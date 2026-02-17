Dávný příběh připomínáme k příležitosti olympijských her v Itálii, na první dobrou v netradiční hokejové zemi. Přesto svého času do Itálie odešla taková jména jako Fin Jari Kurri, Švéd Kent Nilsson nebo Kanaďan Ron Chipperfield.
A Jágr.
„Všichni se ptali, jaký asi bude. Tenkrát si to nikdo neuměl představit, musel jsem vysvětlovat, co to je za hráče: ‚Kluci! To je bestie, to není normální hráč.‘ A měl jsem pravdu. Jágr přijel a každý z něho byl paf,“ vybaví si 63letý Martin Pavlů pro iDNES Premium.
Kdo? Jágrův tehdejší spoluhráč z Bolzana. Pavlů se narodil v Česku, ale jeho tatínek utekl před komunisty a rodinu vzal s sebou. V Jižním Tyrolsku nakonec zůstali celý život a v Bolzanu se oba stali hokejovými legendami. Beze srandy.
Detaily Jágrova nevšedního angažmá přidává i Luca Tommasini, současný zaměstnanec klubu.
Jo, Itálie tenkrát platila dobře. A je normální, že takový hráč dostane hodně peněz. Když je dobrej, tak je dobrej ne? My jsme nemohli žárlit.