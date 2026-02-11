Zabystřan už na letošní olympiádě absolvoval dva závody, ani jeden se mu však příliš nepodařil. Ve sjezdu skončil 24., v týmové kombinaci společně s Markem Müllerem obsadili poslední 20. místo. „Lehké zklamání ve mně je,“ vyprávěl v sobotu po sjezdu v Bormiu.
ONLINE: Super-G na olympiádě
Výkony Zabystřana a jeho soupeřů můžete sledovat v podrobné reportáži.
„Jízda byla fajn, což je pro mě před super-G hlavní, ale samozřejmě jsem doufal, že s takovou jízdou bych mohl být do patnáctky. Když jsem ale viděl, že jsem v cíli dvacátý, lehké zklamání to bylo,“ komentoval Zabystřan, který se po odjetí všech závodníků ještě o čtyři příčky sesunul.
V super-G by rád předvedl lepší výsledek.
Ve své nejsilnější disciplíně už zvládl i triumfovat, když si v prosinci senzačně podmanil závod Světového poháru. Stal se první českým závodníkem, kterému se to povedlo. Na olympijských hrách zatím žádný z českých mužů nedosáhl na medaili.
„Letos jsem sjezd superobřímu slalomu i trochu obětoval. Jezdím co nejčistěji, což pro sjezd není ideální, ale o to lepší je to pro superobří slalom,“ vzkázal Zabystřan.
Zdali se mu jeho taktika vyplatí, sledujte v podrobné reportáži.