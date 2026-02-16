POHLED: 88 jako 68. Strasti českých hvězd NHL v rolích reprezentačních spasitelů

Bilance 1+2 po třech utkáních není nějak prachbídná. Jeho výkony ale víc charakterizují neproměněné šance, křeč, ztráty kotouče, nepochopené zadovky mířící kamsi do prázdna nebo rovnou k soupeři. A zklamání v unavené tváři.
Křičící rozdíl mezi vzletným očekáváním veřejnosti a šedivě neveselou skutečností mi připomíná dřívější reprezentační soužení Jaromíra Jágra, jiného skvělého pravého křídla a význačné figury sportovních dějin.
Ideálním pobočníkem pro Jágra byl Martin Straka. Vysílač „Pasta“ k sobě rovněž potřebuje přijímač, který je naladěný na shodnou vlnovou délku.