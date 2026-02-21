Jeď, nenech si to vzít, křičela Soukalová na Voborníkovou. Pak říkala: Jsem naměkko

Povězte, jak emotivně jste celé poslední kolo prožívala?
Bála jsem se o Terku, jak jinak. Viděla jsem, koho má za sebou. Matně jsem si vybavovala statistiky běžeckých časů za posledních x dní, které mám teď dost dobře načtené. A říkala jsem si, že nevěřím, že Magnussonová by ji mohla zezadu atakovat. Terka se mi evidentně jevila na lyžích líp než ona. Celou dobu jsem jen propočítávala průběžnou ztrátu, kolik za ní zaostává Simonová. Protože té jsem se bála nejvíc. Ale nakonec se jako nejsilnější ukázala Michelonová.
A Simonová se přehnala kolem Voborníkové na posledních 200 metrech.
Samozřejmě jsem do posledních metrů doufala, že se to nestane. Stála jsem na pozici 400 metrů před cílem. Když se tam Terka vynořila na druhém místě, pomyslela jsem si: To ještě zvládne. Měla na Simonovou náskok asi patnácti metrů. Věřila jsem: To musí dát. Ale bohužel, potom ta agrese a energie Simonové byla natolik výrazná, že bylo těžké jít s ní do finiše. Vždyť ona je jedna z nejlepších finišmanek.
Voborníková: Pořád jsem se ohlížela. Pak jsem si řekla: Vykašli se na to a zkus to!
Křičela jste něco na Voborníkovou, když kolem nás projížděla?
Strašně. Já už totálně ztrácím hlas, bolí mě v krku. Už ani nevím, co jsem křičela. Mám to nahrané, protože můj Miloš byl sice jak na trní, ale já mu řekla: Teď se píše historie, musíš to natáčet. Řvala jsem na Terku, ať jede, ať si medaili nenechá vzít. Taková šance se nemusí opakovat.
A teď ji opravdu má. Bronzovou, ale s obrovskou hodnotou, že?
Rozhodně. Ono je ve finále úplně jedno, jaká ta medaile je. Podle mě je pro Terku obrovskou satisfakcí, protože pro celý český tým bylo náročné soustředit se na výkon v situaci, která tu nastala na začátku olympiády (nejistota kolem Markéty Davidové). Nakonec ale má tenhle příběh šťastný konec, který si český biatlon zaslouží. A já jsem strašně ráda, že jsem dnes mohla být u toho.
Sama jste zažila, že jste se v jeden moment stala v Česku velkou hvězdou. Tohle je zas průlomový moment pro Terezu.
No, musela jsem se teď zhluboka nadechnout, když jsem si na to vzpomněla. Dostanete se do povědomí lidí, kteří biatlon až tak moc nesledují. To se stává všem olympijským medailistům.
Co ji tedy podle vás čeká a jak se s tím vypořádá?
Bude pod drobnohledem širší veřejnosti. Je s tím spojených spousta věcí, které bych hrozně nerada předbíhala. Doufám, že ji to nezmění jako osobu, protože Terezku vnímám jako čistou a hrozně fajn bytost, která ale potřebuje, aby si během toho velkého vzruchu a shonu, co teď nastane kolem ní, zachovala vnitřní klid. Ten je nezbytný nejen pro životní balanc, ale i k tomu, aby si mohla v biatlonovém životě nastavovat další mety.
Působí povahou tak trochu jako perfekcionistka, třeba při prevenci proti různým nemocem. Vnímáte ji stejně?
Že dbá na detaily, je určitě dobře. Já Terku zase tak dobře neznám, protože jsme se generačně minuly. Občas se ale o ní něco dozvídám od lidí z týmu. Vykládají, že to má v sobě nastavené dobře. Je profesionálka každým coulem. Pokud je člověk dlouhodobě opravdu až takhle důsledný, osud mu to v dobrém vrátí.