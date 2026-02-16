Hokejistky USA deklasovaly v semifinále Švédsko a zajistily si osmou medaili v řadě

  19:45
Americké hokejistky zvítězily v semifinále olympijských her v Miláně nad Švédskem 5:0 a mají i na osmém turnaji žen pod pěti kruhy jistou medaili. Obhájkyně stříbra z Pekingu jsou ve finále posedmé a budou útočit na třetí zlato. Ve čtvrtek od 19:10 se utkají s vítězkami duelu mezi Kanadou a Švýcarskem.
Americké hokejistky radující se z gólu. (16. února 2026)

Americké hokejistky radující se z gólu. (16. února 2026) | foto: AP

Kelly Pannek (12) na zemi během akce se Švédkou Emmou Soderbergovou (30). (16....
Taylor Heise ze Spojených států v akci s Jessicou Adolfsson ze Švédska. (16....
Britta Curl ze Spojených států v akci s Ebbou Svensson Traff u švédské branky....
Švédka Sara Hjalmarssonová (vpravo) padá po kontaktu s Američankou Taylor...
28 fotografií

Američanky triumfovaly při premiéře ženského hokeje na olympiádě v roce 1998 v Naganu a také o 20 let později v Pchjongčchangu. Čtyřikrát braly stříbro po finálové porážce s Kanadou. Ve finále nebyly jen v roce 2006 v Turíně, kde po semifinálové porážce právě se Švédskem 2:3 po samostatných nájezdech získaly bronz.

Musím být lepší a věřím, že budu. Pastrňák okolní tlak neřeší a vyhlíží novou „pomoc“

V hale Santa Giulia svěřenkyně trenéra Johna Wroblenského potvrdily svou dominanci v Miláně, kde vyhrály i šestý zápas a mají celkové skóre 31:1. Jako první skórovala v čase 5:09 při signalizovaném vyloučení střelou zpoza pravého kruhu Cayla Barnesová.

V polovině utkání zvýšila v přečíslení po přihrávce Hannah Bilkaové Taylor Heiseová. V 36. minutě se prosadila Abbey Murphyová a za 52 sekund po trefě Kendall Coyneové-Schofieldové nahradila ve švédské brance Svenssonovou Träffovou Emma Söderbergová. Tu překonala po 109 vteřinách Hayley Scamurraová. Stav už se nezměnil a Aerin Frankelová udržela potřetí na turnaji čisté konto.

10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller extrémní slalom nedokončil, curleři podlehli Kanadě

Švédky, které ve čtvrtfinále vyřadily českou reprezentaci, budou hrát ve čtvrtek od 14:40 o bronz. Ve sbírce už mají jeden z roku 2002 ze Salt Lake City a stříbro z Turína 2006.

Výsledky

