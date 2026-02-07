Jak je na tom Martina Sáblíková?
Od včerejška (pátku) je ve stabilním stavu. Víme, že má pravděpodobně virózu. Dnes ráno jsme se rozhodovali a vzhledem k tomu, že primární tratí pro ni je pět kilometrů, nechtěli jsme riskovat. Odpískali jsme tři kilometry, aby byla za pět dní připravena.
Odkdy je nemocná?
Ode dneška. Včera to bylo takové: možná ano, možná ne. Ale noc rozhodla, ráno bylo jasné, že nemůže jet.
Sáblíková vynechá sobotní závod. Nemůžu skoro dýchat a mám teplotu, vzkázala
Je účast na trati pět kilometrů ohrožena?
To je spekulativní záležitost. Jako každá viróza i tahle může trvat tři dny, sedm dní, čtrnáct dní... Udělali jsme úplně všechno, aby trvala co nejméně. Tedy tři až pět dní. Myslím, že Martina má velkou šanci, že tu pětku bude schopna zajet velmi kvalitně.
Jakou léčbu podstupuje?
Perorální. Máme na olympiádě pravidla, že se nesmí používat injekční preparáty, pokud nejde o život ohrožující stav. Děláme, co můžeme.
Museli jste ji přesvědčovat?
Vždycky jde o rozhodnutí celého týmu. Zvažovali jsme všechny parametry včetně dopadu na psychiku, zdraví a další výkon. Šlo o společné rozhodnutí mě, trenérů a Martiny.
Jak na tom jsou ostatní členové rychlobruslařského týmu?
Už před několika dny jsme zavedli opatření. Někteří sportovci dostali preventivně antivirotika.
Museli jste Sáblíkovou izolovat?
Martina na pokoji není sama, s Nikolou Zdráhalovou se rozhodly, že budou spolu. Nemělo význam je od sebe oddělovat, jsou partnerky, to je veřejně známá informace. A nemá to vliv na trénink a působení. Musíte taky brát ohled na psychický stav.
A co české hokejistky? Jejich soupeřky z Finska a Švýcarska se některé ocitly v karanténě.
To je jiná záležitost. Norovirová. Řešili jsme to před několika dny, celý tým dostal doporučení, zvedli jsme počet dezinfekcí a její složení, aby odpovídalo noroviru. Covid nás naučil opatrnosti, ale nemáme informaci, že by se to šířilo i k nám. Je potřeba dodat, že i když hokejistky hrály se Švýcarkami, nešlo o nebezpečí. Norovir není infekce přenášená kapénkou, ale z ruky do úst.
Takže řešení je nepodávat si ruce?
Může být. Na druhou stranu stačí si ty ruce umýt ty. Takže moje rada by byla: Podejte si ruce a pak si je nedávejte do úst.