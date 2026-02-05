Led se ještě lepí na boty. Voráček si zabruslil, na festival zve hlavně děti

Všechno je připravené. Čtvrteční dopoledne na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích patří ladění posledních detailů. Většina sportovišť už je nachystaná. „Je to velké, hodně prostoru na využití. Pro děti je skvělé, kolik si toho tady mohou vyzkoušet,“ chválí ambasador akce a bývalý špičkový hokejista Jakub Voráček. Ve čtvrtek je v plánu slavnostní zahájení, v pátek se otevřou všechna sportoviště.
Jakub Voráček na olympijském festivalu (5. února 2026).

Jakub Voráček na olympijském festivalu (5. února 2026).

V teniskách se procházel pod čerstvém ledě. „Ještě se to lepí na boty. Ale to je asi dobře,“ glosuje Jakub Voráček. Ambasador Olympijského festivalu ve středu v podvečer dorazil do Českých Budějovic a na výstavišti si prohlédl zářivě nasvícený areál.

Jeho pohoda, stále se vracející úsměv a klid jakoby zpomalovaly čas v přece jen napjatějších posledních přípravách velkolepé akce za desítky milionů korun.

Voráčkův úkol po příjezdu byl prostý – zabruslit led před samotným zahájením. „To jsem nikdy nedělal,“ vtipkoval.

Záhy ale vysvětlil, jaké jsou vlastnosti čerstvě vyžehlené ledové plochy. „Když je led nový, tak bývá měkký a je to znát. Rolba tam nebyla tolikrát, zkrátka to poznáte. Musí se to ohrát. I proto se konají v hale zápasy před startem turnaje,“ naznačuje.

Olympijský festival ohrozí jen teploty nad dvacet stupňů, tvrdí jeho technický ředitel

Bývalý útočník reprezentace i týmů NHL zůstane v Budějovicích na čtvrteční slavnostní zahájení. V 16 hodin se otevře areál, následně se bude fandit hokejistkám proti USA. Poté zahrají Chinaski.

Voráček se v pátek dopoledne přesune do severní Itálie. „Nevím, jestli se dostanu na slavnostní zahájení, uvidíme,“ tvrdí.

Jako hráč s více než tisícovkou duelů v NHL se podíval na olympiádu naposledy před 12 lety v Soči. To byl klíčovým členem české ofenzivy. Nyní se chystá na jinou roli, bude znovu také televizním komentátorem. Nicméně sloveso „chystá“ vlastně ani není na místě.

„Vůbec, ani trochu se nepřipravuji. Nechci ani vědět, o čem se budeme bavit. To by mi sebralo spontánní reakce,“ líčí.

„Snad nebude průšvih s halou“

Kdo se opravdu připravuje, to jsou čeští hokejisté. Evropská část týmu už společně trénuje, hráči ze zámoří se přidají postupně. „V NHL na olympiádu fakt není čas. Pomyslíte na to pořádně až v letadle, když letíte na hry. Hrajete tři zápase za čtyři dny. Když vidíte pět kruhů, dýchá to na vás jinak. Ale samotný turnaj je o kvalitě, a ta bude nejvyšší možná,“ přemítá.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Některá sportoviště se dostavovala na poslední chvíli, což mohou pocítit i sportovci. A právě nejlepších možných podmínek se jim nemusí dostávat.

„Dokončování bývají natěsno. Snad nebude žádný průšvih s hokejovou halou. Může být problém s kabinami a s dostupností komfortu pro hráče. Byla by to velká škoda, protože hokejový turnaj bude jeden z nejsledovanějších akcí na světě,“ upozorňuje.

Voráček sám na podmínky nikdy tak náročný nebyl. „Mně to bylo jedno. Já se moc nerozcvičoval. Dal jsem si kafe, zahrál fotbal, pustil si písničky a buď to šlo, nebo nešlo. Přístup jsem měl jiný než ostatní,“ komentuje.

Bývalý reprezentant se těší i na atmosféru mimo hokejový turnaj. „Bude to pro mě jiná olympiáda než před dvanácti lety. Zažiji víc interakcí s fanoušky, nahlédnu víc do organizace,“ těší se.

2. února 2026
Vstoupit do diskuse
