NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?
Zimní olympijské hry 2026
Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu
Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...
Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali
Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...
Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...
Chytil: Rulík mi ublížil, neřekl pravdu a ani nezavolal. Šlégr reaguje: Je to nešťastné
Český hokejista Filip Chytil osočil reprezentačního trenéra Radima Rulíka, že o něm neříká pravdu a že mu ublížilo, když na nominační tiskové konferenci vysvětloval, proč ho nebere na olympijské hry...
Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri
Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elisa Maria Negri, o čemž v pondělí informoval Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším...
Za zlato dva a půl milionu. Vláda slíbila olympijským medailistům finanční odměny
Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině vláda v individuálních sportech slíbila odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun. V případě...
Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem
Musíte být stoprocentně zdraví a mít zápasové vytížení. Tak zněla srpnová zpráva Radima Rulíka směrem k hráčům NHL včetně Filipa Chytila. Český útočník kritéria nesplňoval, olympijská nominace jej...
Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...
Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...
Olympijská naděje projektuje silnice. Neobvyklé hobby talentované Maděrové
Pokud v budoucnu pojedete autobusem z Červenic u Turnova, nezoufejte, když bude mít zpoždění. Můžete se kochat zastávkou, kterou projektovala jistá Zuzana Maděrová. Ano, ta 22letá snowboardistka,...
Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek
Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým...
Kladenský obránce Pietroniro je v nominaci italských hokejistů na ZOH
Obránce Phil Pietroniro z extraligového Kladna figuruje v nominaci hokejistů domácí Itálie na únorové olympijské hry v Miláně. Jednatřicetiletý rodák z Montrealu, který nastupuje za Rytíře druhou...
Na Everest pro olympijský bronz. Barna válčil v Albertville bez axela a bez ovací
Pět krasobruslařských medailí získalo Československo v průběhu let na olympijských hrách. Tu poslední přidal v Albertville v roce 1992 Petr Barna. Jaká byla jeho cesta za bronzem i proč hned záhy...
Těžký osud Zaremby. Porazil sovětského boha, ale zlatou medaili prodal
Když soupeř svou činku nad hlavu nedostal, mohl slavit. Ota Zaremba v červnu 1980 zvítězil na olympijských hrách v Moskvě ve vzpěračské kategorii do 100 kilogramů. Po konci kariéry jej trápily...
Milán, vrchol mé kariéry. Zacha, jak ho asi neznáte. Proč přestal platit pokuty?
Jako kluk ve Velkém Meziříčí držel Pavel Zacha u televize pěsti rychlobruslařce Martině Sáblíkové nebo hokejovému idolu Jaromíru Jágrovi. Brzy se statný útočník Boston Bruins sám stane členem české...