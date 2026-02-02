Hokejistky se do Itálie přesunuly už v sobotu, cestu jim zpestřil let vládním speciálem. Brzy se ale vrhly do práce a ozkoušely si led.
V Miláně poprvé trénovaly hned v sobotu v podvečer, v neděli poté v přípravě pokračovaly v hlavní aréně. „Druhý trénink byl mnohem lepší než první. Aréna je super, ale pořád si na ni trochu zvykáme,“ hlásila pro svazový web Šapovalivová.
Členky ženské reprezentace už za sebou mají také první noci v olympijské vesnici. „Je to fakt mraveniště, spousta sportovců. Je to krásné a já si to užívám. Spalo se mi dobře, postele i polštáře byly fajn. Jen na pokoji byla trochu zima, ale to se snad doladí,“ řekla devatenáctiletá Šapovalivová, která s ohledem na svůj věk před čtyřmi lety při premiéře českého ženského hokeje pod pěti kruhy v Pekingu chyběla.
Spolu s několika spoluhráčkami trénovala s týmem už v Praze před odletem, to hvězdy působící v elitní zámořské soutěži PWHL v čele s Kristýnou Kaltounkovou nebo Terezou Vanišovou se připojily až v dějišti her.
„Únava už je znát jen trochu, je to lepší. Dokázaly jsme se s tím podle mě dobře srovnat,“ řekla Šapovalivová, jež se podílela na dvou českých bronzových medailích z mistrovství světa 2022 a 2023.
Do turnaje vstoupí Češky ve čtvrtek, kdy se utkají s favorizovanými Američankami. Před pátečním večerním zahájením olympiády je ještě čeká zápas proti Švýcarsku.
Právě druhý duel odehrají hokejistky v nově vybudované hale Santa Giulia, kolem které panují v posledních týdnech a měsících jisté obavy.
Kvůli zpoždění stavebních prací se v ní testovací akce uskutečnila až druhý lednový víkend a dlouho nebylo jisté, zda stadion splní všechny povinnosti.
Ani teď není stále na sto procent připravená, organizátoři na ní ladí už ale spíše detaily.
A Mezinárodní olympijský výbor (MOV) je ale přesvědčen, že se z arény stane prvotřídní dějiště her. A to hned od prvního zápasu, které hostí už ve čtvrtek. Utkají se v ní ženské reprezentace domácí Itálie a Francie.
„Jsou všechny prostory v hale hotové? Ne. Je to pro hry naprosto nutné? Ne. Všechno, co se bude týkat veřejnosti, médií a sportovců, bude naprosto špičkové,“ řekl výkonný šéf her Christophe Dubi v neděli novinářům.
„Máme ještě před sebou práci? Ano. Stále se pracuje na tom, horečně, jak říkáte, aby z toho bylo skvělé dějiště,“ dodal.
V aréně s kapacitou 15.300 diváků se nejprve představí ženy, mužský turnaj začne až příští středu 11. února.