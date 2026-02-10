Popularitu neřeším, chci dát lidem zážitek. Voráček o hláškách i českých šancích

Jakub Voráček na olympijském festivalu (5. února 2026) | foto: Dan Kubát, Olympijský tým

Robert Rampa
Od našeho zpravodaje v Itálii - Na hokejovém šampionátu 2024 se Jakub Voráček předvedl jako nezapomenutelný televizní hlas. Hlášku „Roberte, už můžu?“, kdy se spolukomentátora ČT Roberta Záruby předčasně ptal, jestli už smí slavit postup Česka do semifinále turnaje, mu lidé připomínají doteď. Proč ale Prahu v Miláně nemůže zopakovat? Vysvětluje i důvod, proč se jednoznačně zastává trenéra Radima Rulíka a celého jeho týmu.

„Z komentování na olympiádě mám respekt. Všichni budou očekávat to samé, co v Praze, ale to už nezopakuješ...“ poví Voráček.

Proč ne?
Protože se hrálo doma a získali jsme titul. Já se na úspěchu svezl. Musím najít balanc, protože turnaj bude jiný a nemůžu dělat a říkat stejné věci jako před dvěma lety. Abych tam hulákal při gólu na 2:6? To nejde. Přijde mi, že lidi očekávají show, ale já nedělal show ani v Praze. Ono to vyplynulo. Myslím, že to zopakovat nejde, všechno se oposlouchá.

Nebudu mít strach mluvit, ale nečekejte, že budu kluky shazovat. Chci přenášet pozitivní náladu.

