„Z komentování na olympiádě mám respekt. Všichni budou očekávat to samé, co v Praze, ale to už nezopakuješ...“ poví Voráček.
Proč ne?
Protože se hrálo doma a získali jsme titul. Já se na úspěchu svezl. Musím najít balanc, protože turnaj bude jiný a nemůžu dělat a říkat stejné věci jako před dvěma lety. Abych tam hulákal při gólu na 2:6? To nejde. Přijde mi, že lidi očekávají show, ale já nedělal show ani v Praze. Ono to vyplynulo. Myslím, že to zopakovat nejde, všechno se oposlouchá.
Nebudu mít strach mluvit, ale nečekejte, že budu kluky shazovat. Chci přenášet pozitivní náladu.