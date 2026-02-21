Jágr: Kanada byla pokakaná. Mohli jsme olympiádu vyhrát, měli jsme smůlu

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr věří, že kdyby se národnímu týmu podařilo přejít ve čtvrtfinále olympijského turnaje přes Kanadu, mohlo Česko slavit další triumf pod pěti kruhy. Sám byl u toho prvního před 28 lety v Naganu.
Stále ještě hrající útočník Jaromír Jágr navštívil zápas New York Rangers v NHL.

Stále ještě hrající útočník Jaromír Jágr navštívil zápas New York Rangers v NHL. | foto: IG/NY Rangers

Radko Gudas a Martin Nečas dohrávají u mantinelu kanadského kapitána Sidneyho...
Radim Šimek mohl v prodloužení rozhodnout, pak byl na druhé straně u gólu...
Kapitán Roman Červenka míří do kabiny po čtvrtfinálové prohře s Kanadou.
Lukáš Dostál zklamaně odchází z arény po prohře s Kanadou.
České hokejisty dělily ve středu od skolení hlavního favorita na zlato tři minuty a 27 sekund. Po výhře 4:3 v prodloužení ale nakonec postoupila do semifinále Kanada. V pátek vyřadila i Finy a podle očekávání si zahraje o zlato.

„Myslím, že jsme měli ohromnou smůlu, protože věřím, že kdybychom dotáhli zápas s Kanadou, tak jsme olympiádu vyhráli. Zapadlo to všechno do sebe a měli bychom velkou šanci,“ prohlásil čerstvě čtyřiapadesátiletý Jágr během pátečního online rozhovoru na svém instagramovém účtu, při kterém naznačil i svůj konec kariéry.

„Nepamatuju, kdy byla Kanada tak pokakaná. Oni jen čekali, až si McDavid odpočine, půjde na led a něco s tím udělá. Hráli jsme fakt perfektně,“ ocenil Jágr. „A jestli měla Kanada štěstí? Nevím, zda to přisuzovat štěstí, to prostě patří k tomu zápasu. Vyhrávali jsme souboje, čekali jsme na šanci, vnutili jsme Kanadě svůj styl hry a hráli jsme vážně skvěle. Chyběl kousek a kritizovaní hráči by byli hrdinové,“ chválil Jágr.

Našel i důvody, proč byly obě konfrontace se zámořským gigantem tak odlišné. Ještě na úvod turnaje ve skupině slavila Kanada výhru 5:0.

„Nemyslím, že bychom ten první zápas nestíhali, ale myslím, že důležitým faktorem bylo, že se zranil Pavel Zacha. Na takovém turnaji, kde není čas na přípravu, ty najednou ztratíš hlavního centra pro hráče, který by měl vést tým, tedy pro Davida Pastrňáka,“ připomněl Jágr.

David Kämpf a Radko Gudas zpracovávají čtvrtfinálovou prohru s Kanadou.
Čeští hokejisté končí na olympiádě po prohře 3:4 v prodloužení proti Kanadě ve...

„Musíš pak zkoušet různé možnosti při zápasech. Takže trenéři dali do kupy nějakou sestavu, nefungovalo to, klobouk dolů před nimi, že si to uvědomili. Na konci turnaje pak přišli na ideální sestavu z hráčů, co tam měli. I proto je škoda toho vyřazení. A druhá věc – hráči z Evropy se museli přizpůsobit tomu ohromnému tempu. A to nejde hned,“ doplnil Jágr.

Vadilo mu, kolik silně kritických hlasů zaznamenal po vystoupení ve skupině. „Po jednom utkání se začali odsuzovat hráči, že jsou staří, pomalí a podobně. Ale na takový názor potřebuješ delší čas. Fanoušci chtějí, aby nároďák dával každému desítku, ale tak to nefunguje,“ zdůraznil Jágr.

Připomněl v té souvislosti náročnost olympijského turnaje. „Tebe čekají tři zápasy ve čtyřech dnech. Občas musíš prostě aspoň trošku ušetřit síly v takových situacích. Ani já jsem nebyl výjimka. Lidi hráče zatracovali i po tom Dánsku, ale není rok 2001, kdy jim budeme sypat hromadu gólů. Vždyť oni loni na mistrovství světa porazili v play off Kanadu s Crosbym,“ připomněl Jágr.

Má pochopení i pro Pastrňáka, který zpočátku nebyl tak výrazný, jak se možná čekalo. Sám ohromný tlak mnohokrát zažil.

„Potřebuješ servis (od ostatních hráčů), všichni nejlepší hráči na světě ho potřebují, i McDavid nebo MacKinnon. V roce 1998 jsem také nevěděl, koho budu mít v lajně. I když jsem věděl, že na levé straně bude Martin Straka. Ale kdo třetí? Takže i když to může znít směšně, během léta v zápasech Jágr Teamu jsme zkoušeli, zda si budu na ledě rozumět s Vláďou Růžičkou,“ vzpomínal Jágr.

Jaromír Jágr Slaví vítězství v Naganu 1998.

„Na olympiádě je specifické i to, že se potřebuješ formou trefit na jeden dva týdny, ale ty se na to nemůžeš dlouhodobě připravovat, hraješ svoji sezonu v klubu, který tě platí. A nikdo z nás se necítí 365 dnů ročně skvěle. A je pak velký rozdíl na této top úrovni, jestli se cítíš na 98 procent, nebo na 100. Tyhle věci rozhodují. V semifinále Kanady s Finskem rozhodl při trenérské výzvě Finů milimetr. A takový rozdíl je mnohdy mezi úspěchem a neúspěchem,“ řekl Jágr.

Nemyslí si, že by český tým poškodili rozhodčí. „Nemám s tím vůbec problém, když Kanaďan píská zápas Kanady. Kdyby mi dali na vybranou pro zápas s Kanadou, tak si vyberu Kanaďana před evropským sudím, protože jsi zvyklý z NHL na jejich styl. Nevěřím tomu, že by nějaký rozhodčí někomu něco úmyslně připískl,“ konstatoval Jágr.

„Každý z nich je profesionál. Je to jejich zaměstnání, jsou za svoji práci hodnocení a pískají o své jméno. Ale jsou to také jen lidi. I když je pravda, že si nedokážu představit, že bychom je vyřadili tím gólem na 3:2, to by bylo něco,“ připomněl Jágr trefu Ondřeje Paláta, kdy Češi špatně vystřídali a hráli se šesti hráči v poli.

Z turnaje je nadšený. „Nejlepší za posledních deset patnáct let. Tím, že tam jsou hráči z NHL. Je to skvělý turnaj a hrají se tam skvělé zápasy. Je to super i v tom, že se nehraje na začátku sezony jako Světový pohár, ale v rozehrané sezoně. Až budeme koukat v květnu na mistrovství světa, bude to o něco horší, to ti bude připadat jako druhá liga,“ uvedl Jágr.

