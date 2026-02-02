Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt mraveniště,“ říká útočnice Adéla Šapovalivová.
Hokejistky se do Itálie přesunuly už v sobotu, cestu jim zpestřil let vládním speciálem. Brzy se ale vrhly do práce a ozkoušely si led.

V Miláně poprvé trénovaly hned v sobotu v podvečer, v neděli poté v přípravě pokračovaly v hlavní aréně. „Druhý trénink byl mnohem lepší než první. Aréna je super, ale pořád si na ni trochu zvykáme,“ hlásila pro svazový web Šapovalivová.

Členky ženské reprezentace už za sebou mají také první noci v olympijské vesnici. „Je to fakt mraveniště, spousta sportovců. Je to krásné a já si to užívám. Spalo se mi dobře, postele i polštáře byly fajn. Jen na pokoji byla trochu zima, ale to se snad doladí,“ řekla devatenáctiletá Šapovalivová, která s ohledem na svůj věk před čtyřmi lety při premiéře českého ženského hokeje pod pěti kruhy v Pekingu chyběla.

Starost pro reprezentaci, Nečas se zranil. Stihne se vyléčit před olympiádou?

Spolu s několika spoluhráčkami trénovala s týmem už v Praze před odletem, to hvězdy působící v elitní zámořské soutěži PWHL v čele s Kristýnou Kaltounkovou nebo Terezou Vanišovou se připojily až v dějišti her.

„Únava už je znát jen trochu, je to lepší. Dokázaly jsme se s tím podle mě dobře srovnat,“ řekla Šapovalivová, jež se podílela na dvou českých bronzových medailích z mistrovství světa 2022 a 2023.

Do turnaje vstoupí Češky ve čtvrtek, kdy se utkají s favorizovanými Američankami. Před pátečním večerním zahájením olympiády je ještě čeká zápas proti Švýcarsku.

Právě druhý duel odehrají hokejistky v nově vybudované hale Santa Giulia, kolem které panují v posledních týdnech a měsících jisté obavy.

Kvůli zpoždění stavebních prací se v ní testovací akce uskutečnila až druhý lednový víkend a dlouho nebylo jisté, zda stadion splní všechny povinnosti.

Ani teď není stále na sto procent připravená, organizátoři na ní ladí už ale spíše detaily.

A Mezinárodní olympijský výbor (MOV) je ale přesvědčen, že se z arény stane prvotřídní dějiště her. A to hned od prvního zápasu, které hostí už ve čtvrtek. Utkají se v ní ženské reprezentace domácí Itálie a Francie.

„Jsou všechny prostory v hale hotové? Ne. Je to pro hry naprosto nutné? Ne. Všechno, co se bude týkat veřejnosti, médií a sportovců, bude naprosto špičkové,“ řekl výkonný šéf her Christophe Dubi v neděli novinářům.

„Máme ještě před sebou práci? Ano. Stále se pracuje na tom, horečně, jak říkáte, aby z toho bylo skvělé dějiště,“ dodal.

V aréně s kapacitou 15.300 diváků se nejprve představí ženy, mužský turnaj začne až příští středu 11. února.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

30. ledna 2026  8:30,  aktualizováno  1. 2. 1:18

V overalech do Milána! Tanvald Fans v zimě brázdí Evropu: Peníze radši nepočítáme

Premium
Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

S pestrobarevnými Teletubbies si je nespletete, ale chodí také v overalech, jen v designu české vlajky. Jsou nepřehlédnutelní, uvidíte je i na zimní olympiádě v Miláně při hvězdně obsazeném hokejovém...

1. února 2026

