Lékař Čechů v Miláně: Ruku si podejte, ale pak ji nedávejte do úst. Co stav Sáblíkové?

Robert Rampa
  16:25
Od našeho zpravodaje v Itálii - Lékař české olympijské výpravy Jiří Dostal v sobotu odpoledne detailněji popsal, jak padlo rozhodnutí, že rychlobruslařka Martina Sáblíková nenastoupí v Miláně do závodu na tři kilometry. Zároveň vyloučil momentální hrozbu rozšíření norovirové infekce napříč sportovci.
Lékař výpravy Jiří Dostal hovoří s novináři o zdravotním stavu rychlobruslařky...

Lékař výpravy Jiří Dostal hovoří s novináři o zdravotním stavu rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. | foto: ČTK

Rychlobruslařka Martina Sáblíková a kouč Petr Novák na tréninku, 5. února 2026.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku, 5. února 2026.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková (vpravo) a Nikola Zdráhalová na tréninku, 5....
Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku.
6 fotografií

Jak je na tom Martina Sáblíková?
Od včerejška (pátku) je ve stabilním stavu. Víme, že má pravděpodobně virózu. Dnes ráno jsme se rozhodovali a vzhledem k tomu, že primární tratí pro ni je pět kilometrů, nechtěli jsme riskovat. Odpískali jsme tři kilometry, aby byla za pět dní připravena.

Odkdy je nemocná?
Ode dneška. Včera to bylo takové: možná ano, možná ne. Ale noc rozhodla, ráno bylo jasné, že nemůže jet.

Sáblíková vynechá sobotní závod. Nemůžu skoro dýchat a mám teplotu, vzkázala

Je účast na trati pět kilometrů ohrožena?
To je spekulativní záležitost. Jako každá viróza i tahle může trvat tři dny, sedm dní, čtrnáct dní... Udělali jsme úplně všechno, aby trvala co nejméně. Tedy tři až pět dní. Myslím, že Martina má velkou šanci, že tu pětku bude schopna zajet velmi kvalitně.

Jakou léčbu podstupuje?
Perorální. Máme na olympiádě pravidla, že se nesmí používat injekční preparáty, pokud nejde o život ohrožující stav. Děláme, co můžeme.

Museli jste ji přesvědčovat?
Vždycky jde o rozhodnutí celého týmu. Zvažovali jsme všechny parametry včetně dopadu na psychiku, zdraví a další výkon. Šlo o společné rozhodnutí mě, trenérů a Martiny.

Jak na tom jsou ostatní členové rychlobruslařského týmu?
Už před několika dny jsme zavedli opatření. Někteří sportovci dostali preventivně antivirotika.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková (vpravo) a Nikola Zdráhalová na tréninku, 5. února 2026.

Museli jste Sáblíkovou izolovat?
Martina na pokoji není sama, s Nikolou Zdráhalovou se rozhodly, že budou spolu. Nemělo význam je od sebe oddělovat, jsou partnerky, to je veřejně známá informace. A nemá to vliv na trénink a působení. Musíte taky brát ohled na psychický stav.

A co české hokejistky? Jejich soupeřky z Finska a Švýcarska se některé ocitly v karanténě.
To je jiná záležitost. Norovirová. Řešili jsme to před několika dny, celý tým dostal doporučení, zvedli jsme počet dezinfekcí a její složení, aby odpovídalo noroviru. Covid nás naučil opatrnosti, ale nemáme informaci, že by se to šířilo i k nám. Je potřeba dodat, že i když hokejistky hrály se Švýcarkami, nešlo o nebezpečí. Norovir není infekce přenášená kapénkou, ale z ruky do úst.

Takže řešení je nepodávat si ruce?
Může být. Na druhou stranu stačí si ty ruce umýt ty. Takže moje rada by byla: Podejte si ruce a pak si je nedávejte do úst.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Švédsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 7. 2. 2026:Švédsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 120.00
  • 400.00
USA vs. FinskoHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:USA vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
7. 2. 16:40
  • -
  • 29.60
  • 30.00
Švýcarsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
7. 2. 21:10
  • 30.00
  • 18.00
  • 1.00
Francie vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 8. 2. 2026:Francie vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 16:40
  • 22.80
  • 16.90
  • 1.05
Česko vs. FinskoHokej - Skupina A - 8. 2. 2026:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 21:10
  • 2.10
  • 4.16
  • 2.77
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Venku staveniště, vevnitř dodělávky. Jak vypadá hokejová hala před startem her?

Milánská hokejová arena před startem zimních olympijských her.

Hokejový turnaj žen na zimních olympijských hrách v Miláně se pomalu rozjíždí a téměř stejně jako sportovní výkony zajímá veřejnost stav haly, která se v italském městě stavěla speciálně pro tuto...

Lékař Čechů v Miláně: Ruku si podejte, ale pak ji nedávejte do úst. Co stav Sáblíkové?

Lékař výpravy Jiří Dostal hovoří s novináři o zdravotním stavu rychlobruslařky...

Od našeho zpravodaje v Itálii Lékař české olympijské výpravy Jiří Dostal v sobotu odpoledne detailněji popsal, jak padlo rozhodnutí, že rychlobruslařka Martina Sáblíková nenastoupí v Miláně do závodu na tři kilometry. Zároveň...

7. února 2026  16:25

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

7. února 2026  16:20

1. den ZOH 2026 ONLINE: Curleři slaví první vítězství, Janatová ve skiatlonu sedmá

Sledujeme online
Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v utkání s Koreou.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vzhledem k nemoci nenastoupí do sobotního závodu na 3000 metrů. První den zimních olympijských her tak z českého pohledu přijde o největší hvězdu. Kateřina Janatová...

7. února 2026  13:25,  aktualizováno  16:14

Místo SG-1 Pastrňák. Kruhy na olympiádě baví diváky. Připomínaly známou sci-fi

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Při pátečním zahájení olympijských her procházely výpravy obřími kruhy. A zatímco pořadatelé mířili na symboliku olympijského loga či slunce, část diváků měla jasno. Na sociálních sítích se okamžitě...

7. února 2026  15:36

Přítel jí řekl: Budeš do sedmého místa. A stalo se! Janatová věří, že z ní opadne stres

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová při olympijském skiatlonu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jen co projela cílovou páskou, tváří jí probleskl úsměv. Zatímco ostatní soupeřky okamžitě padaly k zemi, běžkyně na lyžích Kateřina Janatová působila, že má ještě dost sil. „To je taková euforie. Za...

7. února 2026  15:23

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Markéta Davidová se rovná na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

20. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  7. 2. 15:20

Ztráta pro reprezentaci. Zacha se k týmu nepřipojí, v Miláně ho nahradí Chlapík

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Česká hokejová reprezentace zpracovává nemilou zprávu. Útočník Pavel Zacha se stále potýká se zraněním v horní části těla a k týmu v Miláně se definitivně nepřipojí. Do Itálie na olympiádu naopak...

7. února 2026  15:17

Když bezchybná jízda nestačí. Málo jsem riskoval, uznal Zabystřan

Jan Zabystřan v cílovém prostoru olympijského sjezdu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Vlastně neudělal žádnou chybu. Alespoň ne nijak zjevnou, které by si všimli experti u televizních obrazovek, nebo o které by sám věděl. Přesto Jan Zabystřan v prvním medailovém klání olympijských her...

7. února 2026  15:13

Rozhodnuto: Davidová pojede. Biatlonisté nominovali do smíšené štafety

Aktualizujeme
Markéta Davidová trénuje v biatlonovém areálu v Anterselvě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Zkusí to. Sedmadvacet dnů nezávodila, léčila záda, ale v neděli bude na startu největší akce, kterou její sport nabízí. Markéta Davidová vyjede do své třetí olympiády. Nechybí v nominaci do smíšené...

7. února 2026  15:06

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, kdy hrají Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky hrají svůj druhý olympijský turnaj. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Jak se jim daří a na koho ještě narazí? Program ženského turnaje, výsledky,...

5. února 2026  19:23,  aktualizováno  7. 2. 14:39

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

První zlatou medaili ZOH získal ve sjezdu von Allmen. Zabystřan je ve třetí desítce

Švýcar Franjo von Allmen se zlatou medailí z olympijského sjezdu.

První zlatou medaili z letošních zimních olympijských her získal švýcarský lyžař Franjo von Allmen. Ve sjezdu v Bormiu za ním skončili dva domácí závodníci Giovanni Franzoni a Dominik Paris. Na...

7. února 2026  13:06,  aktualizováno  14:34

Běžkyně Janatová obsadila ve skiatlonu 7. místo. Závod ovládly Švédky

Kateřina Janatová skončila v olympijském skiatlonu sedmá.

Česká běžkyně na lyžích Kateřina Janatová doběhla ve skiatlonu na sedmém místě, což je její nejlepší olympijský výsledek v kariéře. V Teseru v údolí Val di Fiemme dominovaly švédské běžkyně, které...

7. února 2026  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.