní sporty.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Výsledky

