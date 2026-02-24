Řítil se v převráceném stroji. Bobista po hrozivé havárii na ZOH opustil nemocnici


  21:40
Rakouský bobista Jakob Mandlbauer byl tři dny po těžké nehodě v olympijském závodě čtyřbobů propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Sedmadvacetiletý pilot byl od neděle v Salcburku v péči specialistů na poranění páteře. Podle vyjádření rakouského olympijského výboru tam byl přepraven letecky z Trevisa, kde strávil na klinice první noc po havárii.

Rakouský čtyřbob vedený Jakobem Mandlbauerem po převrácení ve druhé jízdě na trati v Cortině. Posádka se z ledového koryta dostala sama, pilota museli ošetřit a následně převézt do nemocnice. | foto: ČTK

„Bolesti stále ještě mám, ale je to den ode dne lepší. Jsem rád, že jsem už doma,“ sdělil Mandlbauer. V nejbližších dnech začne s rehabilitací. „Jsme optimističtí, že s pomocí fyzioterapie se podaří vše zase vrátit k normálu. Je mi jasné, že to nebude ze dne na den,“ doplnil bobista.

Rakouský čtyřbob se v Cortině převrátil. Pilot skončil v nemocnici

Mandlbauer měl těžkou nehodu v druhé jízdě olympijského závodu v Cortině d’Ampezzo. V deváté zatáčce převrátil po jezdecké chybě stroj na levý bok a takto dojel do cíle. Zatímco zbylí tři členové posádky z bobu vylezli, pilot zůstal ležet a byl zhruba 15 minut ošetřován. Následně ho zdravotníci odnesli na nosítkách. Po havárii byl schopen mluvit a hýbat pažemi, trupem a hlavou, stěžoval si na bolesti krku.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma

Šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Přesně před čtyřmi roky začala válka na Ukrajině, Rusko na sousední zemi zaútočilo mezi olympijskými a paralympijskými hrami. Za deset dní začíná paralympiáda v Itálii a Mezinárodní výbor nedávno...

24. února 2026  17:50

Češi brali víc než Američané nebo Norové. Kolik vydělali medailisté na olympiádě?

Běžec na lyžích Johannes Klaebo si z Milána a Cortiny odvezl šest zlatých...

Pro fanoušky je na konci olympijských her nejdůležitější počet medailí. Samotní sportovci pak za každý kov dostávají od národních asociací finanční prémie, které se různí. Které státy svým sportovcům...

24. února 2026  17:15

Biatlonista Giacomel podstoupil operaci srdce, na olympiádě ho zastavila arytmie

Tommaso Giacomel střílí během hromadného olympijského závodu v Anterselvě.

Italský biatlonista Tommaso Giacomel podstoupil po olympijských hrách menší operaci srdce. Stříbrný medailista ze smíšené štafety kvůli zdravotní indispozici nedokončil v pátek v Anterselvě závěrečný...

24. února 2026  16:12

Paralympionici chtějí medaili, sází na hokejový tým i mladou lyžařku

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

V neděli skončily olympijské hry, už za deset dní začnou v Itálii ty paralympijské. Český tým na ně vyrazí v rekordním počtu, do Milána, Cortiny a Val di Fiemme se chystá celkem 24 sportovců....

24. února 2026  14:30

Sakamotová se rozloučila. Nebo ne? Praha ji vábí ke zlatému sbohem

Kaori Sakamotová při choroeografické sekvenci ve své volné jízdě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Ta otázka pochopitelně padla: „Kaori, a co krasobruslařské mistrovství světa v Praze? Nerozloučíte se až tam? A se zlatem?“ Odpověď nebyla rezolutní. Spíše neutrální: „To teď raději nebudu...

24. února 2026  13:42

Berte mě, ještě nejsem tak starý. Durant si říká o páté olympijské zlato

Kevin Durant (vpravo) a LeBron James oslavují americkou výhru.

Americký basketbalista Kevin Durant chce i v roce 2028 hrát na olympijských hrách. Turnaj v Los Angeles se přitom bude konat krátce před jeho 40. narozeninami. Čtyřnásobný nejlepší střelec NBA by...

24. února 2026  10:47

Vrcholy italských olympijských her očima reportérů iDNES.cz: Příběhy z ledu a sněhu

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našich zpravodajů v Itálii Od začátku olympijských her až do jejich ukončení pokrývali reportéři iDNES.cz sportovní i nesportovní události přímo z místa dění. V Cortině, v Miláně, ale i v Livignu a na spoustě dalších míst. A...

24. února 2026  7:27

Jaké budou zimní hry 2030. S ledolezením v programu a Jílkem v Nizozemsku?

Premium
Milán a Cortina předaly (zimní) olympijskou štafetu Francouzským Alpám.

Zatímco letošní zimní olympiáda v Itálii byla rozprostřená po celém severu země, připravte se, že ta příští v Nice a Francouzských Alpách bude v únoru 2030 ještě roztříštěnější. Jestliže v Itálii se...

24. února 2026

Americké hokejistky odmítly pozvání do Bílého domu. Upřednostnily jiné akce

Hokejistky USA v dramatickém prodloužení porazily Kanaďanky 2:1 a získávají...

Americké hokejistky po vítězství na olympijském turnaji odmítly pozvání prezidenta Donalda Trumpa, aby byly přítomny jeho úternímu projevu o stavu unie ve Washingtonu. Americký hokejový svaz uvedl,...

23. února 2026  23:27

Na jaře řešila: Budu vůbec chodit? Italská tygřice a jeden z největších comebacků her

Italka Federica Brignoneová se dvěma zlatými olympijskými medailemi

Když po nedělním konci olympijských her dostala otázku, aby se za uplynulými dvěma týdny ohlédla, jen kroutila hlavou: „Stále mi připadají bláznivé.“ Před deseti měsíci italská alpská lyžařka...

23. února 2026  18:01

Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Prozradila, kdo ji zachránil

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu. Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v...

23. února 2026  17:27

Oproti Pekingu dvojnásobek. Češi na olympijské hry vsadili přes dvě miliardy

Mitch Marner překonává Lukáše Dostála a posouvá Kanadu do semifinále.

České sázkové kanceláře přijaly na letošní zimní olympijské hry v Itálii sázky za asi 2,1 miliardy korun. To je zhruba dvojnásobek toho, za kolik si lidé vsadili na minulé zimní hry v Pekingu.

23. února 2026  15:10,  aktualizováno  15:33

