Nominace na OH 2026: Kanada oznámí tým na Silvestra, jaké hvězdy poletí do Milána?

Autor:
  14:51
Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci zatím oznámila jen Francie, na Silvestra následuje favorizovaná Kanada, Češi se přidají 6. ledna. Všechny soupisky najdete v přehledném souhrnu.

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku Kanady. | foto: AP

Všech dvanáct týmů muselo už v létě oznámit prvních šest nominovaných hráčů. Radim Rulík ukázal na Lukáše Dostála, Radka Gudase, Davida Pastrňáka, Pavla Zachu, Martina Nečase a Ondřeje Paláta.

První známá jména pro olympiádu. Češi berou do Itálie Pastrňáka, chybí Hertl

O složení celého kádru bude jasno v úterý 6. ledna, nominační tisková konference je na programu v 11 hodin.

Na přelomu roku představí své výběry také další reprezentace. Američané, Švédové i Finové tak učiní v pátek 2. ledna, Slováci až ve čtvrtek 8. ledna.

Tradičně očekávaná kanadská soupiska bude fanouškům představena už ve středu 31. prosince v 17.30 SEČ, oznámení proběhne v přímém přenosu televizní stanice TSN.

Mezi šesticí předběžně vybraných hráčů figurují obránce Cale Makar a útočníci Sam Reinhart, Brayden Point, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby a Connor McDavid.

Kdo se k nim přidá?

Soupiska hokejistů Francie na OH 2026

Jako první nominaci zveřejnili Francouzi. Na turnaj pod pěti kruhy se podívá i hradecký útočník Jordann Perrett, trenér Yorick Treille ukázal i na svého mladšího bratra Sachu.

Nechybí ani ex-třinecký Justin Addamo či Yohann Auvitu, který ještě nedávno působil ve Vítkovicích.

Rozruch ve Francii vyvolala absence Tima Bozona. Jedna z očekávaných ofenzivních opor si v médiích postěžovala, že důvodem má být trenérova osobní msta, ale Treille jakékoliv vyřizování účtů popřel.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Washington vs. NY RangersHokej - - 31. 12. 2025:Washington vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
31. 12. 18:30
  • 2.09
  • 4.11
  • 3.10
Švýcarsko vs. SlovenskoHokej - - 31. 12. 2025:Švýcarsko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
31. 12. 19:00
  • 2.38
  • 4.27
  • 2.47
Vegas vs. NashvilleHokej - - 31. 12. 2025:Vegas vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
31. 12. 21:00
  • 1.90
  • 4.23
  • 3.55
Česko vs. LotyšskoHokej - - 31. 12. 2025:Česko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
31. 12. 21:30
  • 1.15
  • 8.65
  • 14.10
San Jose vs. MinnesotaHokej - - 31. 12. 2025:San Jose vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
31. 12. 22:00
  • 3.40
  • 4.21
  • 1.95
Anaheim vs. TampaHokej - - 31. 12. 2025:Anaheim vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
31. 12. 22:00
  • 2.93
  • 4.23
  • 2.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00....

23. prosince 2025  13:26

Tuny sněhu, poctivý servisman a bronzový jásot. Jak si Charvátová Křížová splnila sen

Premium
Olga Charvátová (vpravo) s bronzovou medailí na zimních olympijských hrách v...

Psal se rok 1984. Olympijský oheň v Sarajevu dohasínal. Čechoslováci měli po závodech, vybojovali celkem šest kovů, a tak se slavilo. Něčím se přiťuklo, zpívalo se a během veselí si reprezentanti...

23. prosince 2025

Druhá vlna olympijských nadějí. Maděrová, Zabystřan, Zdráhalová a jejich cesta

Premium
Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Už se zdálo, že proťala fotobuňku finálového duelu první, ale cílová fotografie byla jiného názoru. Centimetry rozhodly o tom, že snowboardistka Zuzana Maděrová skončila v paralelním slalomu...

22. prosince 2025

Ruská biatlonová ofenziva, přes soud na olympiádu. Přetáhli k sobě i Fourcada?

Premium
Čtyřnásobný olympijský šampion v biatlonu Alexandr Tichonov (vpravo) a Děda Mráz

Od našeho zpravodaje v Rakousku S jídlem roste chuť. Rusko mocně povzbudil poslední úspěch u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS, která nařídila umožnit start na olympiádě v Itálii neutrálním ruským lyžařům - a to i přesto, že...

16. prosince 2025

Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Za mořem vyvolává rozpaky i starosti, zvlášť když má Santa Giulia Arena v Miláně už za 53 dní hostit první hokejové klání na únorové zimní olympiádě. Kouč české reprezentace Radim Rulík taky neskrývá...

14. prosince 2025  8:21

Brignoneová stihne OH, sjezdařka navíc při zahájení ponese italskou vlajku

Federica Brignoneová na trati obřího slalomu v rámci italského šampionátu těsně...

Sjezdařka Federica Brignoneová doléčila zlomeninu nohy a bude startovat na únorových olympijských hrách. Vítězka Světového poháru při zahájení v Cortině d’Ampezzo navíc ponese italskou vlajku.

12. prosince 2025  14:13

Mladí Rusové s vlajkou i hymnou. MOV doporučil svazům, aby zrušil omezení

Kirsty Coventryová promlouvá při slavnostním ceremoniálu.

Mezinárodní olympijský výbor vyzval sportovní svazy, aby ruským mládežnickým týmům a sportovcům umožnily znovu soutěžit bez omezení, tedy s vlajkou a hymnou. Novou strategii, která je velkým krokem k...

11. prosince 2025  18:09,  aktualizováno  18:14

Curlingoví jednorožci. Kvůli olympiádě jsme omezili zaměstnání, líčí skip Klíma

Premium
Český curler Lukáš Klíma

V pětičlenné partě se sejdou právník, zaměstnanci banky a IT firmy a dva pracovníci cestovní agentury a…? Dostanou se na olympijské hry! Co začíná jako zamotaný vtip, představuje realitu českých...

11. prosince 2025

České curlerky ztratily po čtvrté porážce v kvalifikaci šanci na olympiádu

České curlerky Michaela Baudyšová (dole), Petra Vinšová (vlevo) a Klára...

České reprezentantky v curlingu prohrály na olympijské kvalifikaci v Kelowně i s Německem 4:9 a po čtvrté porážce v pátém zápase přišly o naději na postup.

9. prosince 2025  21:14

Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Dva měsíce před hokejovým turnajem na olympijských hrách vyvstává spousta pochyb a otázek, jaké byste tak krátce před akcí řešit nechtěli a neměli. Na čem se bude hrát? Bude to bezpečné? Jak...

4. prosince 2025  7:15

Rusko jásá: Vyhráli jsme. Kallaová kárá soudce: Otřesné. Nehájíte zájmy lidstva

Premium
Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Západ, a především Skandinávci dávají najevo velké rozhořčení. Rusko naopak oslavuje zatím největší triumf na poli sportovní diplomacie od chvíle, kdy rozpoutalo brutální agresi na Ukrajině.

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.