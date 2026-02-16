Američanky triumfovaly při premiéře ženského hokeje na olympiádě v roce 1998 v Naganu a také o 20 let později v Pchjongčchangu. Čtyřikrát braly stříbro po finálové porážce s Kanadou. Ve finále nebyly jen v roce 2006 v Turíně, kde po semifinálové porážce právě se Švédskem 2:3 po samostatných nájezdech získaly bronz.
|
Musím být lepší a věřím, že budu. Pastrňák okolní tlak neřeší a vyhlíží novou „pomoc“
V hale Santa Giulia svěřenkyně trenéra Johna Wroblenského potvrdily svou dominanci v Miláně, kde vyhrály i šestý zápas a mají celkové skóre 31:1. Jako první skórovala v čase 5:09 při signalizovaném vyloučení střelou zpoza pravého kruhu Cayla Barnesová.
V polovině utkání zvýšila v přečíslení po přihrávce Hannah Bilkaové Taylor Heiseová. V 36. minutě se prosadila Abbey Murphyová a za 52 sekund po trefě Kendall Coyneové-Schofieldové nahradila ve švédské brance Svenssonovou Träffovou Emma Söderbergová. Tu překonala po 109 vteřinách Hayley Scamurraová. Stav už se nezměnil a Aerin Frankelová udržela potřetí na turnaji čisté konto.
|
10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller extrémní slalom nedokončil, curleři podlehli Kanadě
Švédky, které ve čtvrtfinále vyřadily českou reprezentaci, budou hrát ve čtvrtek od 14:40 o bronz. Ve sbírce už mají jeden z roku 2002 ze Salt Lake City a stříbro z Turína 2006.