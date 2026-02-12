Premiéra osekané republiky, trápení s Finskem
Poprvé jako Česká republika. Na premiérových hrách po rozpadu republiky se představily obě „nové“ reprezentace, později na sebe dokonce narazily...
Ale nejdřív na start. Úvodní duel turnaje v Lillehammeru obstarali Češi s Finy. Do zápasu vstupoval v pozici favorita spíše národní tým, který na předcházejícím šampionátu slavil bronz.
|
Olympiáda pro něj ale nezačala dobře. Už v osmé minutě prohrával o dvě branky, ve zbytku zápasu marně dotahoval. Prohra 1:3 ještě neznamenala velkou komplikaci, ovšem vyústění skupiny poslalo Čechy ve čtvrtfinále na Kanadu, s níž smolně vypadli v prodloužení.
A Slováci? Ač na hry museli přes kvalifikaci, svou skupinu bez porážky vyhráli, ovšem v play off skončili také hned – Rusku podlehli 2:3.
S Českem se pak utkali o páté místo. Brzy vedli, pak ale sedmkrát inkasovali a na výhru neměli nárok.