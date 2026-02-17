Jen jsme se dívali... Jak Jágr v Itálii okouzlil i spoluhráče: I my bychom mu zaplatili!

Jaromír Jágr v dresu Bolzana v roce 1994.

Robert Rampa
Od našeho zpravodaje v Itálii - Rok 1994 se chýlil ke konci. NHL stála, protože hokejisté stávkovali. A Jaromír Jágr, jeden z nejlepších hráčů planety, nastupoval krátce po dvou Stanley Cupech doma za Kladno. Než přišel nečekaný telefonát. Cože, Itálie? Bolzano? Tak jo! Před 32 lety kanadský manažer zařídil Jágrovi exotické angažmá. A tehdy 22letý obdivovaný vlasáč si z něj po pár zápasech odvezl titul.

Dávný příběh připomínáme k příležitosti olympijských her v Itálii, na první dobrou v netradiční hokejové zemi. Přesto svého času do Itálie odešla taková jména jako Fin Jari Kurri, Švéd Kent Nilsson nebo Kanaďan Ron Chipperfield.

A Jágr.

„Všichni se ptali, jaký asi bude. Tenkrát si to nikdo neuměl představit, musel jsem vysvětlovat, co to je za hráče: ‚Kluci! To je bestie, to není normální hráč.‘ A měl jsem pravdu. Jágr přijel a každý z něho byl paf,“ vybaví si 63letý Martin Pavlů pro iDNES Premium.

Kdo? Jágrův tehdejší spoluhráč z Bolzana. Pavlů se narodil v Česku, ale jeho tatínek utekl před komunisty a rodinu vzal s sebou. V Jižním Tyrolsku nakonec zůstali celý život a v Bolzanu se oba stali hokejovými legendami. Beze srandy.

Detaily Jágrova nevšedního angažmá přidává i Luca Tommasini, současný zaměstnanec klubu.

Jo, Itálie tenkrát platila dobře. A je normální, že takový hráč dostane hodně peněz. Když je dobrej, tak je dobrej ne? My jsme nemohli žárlit.

Martin Pavlůo Jágrovi

Lékař biatlonistů promluvil o Davidové: Na její účasti na hrách se shodlo konzilium

Markéta Davidová a její běžecké trápení ve sprintu biatlonistek.

V neděli ještě vedení českého biatlonového týmu tvrdilo, že týmový lékař Libor Vítek se ke stavu Markéty Davidové nebude vyjadřovat. V pondělí večer však vydal tým jeho prohlášení.

16. února 2026  20:15

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

16. února 2026  20:09

