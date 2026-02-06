Zabystřan byl na olympiádě v osekaném tréninku na sjezd šestý nejlepší

Český specialista na rychlostní disciplíny Zabystřan, jenž má v této sezoně výrazně lepší výsledky v superobřím slalomu, stejně jako v prvních dvou trénincích zajel výborně úvodní pasáž a v dalších úsecích ztrácel. Šestým místem završil přípravu na sobotní závod, v prvním tréninku obsadil 30. místo, ve druhém byl o deset příček výš.
Závěrečný trénink vynechali mimo jiné vítězové úvodních dvou tréninkových dnů Ryan Cochran-Siegle z USA a Ital Mattia Casse. Druhým místem si naopak spravil chuť Rakušan Daniel Hemetsberger, jenž měl ve čtvrtek ošklivý pád, při němž mu odletěla helma a zranil se v obličeji. Za Crawfordem zaostal o 1,68 sekundy, třetí Američan River Radamus ztratil 2,27.