Všech dvanáct týmů muselo už v létě oznámit prvních šest nominovaných hráčů. Radim Rulík ukázal na Lukáše Dostála, Radka Gudase, Davida Pastrňáka, Pavla Zachu, Martina Nečase a Ondřeje Paláta.
|
První známá jména pro olympiádu. Češi berou do Itálie Pastrňáka, chybí Hertl
O složení celého kádru bude jasno v úterý 6. ledna, nominační tisková konference je na programu v 11 hodin.
Na přelomu roku představí své výběry také další reprezentace. Američané, Švédové i Finové tak učiní v pátek 2. ledna, Slováci až ve čtvrtek 8. ledna.
Tradičně očekávaná kanadská soupiska bude fanouškům představena už ve středu 31. prosince v 17.30 SEČ, oznámení proběhne v přímém přenosu televizní stanice TSN.
Mezi šesticí předběžně vybraných hráčů figurují obránce Cale Makar a útočníci Sam Reinhart, Brayden Point, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby a Connor McDavid.
Kdo se k nim přidá?
Soupiska hokejistů Francie na OH 2026
Jako první nominaci zveřejnili Francouzi. Na turnaj pod pěti kruhy se podívá i hradecký útočník Jordann Perrett, trenér Yorick Treille ukázal i na svého mladšího bratra Sachu.
France’s men’s Olympic roster is set. Thoughts on the team? #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/OKKWRIW2gg— TSN (@TSN_Sports) December 23, 2025
Nechybí ani ex-třinecký Justin Addamo či Yohann Auvitu, který ještě nedávno působil ve Vítkovicích.
Rozruch ve Francii vyvolala absence Tima Bozona. Jedna z očekávaných ofenzivních opor si v médiích postěžovala, že důvodem má být trenérova osobní msta, ale Treille jakékoliv vyřizování účtů popřel.