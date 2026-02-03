Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Autor:
  10:00
Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš. Jako členka národního týmu vstoupí už ve čtvrtek do zimních olympijských her v Itálii. „Splnila jsem si dětský sen,“ raduje se 20letá Jihočeška.
Tereza Pištěková

Tereza Pištěková | foto: olympijskytym.cz

Tereza Pištěková bojuje o puk se Susannou Tapaniovou.
Tereze Pištěkové se nepodařilo zasunout kotouč do prázdné brány.
Česká hokejistka Tereza Pištěková (vpravo) brání Finku Sofiannu Sundelinovou.
Česká hokejistka Tereza Pištěková projíždí japonskou obranou.
5 fotografií

Hokejistky už jsou v dějišti turnaje v Miláně. „Nějakou nervozitu cítím. Zároveň jsem ale plná očekávání, protože to bude něco úplně jiného než mistrovství světa. To se hrálo doma, bylo jedinečné. Měla jsem velkou podporu rodiny, kamarádů. Ale olympiáda je daleko větší událost,“ srovnává útočnice.

Hry startují tento pátek. Už o den dříve začne hokejový turnaj. Češky vyzvou tým USA. Zápas se bude sledovat při prvním dni olympijského festivalu v Budějovicích na výstavišti. „Moc neřešíme, že začínáme o den dříve. Soustředíme se na to, abychom byly připravené co nejlépe a podaly nejlepší možný výkon. Nezáleží na tom kdy,“ má jasno.

MacLeodová věří ozkoušeným. Olympijský tým hokejistek se podobá mistrovskému

Ženský hokejový turnaj se hraje nezvyklým systémem, kdy pět nejlepších celků hraje v jedné skupině, ze které všechny týmy postupují do čtvrtfinále. Z druhé výkonnostní skupiny projdou dál tři z pěti nejlepších. Před čtyřmi roky v Pekingu skončily Češky sedmé, když ve čtvrtfinále prohrály právě s USA.

Letos mají cíle větší. „Boj o medaili by byl skvělý. Zámořské týmy jsou favority. Asi je zatím nemůžeme porážet, ale jednou porazit určitě. A na olympiádě by to bylo úžasné načasování,“ naznačuje.

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

V elitní skupině Češky potkají ještě Kanadu, Finsko a Švýcarsko. Druhou pětici tvoří Francie, Německo, Švédsko, Japonsko a Itálie. „Systém turnaje je pro nás výhodný. Ale soustředíme se na náš výkon. Důležitá bude týmovost. Do každého tréninku nebo zápasu nastupujeme s tím, že jdeme bojovat jedna za druhou a navzájem se podporujeme,“ zdůrazňuje.

Jako při každé sportovní akci bude potřeba i kousek štěstí. Pištěková myslí i na tuto stránku. „Nějaké talismany s sebou určitě vezu, ale nechám si to pro sebe. Ráda bych si přivezla domů i něco na památku. Nejlepší by samozřejmě byla medaile,“ ujišťuje.

Jihočeská hokejistka působící ve švédském klubu SDE HF věří, že se v Itálii podívá i na jiné sporty. „Ráda bych viděla rychlobruslení. Doufám, že budeme moct podpořit i další české sportovce. Je skvělé být součástí olympiády,“ těší se.

Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Tipsport - partner programu
Švédsko vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Švédsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
5. 2. 12:10
  • 1.35
  • 4.98
  • 6.47
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
5. 2. 14:40
  • 2.90
  • 4.40
  • 1.90
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.05
  • 13.60
  • 17.00
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:10
  • 20.30
  • 13.00
  • 1.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

3. února 2026  9:40

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartuje soutěž smíšených týmů, která...

3. února 2026

Slovensko na ZOH 2026: nominace a koho sledovat v Miláně a Cortině

Petra Vlhová během slalomu v Kranjské Goře.

Slovenský tým pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. V článku najdete kompletní seznam účastníků a přehled...

3. února 2026

Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Evropská část hokejové reprezentace se v pondělí sešla k prvnímu tréninku, než ve čtvrtek odletí do Milána a spojí se s hráči ze Severní Ameriky. Že národní tým vybral pro kemp Karlovy Vary, není...

3. února 2026  7:30

Třetí olympiáda? Osobní výhra, návrat nebyl v plánu, svěřuje se Adamczyková

Premium
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková si vyzvedla oblečení a vybavení pro...

Když si v Soči spolu s celým týmem obrátila bundu naruby a celá ve zlatě vystoupala na nejvyšší stupínek, bylo jí pouhých 20 let. Stala se olympijskou vítězkou, život se jí změnil naruby a Češi...

3. února 2026

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

2. února 2026  16:10

Dopingový nález těsně před olympiádou. Biatlonistce Passlerové zastavili činnost

Italská biatlonistka Rebecca Passlerová.

Čtyři dny před slavnostním zahájením mají zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo první dopingový případ. Pozitivní test na zakázanou látku měla italská biatlonistka Rebecca Passlerová,...

2. února 2026  15:59

Na prahu zimních her. Aby žena závodila s muži? To ne! Má moc dlouhou sukni

Účastníci krasobruslařských soutěží na olympijských hrách v Londýně 1908.

Už jen čtyři dny a rozhoří se oheň her v Milánu a Cortině. Zimní olympiády začnou psát 25. kapitolu své historie. Ale co se dělo, když se teprve rodily? Kdo byli jejich průkopníci? Jaké bizarní...

2. února 2026  15:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stadiony a sportoviště ZOH 2026: kde se koná olympiáda v Miláně a Cortině?

Jen pár dní před začátkem Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 je...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se nekonají jen ve dvou městech, jak by napovídal jejich oficiální název – atraktivních italských lokalit je totiž víc. Kde se boje o medaile odehrají a...

2. února 2026  8:30,  aktualizováno  12:33

Dvě otázky pro legendy. Timonen a Sundin tvrdí: Češi budou v Miláně v nevýhodě

Premium
Finský obránce Kimmo Timonen (vlevo) se se švédským útočníkem Matsem Sundinem...

S oběma bych tak rád sedl ke kafi a každému klidně hodinu kladl otázky. Jsou to hokejoví velikáni, v mých očích legendy, s kterými jsem strávil celé dny na židli u počítače, když jsem za ně „pařil“...

2. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.