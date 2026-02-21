Jeď, nenech si to vzít, křičela Soukalová na Voborníkovou. Pak říkala: Jsem naměkko

Tomáš Macek
  19:45
Od našeho zpravodaje v Itálii - V Soči 2014 byla první a až do této soboty i poslední českou olympijskou medailistkou z hromadného závodu biatlonistek. Ale už to neplatí. „A já jsem tu z toho úplně naměkko. Mám slzy v očích, omlouvám se. Je to bomba. Hrozně moc to Terce přeju,“ říkala Gabriela Soukalová poté, co u trati mocně povzbuzovala v cestě za bronzem Terezu Voborníkovou.
Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je na hrách v Itálii v roli expertky...

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je na hrách v Itálii v roli expertky České televize. | foto: ČTK

Dojatá Tereza Voborníková na stupních vítězek po hromadném závodě na ZOH 2026.
Biatlonistka Tereza Voborníková s bronzovou olympijskou medailí za závod s...
Nejlepší biatlonistky hromadného závodu: zleva stříbrná Julia Simonová, zlatá...
Nejlepší biatlonistky hromadného závodu si dělají selfie: zleva stříbrná Julia...
22 fotografií

Povězte, jak emotivně jste celé poslední kolo prožívala?
Bála jsem se o Terku, jak jinak. Viděla jsem, koho má za sebou. Matně jsem si vybavovala statistiky běžeckých časů za posledních x dní, které mám teď dost dobře načtené. A říkala jsem si, že nevěřím, že Magnussonová by ji mohla zezadu atakovat. Terka se mi evidentně jevila na lyžích líp než ona. Celou dobu jsem jen propočítávala průběžnou ztrátu, kolik za ní zaostává Simonová. Protože té jsem se bála nejvíc. Ale nakonec se jako nejsilnější ukázala Michelonová.

A Simonová se přehnala kolem Voborníkové na posledních 200 metrech.
Samozřejmě jsem do posledních metrů doufala, že se to nestane. Stála jsem na pozici 400 metrů před cílem. Když se tam Terka vynořila na druhém místě, pomyslela jsem si: To ještě zvládne. Měla na Simonovou náskok asi patnácti metrů. Věřila jsem: To musí dát. Ale bohužel, potom ta agrese a energie Simonové byla natolik výrazná, že bylo těžké jít s ní do finiše. Vždyť ona je jedna z nejlepších finišmanek.

Voborníková: Pořád jsem se ohlížela. Pak jsem si řekla: Vykašli se na to a zkus to!

Křičela jste něco na Voborníkovou, když kolem nás projížděla?
Strašně. Já už totálně ztrácím hlas, bolí mě v krku. Už ani nevím, co jsem křičela. Mám to nahrané, protože můj Miloš byl sice jak na trní, ale já mu řekla: Teď se píše historie, musíš to natáčet. Řvala jsem na Terku, ať jede, ať si medaili nenechá vzít. Taková šance se nemusí opakovat.

A teď ji opravdu má. Bronzovou, ale s obrovskou hodnotou, že?
Rozhodně. Ono je ve finále úplně jedno, jaká ta medaile je. Podle mě je pro Terku obrovskou satisfakcí, protože pro celý český tým bylo náročné soustředit se na výkon v situaci, která tu nastala na začátku olympiády (nejistota kolem Markéty Davidové). Nakonec ale má tenhle příběh šťastný konec, který si český biatlon zaslouží. A já jsem strašně ráda, že jsem dnes mohla být u toho.

Sama jste zažila, že jste se v jeden moment stala v Česku velkou hvězdou. Tohle je zas průlomový moment pro Terezu.
No, musela jsem se teď zhluboka nadechnout, když jsem si na to vzpomněla. Dostanete se do povědomí lidí, kteří biatlon až tak moc nesledují. To se stává všem olympijským medailistům.

Šťastná Tereza Voborníková je třetí v cíli závodu s hromadným startem. (21. února 2026)

Co ji tedy podle vás čeká a jak se s tím vypořádá?
Bude pod drobnohledem širší veřejnosti. Je s tím spojených spousta věcí, které bych hrozně nerada předbíhala. Doufám, že ji to nezmění jako osobu, protože Terezku vnímám jako čistou a hrozně fajn bytost, která ale potřebuje, aby si během toho velkého vzruchu a shonu, co teď nastane kolem ní, zachovala vnitřní klid. Ten je nezbytný nejen pro životní balanc, ale i k tomu, aby si mohla v biatlonovém životě nastavovat další mety.

Působí povahou tak trochu jako perfekcionistka, třeba při prevenci proti různým nemocem. Vnímáte ji stejně?
Že dbá na detaily, je určitě dobře. Já Terku zase tak dobře neznám, protože jsme se generačně minuly. Občas se ale o ní něco dozvídám od lidí z týmu. Vykládají, že to má v sobě nastavené dobře. Je profesionálka každým coulem. Pokud je člověk dlouhodobě opravdu až takhle důsledný, osud mu to v dobrém vrátí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

20. února 2026  15:02,  aktualizováno  21. 2. 18:29

Voborníková: Pořád jsem se ohlížela. Pak jsem si řekla: Vykašli se na to a zkus to!

Dojatá Tereza Voborníková na stupních vítězek po hromadném závodě na ZOH 2026.

Od našeho zpravodaje v Itálii Pózovala na stupních vítězů s bronzovou medailí a vedle ní zlatá Océane Michelonová. Tereza Voborníková se k ní naklonila a povídá: „Vzpomínáš, jak jsme takhle stály spolu před čtyřmi lety?“ Dojatá...

21. února 2026  18:25

Čtrnácté místo na závěr. Jílek v hromadném závodě na nejlepší nestačil

Aktualizujeme
Metoděj Jílek při závodu mužů v rychlobruslení. (21. února 2026)

Český rychlobruslař Metoděj Jílek zakončil olympijské hry v Miláně, na nichž získal zlato a stříbro, čtrnáctým místem v závodě s hromadným startem. Zvítězil čtyřicetiletý Nizozemec Jorrit Bergsma,...

21. února 2026  15:59,  aktualizováno  17:29

15. den ZOH 2026 ONLINE: Voborníková vybojovala bronz! Jílek čtrnáctý

Sledujeme online
Nejlepší biatlonistky hromadného závodu si dělají selfie: zleva stříbrná Julia...

Česká výprava slaví zisk pátého cenného kovu na zimních olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo, postarala se o něj biatlonistka Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem, v němž vybojovala...

21. února 2026  15:28,  aktualizováno  17:19

Od úspěšného Soči k senzaci Voborníkové. Když čeští biatlonisté září na hrách

Slzy štěstí bronzové medailistky Terezy Voborníková. (21. února 2026)

V posledním biatlonovém klání na olympijských hrách v Itálii vybojovala bronzovou medaili! A už při přejetí finišové lajny začala plakat. „Vůbec tomu nemůžu uvěřit,“ slzela Tereza Voborníková po...

21. února 2026  16:55

Helmy jako umělecká díla. Skeletonisté, které na závodní dráze nepřehlédnete

Lesklé barvy, národní symboly i osobní vzkazy. Skeletonové helmy nejsou jen...

Lesklé barvy, národní symboly i osobní vzkazy. Skeletonové helmy nejsou jen povinnou výstrojí, ale výrazným podpisem jezdců, který často přitáhne pozornost víc než samotná jízda. Prohlédněte si výběr...

21. února 2026

Možná si dodělám vysokou, říká zlatá Zuzana Maděrová. Na svahu ji mnozí nepoznali

Dětské závody v obřím slalomu na snowboardu organizuje pod Ještědem klub SNB...

Že sjíždí svah libereckého Ještědu zrovna zlatá olympionička, mnozí netuší, protože Zuzana Maděrová výjimečně vyměnila snowboard za lyže. Navíc není na víkendových závodech v obřím slalomu v roli...

21. února 2026  15:50

Biatlonová senzace! Voborníková slaví bronz v závodě s hromadným startem

Biatlonistka Tereza Voborníková s bronzovou olympijskou medailí za závod s...

Velké překvapení se zrodilo v posledním biatlonovém klání na olympijských hrách v Itálii. V závodě žen s hromadným startem, královské disciplíně, vybojovala Tereza Voborníková bronz! Po první střelbě...

21. února 2026  15:41

Akrobatičtí skokani z USA vyhráli olympijské týmové zlato, Čína byla až třetí

Vítězný americký tým závodu v akrobatických skocích ve složení Christopher...

Olympijskou soutěž smíšených týmů v akrobatických skocích na lyžích vyhráli opět Američané. Kaila Kuhnová, Connor Curran a Christopher Lillis zvítězili před Švýcary a Číňany, kteří superfinále...

21. února 2026  15:25

Biatlon na ZOH 2026: Bronz Voborníkové a další výsledky českých biatlonistů

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají za sebou všechny biatlonové závody. A v tom posledním přišla naprosto senzační medaile pro český výběr. Tereza Voborníková si doběhla pro...

20. února 2026  15:10,  aktualizováno  21. 2. 15:11

Olympijské zlato ve štafetě skialpinistů mají mistři světa Harropová, Anselmet

Francouzská dvojice Emily Harropová a Thibault Anselmet slaví triumf ve smíšené...

Smíšenou štafetu skialpinistů při premiéře na olympijských hrách vyhráli v Bormiu dvojnásobní mistři světa Emily Harropová a Thibault Anselmet z Francie. Stříbro získala vítězka čtvrtečního sprintu...

21. února 2026  15:11

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...

21. února 2026  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.