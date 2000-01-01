náhledy
Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL a švýcarské NL) třetí nejpočetnější skupinu ze všech soutěží (26). O které jde?
Autor: ČTK
ROMAN ČERVENKA (Pardubice, Česko). Asi největší hvězda extraligy nebude na olympiádě chybět, zkušený útočník se pod pěti kruhy představí už popáté. O jeho nominaci informoval trenér Radim Rulík s předstihem, pravděpodobně mu svěří roli kapitána.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
LUKÁŠ SEDLÁK (Pardubice, Česko). Dříč, kterému nedělá problém zastat ofenzivnější i defenzivnější roli v útoku, může hrát na centru i na křídle. A také proto ho Rulík bere na olympiádu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
PETER ČEREŠŇÁK (Pardubice, Slovensko). Další zástupce z východu Čech, tentokrát už však z reprezentace sousedů. Patří k jistotám v extralize i národním týmu, se kterým má bronz z poslední olympiády.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
MILOŠ KELEMEN (Pardubice, Slovensko). I důrazný útočník figuroval v bronzovém týmu v Pekingu. Roli by měl mít prakticky totožnou, pro soupeře bude tradičně nepříjemný.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
TOMÁŠ KUNDRÁTEK (Třinec, Česko). Největší překvapení v české nominaci, kouč Rulík ale naznačil, že ho pravděpodobně čeká pozice osmého obránce. Kdo ví, kolik toho tedy v Miláně odehraje.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
LIBOR HUDÁČEK (Třinec, Slovensko). Šikovný útočník patří k pravidelným reprezentantům, svými dovednostmi s pukem se v tomto ohledu řadí k těm nejlepším v extralize. Jak si poradí v konkurenci hráčů z NHL?
Autor: Profimedia.cz
PATRIK KOCH (Třinec, Slovensko). Tvrdý, avšak výborně bruslící zadák se mihl v NHL i AHL, na olympiádu se ale vydává poprvé.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
MARTIN MARINČIN (Třinec, Slovensko). Také Oceláři vysílají na olympiádu čtyři své hráče, s Pardubicemi vůbec nejvíc. A stejně jako Koch vyztuží obranné řady i Marinčin, jenž má zkušeností na rozdávání.
Autor: ČTK
JANIS JAKS (Karlovy Vary, Lotyšsko). Tři hráče bude mít pod pěti kruhy karlovarská Energie, všichni její zástupci jsou navíc Lotyši. Jaks se v tuzemské soutěži řadí mezi nejproduktivnější obránce, i proto jej čeká druhá olympiáda.
Autor: HC Energie Karlovy Vary
ROBERTS MAMČICS (Karlovy Vary, Lotyšsko). Podruhé se na takto vrcholné akci představí také další bek Mamčics. Na rozdíl od parťáka Jakse tolik produktivní není, Lotyši tak v duelech se Spojenými státy, Německem a Dánskem budou sázet především na jeho defenzivní schopnosti.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
HARALDS EGLE (Karlovy Vary, Lotyšsko). Nejnovější přírůstek v lotyšské skupině na západě Čech, kde nastupuje ve třetí formaci s mladíkem Petrem Tomkem. Jakou roli dostane centr se zámořskými zkušenostmi v národním týmu?
Autor: ČTK
RADIM ŠIMEK (Liberec, Česko). Olympiáda čeká také na tři hráče z Liberce. Kapitán Šimek si v jeho dresu vybojoval v této sezoně i první pozvánku do reprezentace od roku 2022. Proti hvězdám NHL může zkušený obránce využít bohatou praxi ze zámoří.
Autor: ČTK
MICHAL IVAN (Liberec, Slovensko). Bodově příliš nezáří, šest zápisů do statistik za dosavadní průběh sezony vás tolik nezaujme. Trenérovi Vladimíru Országhovi však do plánů zapadá, i proto se na šestadvacetiletého zadáka rozhodl ukázat i na úkor například produktivnějšího Samuela Kňažka z Vítkovic.
Autor: Adolf Horsinka, MAFRA
KRISTAPS ZILE (Liberec, Lotyšsko). Také on si po přesunu z Litvínova musí zvykat na nižší produktivitu, drží se alespoň v kladných bodech ve statistice +/-. Tradiční účastník světových šampionátů se těší na druhé olympijské hry.
Autor: AP
ONDŘEJ KAŠE (Litvínov, Česko). Pokud je zdravotně v pořádku, je na jeho výkony spolehnutí. Po problémech s kolenem vynechal úvodní měsíc extraligy, ve 30 zápasech pak nastřádal 24 bodů (8+16). Kouč Radim Rulík navíc od poctivého forvarda může očekávat i přínos do defenzivy.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
MATÚŠ SUKEĽ (Litvínov, Slovensko). Druhým litvínovským zástupcem v Miláně je kapitán Sukeľ. Po Ondřeji Kašem je to právě slovenský centr, který se bodově snaží severočeský klub pozvednout. Schopnosti pod pěti kruhy předvede po osmi letech.
Autor: ČTK
STANISLAV ŠKORVÁNEK (Hradec Králové, Slovensko). Nejvíce čistých kont v soutěži (7), druhý nejvyšší počet výher (22), průměr pod dvě obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků nad 92,13 %. Škorvánek v Hradci září, po dvou mistrovstvích světa si tak odbyde i premiéru na olympiádě, kde by měl krýt záda Samuelu Hlavajovi.
Autor: ČTK
JORDANN PERRET (Hradec Králové, Francie). Mountfield do Milána dodává také jediného francouzského zástupce extraligy. V Česku Perret působí už devátou sezonu, znalost prostředí a hráčů se mu může hodit i ve vzájemném utkání s národním týmem v pátek 13. února.
Autor: ČTK
RALFS FREIBERGS (Vítkovice, Lotyšsko). Několikrát už nejen na mistrovství světa potěšil rozhovorem v češtině, zkušený zadák nebude chybět ani na olympiádě. Na ní se představí už potřetí.
Autor: ČTK
MAREK HRIVÍK (Vítkovice, Slovensko). Kapitán ostravského klubu sice v extralize působí teprve prvním rokem, v Ostravar aréně si ale zahrál už dříve třeba na šampionátu v roce 2024. Čeští fanoušci ho tak dobře znají, v aktuální sezoně se o jeho kvalitách opět přesvědčují.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
MARTINS DZIERKALS (Sparta, Lotyšsko). Klub z Prahy vysílá do Milána jediného zástupce, pracanta ze třetí formace. Ten už šestým rokem v řadě nebude chybět na velké mezinárodní akci.
Autor: Jakub Pláteník, HC SPARTA
RENARS KRASTENBERGS (Olomouc, Lotyšsko). Také kohouti mají v kádru olympionika z Pobaltí. Sedmadvacetiletý útočník patří k jejich nejproduktivnějším hráčům, v probíhajícím ročníku se mu daří bodově i v národním týmu.
Autor: Michal Struž, HC Olomouc
JAKUB FLEK (Kometa, Česko). Není potřeba dlouhého komentáře, rychlonožka z Komety a národní dres je kombinace, bez které se čeští fandové už několik let nemůžou obejít. Olympiáda nebude výjimkou.
Autor: ČTK
NICK OLESEN (České Budějovice, Dánsko). Hvězda posledního mistrovství, čtvrtfinálovým gólem chvilku před koncem pomohl zdolat Kanadu. Povede se mu podobný zázrak i v Miláně?
Autor: ČTK
KRISTIANS RUBINS (Plzeň, Lotyšsko). Další národní hrdina, střelec vítězného gólu v prodloužení boje o třetí místo na MS 2023. Až v lednu se však zapojil do sezony, dříve léčil zranění. Na hrách už by měl být ale stoprocentně fit.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
PHIL PIETRONIRO (Kladno, Itálie). Jediný vyslanec hostitelské země, dokonce dříve nastupoval přímo za Cortinu, kde se konají závody alpského lyžování i jiných sportů. Sám si ale bude užívat v Miláně, čekají ho duely s Finskem, Švédskem a Slovenskem.
Autor: Petr Bílek, MF DNES