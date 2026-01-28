V novinách jen fotbal a Jackie Chan s pochodní. Jak Itálie (ne)žije olympiádou

Taková La Gazzetta dello Sport, nejikoničtější ze všech italských sportovních deníků, která navíc pochází přímo z Milána, stále řeší hlavně fotbal, ve středečním vydání se z dvaatřiceti stran nevěnovala olympiádě nebo alespoň zimním sportům vůbec žádná.
Ani na webu Sport Italia byste nepochodili. Úvodní stránka patří opět fotbalu, v záložce Milano Cortina 2026 se krčí víc než týden starý text. Také v deníku Corriere dello Sport byste nejčerstvější olympijské zprávy hledali marně.
Pověst italským médiím zachraňuje alespoň veřejnoprávní RAI se svým olympijským speciálem.
„Veřejnost momentálně prožívá olympiádu víc než média,“ všímá si novinář Giorgio Capodaglio z webu Fondo Italia.
„Jo, když se řešila nedostavěná hokejová hala, nebo problém s bobovou dráhou, tak to se o olympiádě mluvilo hodně. I politici se v tu chvíli potřebovali vyjádřit.“
Z kabiny do haly půl kilometru pěšky, led bude výborný. Co čeká Čechy v Miláně?
Když ale tyto vášně pohasly, zachraňuje publicitu štafeta s olympijskou pochodní, která naštěstí pro organizační výbor dokáže nalákat širokou veřejnost.
Celkem šedesát italských měst a městeček pochodeň s olympijským ohněm navštívila nebo ještě navštíví. Z Říma putovala do Toskánska, odskočila si na Sardinii i Sicílii a pak postupně putovala z jihu země na sever, kde bude pro příští tři týdny její místo.
Průvody Římem, Benátkami nebo třeba Veronou se změnily v městské slavnosti, které si místní dokázali patřičně vychutnat. „Lidé jsou tak šťastní, když se k nim do regionu dostane štafeta s pochodní. Přestože jsou daleko od hor a olympiáda se jich jinak nedotkne, ukazovali nadšení a v celém městě z toho byla velká událost,“ popisuje Capodaglio.
Ačkoliv ani tato pouze symbolická záležitost se neobešla bez poprasku. Možná právě tím, že jde hlavně o symbol, způsobila takový rozruch volba osobností, které pochodeň nesly.
Gianmarco Tamberi, výškař a olympijský vítěz z Tokia? Ano, samozřejmě.
Vincenzo Nibali, vítěz všech tří cyklistických Grand Tour? Bez debat!
Eileen Guová, čínská akrobatická lyžařka původem ze Spojených států? Trochu zvláštní volba, ale jako trojnásobná medailistka z Pekingu určitě obhajitelná.
Olympijské hry se blíží, přípravy finišují. Vedení české výpravy věří až v pět medailí
Co si však myslet o hercích Hudsonu Williamsovi a Connoru Storriovi, kteří nesli pochodeň o víkendu v Bellunu? Pokud vám jejich jména nic neříkají, pak vězte, že jde o představitele hokejistů v seriálu Spalující rivalita.
A jak reagovat na internetového kuchaře Nicka DiGiovanniho, který se proslavil díky televizní soutěži?
Ve světle toho se zdá i volba legendy akčních filmů Jackieho Chana jako celkem rozumná.
Ale nejspíš nejde ani tak o to, kdo do štafety pozván byl, jako o to, kdo do ní pozvánku nedostal.
Hlavní bouři spustil běžec na lyžích a člen zlaté štafety z Lillehammeru Silvio Fauner, když si veřejně postěžoval, že organizační výbor jeho i kolegy zcela ignoroval.
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
„Nemají k nám žádnou úctu, je to neuvěřitelná urážka,“ běsnil. „Kdo jiný by měl propagovat zimní sporty než úspěšní zimní sportovci? Ale oni raději pozvou televizního baviče z nultých let. Ve Florencii zase jeden z členů štafety přiznal, že nese pochodeň, protože jeho otec zná určité sponzory.“
Capodaglio si při debatě o tom jen povzdechne: „Vypadá to, jako bychom zapomínali naši historii.“