V novinách jen fotbal a Jackie Chan s pochodní. Jak Itálie (ne)žije olympiádou

Alžběta Marešová
  19:00
Do oficiálního začátku olympijských her zbývá pouhých devět dní, první sportovci nastoupí do soutěží už ve středu. Také byste předpokládali, že v Itálii to musí vřít, že média pořadatelské země nežijí ničím jiným a že veřejnost je dennodenně zaplavena obsahem s pěti kruhy? Realita vás nejspíš překvapí.

Jackie Chan pronáší olympijskou pochodeň Pompejemi. | foto: Profimedia.cz

Taková La Gazzetta dello Sport, nejikoničtější ze všech italských sportovních deníků, která navíc pochází přímo z Milána, stále řeší hlavně fotbal, ve středečním vydání se z dvaatřiceti stran nevěnovala olympiádě nebo alespoň zimním sportům vůbec žádná.

Ani na webu Sport Italia byste nepochodili. Úvodní stránka patří opět fotbalu, v záložce Milano Cortina 2026 se krčí víc než týden starý text. Také v deníku Corriere dello Sport byste nejčerstvější olympijské zprávy hledali marně.

Pověst italským médiím zachraňuje alespoň veřejnoprávní RAI se svým olympijským speciálem.

„Veřejnost momentálně prožívá olympiádu víc než média,“ všímá si novinář Giorgio Capodaglio z webu Fondo Italia.

„Jo, když se řešila nedostavěná hokejová hala, nebo problém s bobovou dráhou, tak to se o olympiádě mluvilo hodně. I politici se v tu chvíli potřebovali vyjádřit.“

Z kabiny do haly půl kilometru pěšky, led bude výborný. Co čeká Čechy v Miláně?

Když ale tyto vášně pohasly, zachraňuje publicitu štafeta s olympijskou pochodní, která naštěstí pro organizační výbor dokáže nalákat širokou veřejnost.

Celkem šedesát italských měst a městeček pochodeň s olympijským ohněm navštívila nebo ještě navštíví. Z Říma putovala do Toskánska, odskočila si na Sardinii i Sicílii a pak postupně putovala z jihu země na sever, kde bude pro příští tři týdny její místo.

Průvody Římem, Benátkami nebo třeba Veronou se změnily v městské slavnosti, které si místní dokázali patřičně vychutnat. „Lidé jsou tak šťastní, když se k nim do regionu dostane štafeta s pochodní. Přestože jsou daleko od hor a olympiáda se jich jinak nedotkne, ukazovali nadšení a v celém městě z toho byla velká událost,“ popisuje Capodaglio.

Sada medailí na zimní olympijské hry v Milánu a Cortině.

Ačkoliv ani tato pouze symbolická záležitost se neobešla bez poprasku. Možná právě tím, že jde hlavně o symbol, způsobila takový rozruch volba osobností, které pochodeň nesly.

Gianmarco Tamberi, výškař a olympijský vítěz z Tokia? Ano, samozřejmě.

Vincenzo Nibali, vítěz všech tří cyklistických Grand Tour? Bez debat!

Eileen Guová, čínská akrobatická lyžařka původem ze Spojených států? Trochu zvláštní volba, ale jako trojnásobná medailistka z Pekingu určitě obhajitelná.

Olympijské hry se blíží, přípravy finišují. Vedení české výpravy věří až v pět medailí

Co si však myslet o hercích Hudsonu Williamsovi a Connoru Storriovi, kteří nesli pochodeň o víkendu v Bellunu? Pokud vám jejich jména nic neříkají, pak vězte, že jde o představitele hokejistů v seriálu Spalující rivalita.

A jak reagovat na internetového kuchaře Nicka DiGiovanniho, který se proslavil díky televizní soutěži?

Ve světle toho se zdá i volba legendy akčních filmů Jackieho Chana jako celkem rozumná.

Ale nejspíš nejde ani tak o to, kdo do štafety pozván byl, jako o to, kdo do ní pozvánku nedostal.

Hlavní bouři spustil běžec na lyžích a člen zlaté štafety z Lillehammeru Silvio Fauner, když si veřejně postěžoval, že organizační výbor jeho i kolegy zcela ignoroval.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

„Nemají k nám žádnou úctu, je to neuvěřitelná urážka,“ běsnil. „Kdo jiný by měl propagovat zimní sporty než úspěšní zimní sportovci? Ale oni raději pozvou televizního baviče z nultých let. Ve Florencii zase jeden z členů štafety přiznal, že nese pochodeň, protože jeho otec zná určité sponzory.“

Capodaglio si při debatě o tom jen povzdechne: „Vypadá to, jako bychom zapomínali naši historii.“

Vstoupit do diskuse
Témata: Jackie Chan

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Nejčtenější

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

V novinách jen fotbal a Jackie Chan s pochodní. Jak Itálie (ne)žije olympiádou

Jackie Chan pronáší olympijskou pochodeň Pompejemi.

Do oficiálního začátku olympijských her zbývá pouhých devět dní, první sportovci nastoupí do soutěží už ve středu. Také byste předpokládali, že v Itálii to musí vřít, že média pořadatelské země...

28. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

28. ledna 2026  15:54

Favorité nejsme, ale máme Pastu a Nečiho! Hertl vyhlíží olympiádu, těší ho jeho forma

Vysmátý Tomáš Hertl se připravuje na zápas s Torontem.

O poslední možnou účast na olympiádě přišel, z her v Soči před 12 lety ho vyřadilo zranění kolene. I proto se do Milána útočník Tomáš Hertl tak těší. „Sice nebudeme favoriti, ale jedeme tam udělat co...

28. ledna 2026  15:30

Skleněná odměna pro medailisty z OH. Češi můžou získat i unikátní trofej

Ručně foukaná skleněná trofej určená pro české medailisty ze zimních...

České olympijské medailisty ze zimních her v Miláně a Cortině budou letos doma vítat netradiční ceny. K cenným kovům, které si sportovci přivezou z Itálie, přibudou také skleněné trofeje vzniklé v...

28. ledna 2026  15:18

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

28. ledna 2026  14:42

Rulíkovy starosti: Šimkův start v ohrožení, Beránek o naději definitivně přišel

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Trenér českých hokejistů Radim Rulík hlásí krátce před olympijskou přestávkou dvě důležité zprávy. Útočník Ondřej Beránek, jenž patřil ke skupince nejvážnějších náhradníků, se zranil a do Milána...

28. ledna 2026  13:34

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jaká je sestava českého týmu, s kým si...

28. ledna 2026  11:56

Sdruženářky se bouří. Proti absenci ženského závodu na OH budou protestovat

Americká sdruženářka Annika Malacinská.

Sdruženářky budou v pátek na Světovém poháru v Seefeldu protestovat proti absenci ženských závodů v severské kombinaci na olympijských hrách. „Splnily jsme všechny podmínky, které Mezinárodní...

28. ledna 2026  9:59

Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Suverénně největší trable prožívají Švédové, kteří krátce před začátkem olympiády v Miláně evidují hned několik zraněných hokejistů, dva už z nominace definitivně vypadli. Čechům se až do úterka...

28. ledna 2026  8:25

Gott, Pavel ani kříž na masky nemohou. Šéf české výpravy o olympijských pravidlech

Premium
Brankář Karel Vejmelka na tréninku hokejové reprezentace před Českými hrami v...

Žádné politické symboly na maskách, prosil manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička české brankáře před zimní olympiádou v Itálii. A správně udělal, v Miláně by už Karlu Vejmelkovi vyobrazení...

28. ledna 2026

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri

Sjezdovka v Bormiu, ilustrační snímek

Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elisa Maria Negri, o čemž v pondělí informoval Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším...

26. ledna 2026  21:16

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
26. 1.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.