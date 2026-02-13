„Jan Rutta utrpěl zranění v horní části těla. Aktuálně je v péči fyzioterapeutů a lékaře národního týmu. Do dnešního zápasu proti Francii nenastoupí,“ vzkázal generální manažer Jiří Šlégr v pátek po obědě.
Rutta v zápase s Kanadou odehrál necelých deset minut, vynechal celou třetí třetinu.
Odstoupil ve druhé třetině po sekvenci, kdy se ho snažil cuknutím hlavy vyprovokovat nejdřív Brad Marchand, později za českou brankou schytal úder holí, kterou MacKinnon držel v obou rukách.
Rozhodčí zákrok ale nepotrestali.
Místo Rutty ve zbytku duelu zaskočil do té doby sedmý bek Tomáš Kundrátek. „Pro něj to muselo být těžké, v první třetině měl jen jedno střídání. A on najednou musel skočit do takového zápasu a tempa v uvozovkách zmrzlý. Kundrc se toho zhostil parádně. Snad bude Ruťák v pořádku,“ přál si hned po zápase obránce Radim Šimek.
Proti Francii můžou čeští hokejisté nasadit i dosavadního náhradníka Jiřího Ticháčka, Kundrátek se pravděpodobně posune do hlavní šestky.
Proti Francii by se trenéři mohli uchýlit i k dalším změnám. Chytat zřejmě nebude Lukáš Dostál, ale někdo z dvojice Dan Vladař a Karel Vejmelka. Odpočinout by si mohl také útočník David Tomášek, na jeho místo se nabízejí Filip Chlapík a Jakub Flek.